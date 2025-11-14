Fiatalkorúak itattak le és erőszakoltak meg egy fiatal lányt

A vádirat szerint a két fiú gyakori vendége volt a város egyik szórakozóhelyének, ahonnan azonban a sértett barátjával kialakult konfliktusuk miatt 2022 végén kitiltották őket. Az idősebb fiú ezt követően telefonon, üzenetküldő alkalmazáson keresztül többször kapcsolatba lépett a lánnyal, akinek szexuális tartalmú üzenetet küldött, a párját pedig sértő, lekicsinylő kifejezésekkel illette – közölte a veol.hu-val a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

2023 januárjának végén a szórakozóhelyen egy zenés-táncos rendezvényt tartottak, ahova a kora esti órákban barátja társaságában a sértett, majd pár órával később a tiltás ellenére a két vádlott is megérkezett. A fiatalok ezt követően energiaitallal kevert szeszes italt vásároltak a lánynak, akinek az ital miatt megváltozott a viselkedése, majd a mozgása olyannyira bizonytalanná, nehézkessé vált, hogy a tánctéren el is esett.

Szexuális erőszakot követtek el egy fiatalkorú lánnyal szemben

A vádlottak ezt követően a saját lábán alig álló, rosszullétre panaszkodó sértettet annak érdekében, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek vele, kivezették az épületből, és egy kevésbé kivilágított, forgalom elől elzárt részre vitték, ahol mindketten szexuálisan bántalmazták az ellenállás tanúsítására képtelen lányt.

Hogy kik találtak rá a lányra és milyen büntetést kér az elkövetőkre az ügyészség, itt olvashatja el.