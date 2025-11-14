autóbuszáldozatbaleset

Megállóba csapódott egy autóbusz, többen meghaltak

A csúcsforgalomban történt tragikus baleset okát egyelőre nem tudni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 14. 18:20
Több ember életét vesztette, illetve megsérült Stockholm központjában pénteken, amikor egy autóbusz egy megállóba csapódott – közölte a svéd rendőrség.

A közlemény szerint egyelőre nem ismert, hogy mi okozhatta a balesetet. A svéd mentőszolgálat első közlése szerint öt ember szenvedett halálos vagy egyéb sérüléseket. A svéd médiafelületeken megjelent első képsorokon az volt látható, hogy több mentőautó érkezett a baleset helyszínére.

Megrendítő hírként értesültem arról, hogy többen meghaltak és megsérültek egy buszmegállóban. (…) Emberek, akik talán épp hazafelé tartottak családjukhoz, barátaikhoz vagy egy nyugodt esti pihenésre

– írta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az X-en.

A rendőrség azt is közölte, hogy egyelőre gondatlanságból elkövetett emberölésként kezeli a balesetet, de a vizsgálat még folyamatban van. A svéd TT hírügynökség szerint a rendőrség megerősítette, hogy a buszsofőrt őrizetbe vették, és kihallgatják, hogy kiderítsék, mi történt. A busz eleje súlyosan megrongálódott. A mentőszolgálatok közölték, hogy a jármű – egy menetrend szerinti városi busz – nem volt szolgálatban, és nem tartózkodtak rajta utasok – írta a TT.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán fejezte ki szolidaritását a tragédiát követően.

Borítókép: Busz csapódott egy buszmegállóba Stockholmban (Fotó: AFP/Henrik Montgomery)

