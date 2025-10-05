Magyar Péter már Tarr Zoltán előtt beismerte: eltitkolják adóemelési terveiket + videó

– Magyar Péter egyetért Tarr Zoltánnal: úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója egy tavaly májusi pódiumbeszélgetés részletét osztotta meg, ahol a Tisza elnöke elszólta magát.

Forrás: Képeryőkép

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt elnöke ezen a beszélgetésen azt mondta: nyilvánosan nem állhatnak elő adóemeléssel és a kormányzati kedvezmények kivezetésével, mert akkor vereséget szenvednének a választáson.

Magyar Péter ezzel arra célozhatott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szavaiból az is következhet, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.

De nem Magyar Péter volt az egyetlen, aki elszólta magát: Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét szintén egy pódiumbeszélgetésen fogta el az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.