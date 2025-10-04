  • Magyar Nemzet
Leleplező videófelvételen, ahogy Magyar Péter beismerte: eltitkolják adóemelési terveiket

Maga Magyar Péter ismerte be, hogy adóemelésre készülnek – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A blog kiszúrt egy tavaly májusi pódiumbeszélgetést, ahol a Tisza elnöke elszólta magát, amikor azt mondta: nyilvánosan nem állhatnak elő adóemeléssel és a kormányzati kedvezmények kivezetésével, mert akkor vereséget szenvednének a választáson.

2025. 10. 04. 11:43
A Tisza Párt legmagasabb szintjéről érkezett a beismerés: átvernék a szavazókat – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A blog kiszúrt egy tavalyi felvételt, amiben Magyar Péter még az uniós választás előtt volt, és meghívták a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorba. A beszélgetést Kóczián Péter moderálta, és szóba került a választási győzelemhez vezető stratégia, amelynek kapcsán az újságíró azt kezdte el ecsetelni, hogy a választók a nagyot ígérő pártokra szeretnek szavazni. Ezek után megkérdezte Magyartól, hogy hogyan lehetne ezen a választói magatartáson módosítani.

A pártelnök szerint ezt az attitűdöt „nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd úgy folytatta, hogy

úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.

Az Ellenpont rámutatott: Magyar Péter ezzel arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szerintük szavaiból az is következik, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.

Adóemeléseket vezetnének be Magyar Péterék

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

De nem Magyar Péter volt az első, aki elszólta magát: Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét szintén egy pódiumbeszélgetésen elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.


 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


