Aggasztó figyelmeztetést adott ki Kína, a Tajvan körüli feszültség új szintre lépett

Peking pénteken hivatalos közleményben figyelmeztette kínai állampolgárait, hogy a Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást. A lépésre Tokió új miniszterelnökének, Takaicsi Szanaénak az a kijelentése adott okot, miszerint egy esetleges tajvani konfliktus esetén Japán katonai választ mérlegelhet. Tajvan mindössze 100 kilométerre található a legközelebbi japán szigettől, ami tovább élezi a térség feszültségét – írja a Guardian forrásaira hivatkozva az Origo.

Hangsúlyozták, hogy a helyzet komoly veszélyt jelent a Japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonságára és életére Fotó: AFP

A kínai nagykövetség online közleményében élesen bírálta a japán vezetőket: