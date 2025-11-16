PekingJapánKínaTajvanTokiókonzulátuseszkaláció

Aggasztó figyelmeztetést adott ki Kína, a Tajvan körüli feszültség új szintre lépett

Peking egyértelműen figyelmeztette állampolgárait, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet miatt kerüljék a Japánba történő utazást. A kínai külügy szerint a Tajvan körül egyre fokozódó katonai és diplomáciai feszültség veszélyezteti a turisták és üzletemberek biztonságát. A kínai nagykövetség online közleménye hangsúlyozza: a két ország közötti kapcsolatok már most komoly próbatétel előtt állnak, és a provokatív nyilatkozatok további kockázatot hordoznak a civil lakosság számára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 6:08
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Peking pénteken hivatalos közleményben figyelmeztette kínai állampolgárait, hogy a Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást. A lépésre Tokió új miniszterelnökének, Takaicsi Szanaénak az a kijelentése adott okot, miszerint egy esetleges tajvani konfliktus esetén Japán katonai választ mérlegelhet. Tajvan mindössze 100 kilométerre található a legközelebbi japán szigettől, ami tovább élezi a térség feszültségét – írja a Guardian forrásaira hivatkozva az Origo.

Hangsúlyozták, hogy a helyzet komoly veszélyt jelent a Japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonságára és életére
Hangsúlyozták, hogy a helyzet komoly veszélyt jelent a Japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonságára és életére Fotó: AFP

A kínai nagykövetség online közleményében élesen bírálta a japán vezetőket: 

A közelmúltban Tokió nyíltan provokatív kijelentéseket tett Tajvanról, ami súlyosan rontja a két ország közötti kapcsolatokat.

Hangsúlyozták, hogy a helyzet komoly veszélyt jelent a Japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonságára és életére. A diplomáciai konfliktus gyorsan eszkalálódott: Peking behívta a japán nagykövetet, míg Tokió válaszként Kína nagykövetét hívta be. Az oszakai kínai főkonzul, Xue Jian egy „nem megfelelő” online bejegyzésben fenyegetően utalt Takaicsira, ami miatt a japán parlament persona non grata-nak (nemkívánatos személynek) nyilvánította a diplomatát, tovább mélyítve a két ország közötti politikai feszültséget.

Tajvan kérdése újra feszültséget teremt Japán és Kína között

Peking továbbra is határozottan állítja, hogy Tajvan Kína része, és nem zárja ki a katonai erő alkalmazását a sziget feletti kontroll megszerzésére. Bár a két ország gazdasági kapcsolatai jelentősek, a történelmi sérelmek, területi viták és kölcsönös bizalmatlanság miatt a viszony folyamatosan feszült. Takaicsi Szanae múlt heti kijelentései újabb feszültséget szítottak.

Borítókép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Felhévizy Félix avatarja

Erre azért nem számítottunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu