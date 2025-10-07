Először lehet női miniszterelnöke ennek az országnak

Női miniszterelnököt választhatnak Japánban. Takaicsi Szanae az első fontos lépést már megtette azzal, hogy megnyerte pártja, a Liberális Demokrata Párt (LDP) elnökválasztását, azonban a parlamentben még kemény csörték várhatnak rá – írja a Breitbart amerikai hírportál.

A meggyilkolt Abe Sinzó pártfogoltja lehet Japán első női miniszterelnöke (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)

Az LDP elnökválasztásán szoros csata bontakozott ki a 64 éves Takaicsi, Abe Sinzó, a 2022-ben merénylet áldozatául esett egykori kormányfő pártfogoltja, és a leköszönő miniszterelnök, Isiba Sigeru szövetségese, Kojzumi Sindzsiro között, amiből végül – a szakértők szerint némi meglepetésre – Takaicsi került ki győztesen.

A politikus sikerének kulcsa, hogy ügyesen lavírozott a mérsékelt és a jobboldali álláspont között. Bár korábban keményvonalas konzervatívként ismerték, most sikerült olyan hangnemet megütnie, ami láthatóan jobban rezonált a választókkal és a párttagokkal egyaránt. Programjában olyan elemek szerepelnek, mint az üzemanyagadó csökkentése, több támogatás a helyi önkormányzatoknak és a nehéz helyzetben lévő adófizetőknek, valamint a gazdasági növekedést ösztönző politika folytatása, hűen mentora, Abe Sinzó örökségéhez.

Takaicsi másik példaképe, Margaret Thatcher, akinek bizonyos mértékig az öltözködését is utánozza a japán politikus.

Takaicsi Szanae kampányának egyik központi eleme volt a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak kezelése. Japán hagyományosan óvatos a tömeges migráció kérdésében, és Takaicsi ígéretet tett arra, hogy megvédi a japán állampolgárságot, miközben érzékenyen kezeli a témát.

Ha a közvélemény valóban aggódik, meg kell találnunk a módját, hogyan oldjuk meg ezeket az aggodalmakat. Ez nem a xenofóbiáról vagy a kirekesztésről szól

– hangsúlyozta kampánya során.

Takaicsi mérsékelte álláspontját a vitatott Jaszukuni szentély kérdésében is, amely a háborúban elesett japán katonák emlékhelye, de az ott nyugvó, háborús bűnös katonai vezetők miatt egyben nemzetközi viták forrása is. Míg korábban határozottan kiállt a szentély látogatása mellett, most óvatosabban fogalmazott, „magánügynek” nevezve az ilyen látogatásokat.

Bár Takaicsi igen fontos lépést tett afelé, hogy Japán első női miniszterelnöke legyen, egyelőre nem lehet biztos a sikerben.

A japán jogszabályok szerint a parlament két háza közül a képviselőház szavaz először a miniszterelnökről, és nagyobb hatalma van a döntésben, ha a felsőház nem ért egyet. Márpedig az LDP épp azért választott új elnököt, mert az elmúlt időszak választásain az elvártnál gyengébben szerepelt. Olyannyira, hogy Isiba Sigeru vezetése alatt a koalíció mindkét házban elvesztette többségét, így a kormányfő megválasztásának folyamata hosszú és idegőrlő lehet.

Borítókép: Takaicsi Szanae (Fotó: AFP)