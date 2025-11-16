A régi magyar konyha legsötétebb fejezete: amikor a vér még az étel lelke volt

A régi szakácskönyvekben néha egészen elképesztő, bizarr fogásokra, véres ételekre bukkan az ember. Az egyik legmeghökkentőbb recept a 16. századból származik, az erdélyi fejedelmi udvarban használt Szakácstudományból. Egy fogás, ami egyszerre idézi a múlt különös ízeit és a természet nyers valóságát. Nem szívbajosoknak való és kényes ízlésűeknek sem ajánlanám.

A birkaherés véres étel fő hozzávalója: birka a legelőn (Fotó: Fortepan Magyar Földrajzi Múzeum, Erdélyi Mór cége)

Így készítették a birkaherét az 1500-as években

Vesd a tűzbe, s lepattan az erős bőre. Tisztítsd meg szépen vízben, vond le az bűrit, fonnyaszd meg, majd csinálj tyúkvérből feketelevet neki. Tölts tehénhúslevet és ecetet rá, tégy bele kenyeret, almát, borsot, szekfüvet [szegfűborsot] és sáfrányt, s hagyd főni a feketelében

– írja az ötszáz éves recept.

Hogyan használtak vért a régi magyar konyhában?

A fent idézett tyúkvérből készült feketelé, feketeleves vagy feketemártás néven futó fogás egy véres étel volt. A vért az alacsony hőfokon, gyöngyözve fövő mártásba csurgatták. Kellett hozzá valamilyen savas összetevő is (itt ecet, de más receptekben bor, konyak, citromlé is előfordul), hogy ne rögösödjön és ne alvadjon meg a vér. A végeredmény így folyékony és selymes marad. Ideális mártás.

A kenyérrel sűrített véres mártás

Ahogy olvashattuk a receptben, kenyérbérrel sűrítettek. Ezt a technikát szerte Európában használták, de a kenyérlevesek gazdag kínálatában szintén ennek nyomait láthatjuk. Ilyen például az olasz pappa al pomodoro, a ribollita, a spanyol gazpacho és a portugál Sopa de Cação, az angol brewis és az osztrák Panadelsuppe. Ami a régi magyar ételeket illeti, a 19. századig szinte egyeduralkodó a kenyérrel sűrítés, ezt váltotta fel a rántás és a habarás. Praktikus, hiszen a száraz kenyér új életre kel vele, ráadásul tartalmassá teszi fogásunkat.

Miért használtak vért a régi magyar konyhában?

A vér a régi magyar konyhában sűrítő- és ízesítőszerepet töltött be. Gazdag vasban és fehérjében, mélyebb színt és intenzívebb, sós ízt adott a mártásoknak és leveseknek. Teljesen természetes volt a használata, hiszen ha már leölték, az állat minden részét felhasználták. Ez hosszú évszázadokon keresztül így volt, olyannyira, hogy még az 1908-ban megjelent Divat Újság főzőkönyve is kitért erre. Leírják azt is, hogy honnan volt a vér, amivel főztek:

A leölt csirke vérét egy bögrébe, melybe kevés ecetet tettünk, fogjuk föl, s az ecetet jól vegyítsük el, hogy meg ne aludjék.