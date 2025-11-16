Olasz szakértő: Orbán Viktor Trumpnál tett látogatása óriási győzelem és igazi diadal minden európai patrióta számára

– Ez a bizonyíték arra, hogy az ellenállás lehetséges, és hogy felerősödhet. Ezért fontos a visegrádi közösség, mely Olaszország számára is követendő példa. Most vagy soha, mert most számíthatunk egy nagy hazafi, Donald Trump támogatására a Fehér Házban és most (de nem sokáig) rendelkezünk azzal a demográfiai erővel, hogy megpróbáljunk urai maradni saját hazánknak. Gratulálunk a Trump–Orbán-találkozóhoz, reméljük, hogy mielőbb létrejön az Ukrajna és Oroszország közötti budapesti csúcstalálkozó, mely békemegállapodással zárul.

Szurkolunk, hogy Orbán Viktort újra megválasszák Magyarország miniszterelnökének.

Izraeli–palesztin konfliktus: Soroshoz kötődnek a megmozdulások

Az Izrael és Palesztina közti megegyezések ellenére Olaszországban továbbra is folytatódnak a tüntetések. A szakértőt arról kérdeztük, miért nem csillapodnak a kedélyek és milyen érdekek húzódnak meg az Izrael-ellenes megmozdulások mögött.

Max Ferrari kifejtette:

Soroshoz több szálon is fűződnek a baloldali megmozdulások. A Párizs, Brüsszel által vezérelt orosz–ukrán háború valójában óriási üzlet, melynek katasztrofális következményei lesznek.

Hangsúlyozta: – A baloldali választótábor jelentős részét a bevándorlók teszik ki, akik főként iszlám országokból érkeztek, és akikből idővel militáns mozgalmak alakultak. Korábban nem volt könnyű meggyőzni a muzulmánokat a woke-tanokkal. A közel-keleti háború kirobbanásával a baloldali Demokrata Pártnak, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalomnak és az Ilaria Salist az Európai Parlamentbe juttató Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége szélsőbaloldali pártnak sikerült belopnia magát az arab tömegek szívébe, akik korábban az olasz nagyvárosok külterületeiben szunnyadtak. Egy újfajta jelenség szemtanúi vagyunk, több ezer migráns vonult utcára Gáza védelmében.

Ami még aggasztóbb, hogy a felvonulások vezéralakjai illegális migránsok voltak, és a demonstrációk legtöbbször a rendfenntartók elleni erőszakos összecsapásokba fordultak.

A felvonulások vezéralakjai illegális migránsok voltak Fotó: AFP

Palesztina ügyét kihasználva tehát a haldokló baloldal egy új hadsereget toborzott magának a balkáni útvonalon és a Földközi-tengeren keresztül érkezett migránsokból, akik nemcsak nagyon agresszívak, hanem rendkívül aktívak is.

Hozzátette: – Elgondolkodtató, hogy egy olyan paradox helyzet állt elő, hogy míg az arab utcák nyugodtak és elégedettek a gázai békével, az olasz utcákat olyan emberek irányítják, akik tagadják a békemegállapodás érvényességét vagy sok esetben a létezését is. A zsidók által terjesztett álhírnek nevezik azt.

Az igazság az, hogy a baloldalnak továbbra is toboroznia kell a palesztin kérdésben, hogy mozgósítsa és egységesen tartsa új rohamosztagait. A tüntetéseknek kettős célja van, melyet a szervezők nyíltan vállalnak. Palesztina mellett foglaltak állást, számos alkalommal utalnak a Hamász és más terrorszervezetek propagandájára és szimbolikájára. Ugyanakkor Izrael ellen, általában a zsidók ellen és az olasz kormány ellen uszítanak, amelynek valójában semmi köze a palesztin kérdéshez.

– A kormány mindig ügyelt arra, hogy pártatlannak tűnjön. Ez azonban hiábavaló volt, mivel a Demokrata Párt és a baloldali szakszervezetek odáig mentek, hogy országos sztrájkot hirdettek. A baloldali fanatikusok felszálltak a Sumud flottillára, és megbénították Olaszországot egy olyan ügy miatt, amelynek semmi köze sem volt Olaszországhoz és kormányához.