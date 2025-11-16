Olasz szakértő: Orbán Viktor Trumpnál tett látogatása óriási győzelem és igazi diadal minden európai patrióta számára
A magyar miniszterelnök bebizonyította, hogy nem szükséges Ursula Von der Leyen titkos szobáin keresztül tárgyalni az amerikaiakkal, és azt is megmutatta, hogy világos elképzelésekkel, következetességgel, bátorsággal és akaraterővel még a kis nemzetek is kiérdemelhetik a tiszteletet – mondta lapunknak Max Ferrari. Az olasz politikai szakértő lapunknak az olaszországi tüntetésekről, a terrorizmus veszélyről és az antiszemitizmusról is beszélt.
– Úgy hiszem, hogy Orbán Trumpnál tett látogatása óriási győzelem és igazi diadal volt minden európai patrióta számára – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Max Ferrari olasz politikai szakértő.
„Orbán Viktor egyfajta Asterix”
A magyar miniszterelnök bebizonyította, hogy nem szükséges Ursula Von der Leyen titkos szobáin keresztül tárgyalni az amerikaiakkal és azt is megmutatta, hogy világos elképzelésekkel, következetességgel, bátorsággal és akaraterővel még a kis nemzetek is kiérdemelhetik a tiszteletet
– fogalmazott Max Ferrari. Hozzátette: „Ha a 9-10 millió lakosú Magyarország sikeresen leül Trump asztalához, mit tehetne a 60 milliós Olaszország még mindig erős gazdasággal és rendkívüli geopolitikai helyzettel? És mit tehetne Magyarország és Olaszország együtt és egyesülve azokkal, akik nem hajlandók meghalni az Európai Unió Szocialista Szovjet Köztársaság gulágjaiban?”
Számunkra Orbán egyfajta Asterix (én Viktorixnak hívtam), Magyarország pedig a lázadók utolsó bástyája.
– Ez a bizonyíték arra, hogy az ellenállás lehetséges, és hogy felerősödhet. Ezért fontos a visegrádi közösség, mely Olaszország számára is követendő példa. Most vagy soha, mert most számíthatunk egy nagy hazafi, Donald Trump támogatására a Fehér Házban és most (de nem sokáig) rendelkezünk azzal a demográfiai erővel, hogy megpróbáljunk urai maradni saját hazánknak. Gratulálunk a Trump–Orbán-találkozóhoz, reméljük, hogy mielőbb létrejön az Ukrajna és Oroszország közötti budapesti csúcstalálkozó, mely békemegállapodással zárul.
Szurkolunk, hogy Orbán Viktort újra megválasszák Magyarország miniszterelnökének.
Izraeli–palesztin konfliktus: Soroshoz kötődnek a megmozdulások
Az Izrael és Palesztina közti megegyezések ellenére Olaszországban továbbra is folytatódnak a tüntetések. A szakértőt arról kérdeztük, miért nem csillapodnak a kedélyek és milyen érdekek húzódnak meg az Izrael-ellenes megmozdulások mögött.
Max Ferrari kifejtette:
Soroshoz több szálon is fűződnek a baloldali megmozdulások. A Párizs, Brüsszel által vezérelt orosz–ukrán háború valójában óriási üzlet, melynek katasztrofális következményei lesznek.
Hangsúlyozta: – A baloldali választótábor jelentős részét a bevándorlók teszik ki, akik főként iszlám országokból érkeztek, és akikből idővel militáns mozgalmak alakultak. Korábban nem volt könnyű meggyőzni a muzulmánokat a woke-tanokkal. A közel-keleti háború kirobbanásával a baloldali Demokrata Pártnak, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalomnak és az Ilaria Salist az Európai Parlamentbe juttató Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége szélsőbaloldali pártnak sikerült belopnia magát az arab tömegek szívébe, akik korábban az olasz nagyvárosok külterületeiben szunnyadtak. Egy újfajta jelenség szemtanúi vagyunk, több ezer migráns vonult utcára Gáza védelmében.
Ami még aggasztóbb, hogy a felvonulások vezéralakjai illegális migránsok voltak, és a demonstrációk legtöbbször a rendfenntartók elleni erőszakos összecsapásokba fordultak.
Palesztina ügyét kihasználva tehát a haldokló baloldal egy új hadsereget toborzott magának a balkáni útvonalon és a Földközi-tengeren keresztül érkezett migránsokból, akik nemcsak nagyon agresszívak, hanem rendkívül aktívak is.
Hozzátette: – Elgondolkodtató, hogy egy olyan paradox helyzet állt elő, hogy míg az arab utcák nyugodtak és elégedettek a gázai békével, az olasz utcákat olyan emberek irányítják, akik tagadják a békemegállapodás érvényességét vagy sok esetben a létezését is. A zsidók által terjesztett álhírnek nevezik azt.
Az igazság az, hogy a baloldalnak továbbra is toboroznia kell a palesztin kérdésben, hogy mozgósítsa és egységesen tartsa új rohamosztagait. A tüntetéseknek kettős célja van, melyet a szervezők nyíltan vállalnak. Palesztina mellett foglaltak állást, számos alkalommal utalnak a Hamász és más terrorszervezetek propagandájára és szimbolikájára. Ugyanakkor Izrael ellen, általában a zsidók ellen és az olasz kormány ellen uszítanak, amelynek valójában semmi köze a palesztin kérdéshez.
– A kormány mindig ügyelt arra, hogy pártatlannak tűnjön. Ez azonban hiábavaló volt, mivel a Demokrata Párt és a baloldali szakszervezetek odáig mentek, hogy országos sztrájkot hirdettek. A baloldali fanatikusok felszálltak a Sumud flottillára, és megbénították Olaszországot egy olyan ügy miatt, amelynek semmi köze sem volt Olaszországhoz és kormányához.
Arra a kérdésre, hogy milyen összefüggések húzódnak meg a tüntetések és a terrorista szervezetek között, Max Ferrari azt mondta:
– A legsúlyosabb és legfélelmetesebb dolog, ami ezekből az erőszakos, felforgató üzenetekkel teli tüntetésekből kiderült, az volt, hogy egyesültek a terrorista szélsőbaloldal veteránjai, akik az 1980-as években vérbe borították Olaszországot a Vörös Brigádok örököseivel, az Antifákkal, valamint fiatal, illegális bevándorlókból és muszlim országokból származó bűnözőkből álló csoportokkal. Ez utóbbiak mindeddig a társadalom peremére szorultak, és olyan becstelen tevékenységekben vettek részt, mint a kábítószer-kereskedelem, a lopás és más bűncselekmények. Az Antifa ravaszul „új partizánokká” alakította őket, olyan fiatal emberekké, akik bár erőszakosak, de jogos ügyért teszik, hiszen az „elnyomó” olasz rendszer ellen lázadnak. Az Olaszországban illegálisan tartózkodó egyéneket a baloldal korábban kritizálhatatlanná és büntetlenné nyilvánította.
Azokat ugyanis, akik a migránsokat kritizálni merték, rasszizmussal, iszlamofóbiával vádolták meg.
Most pedig a legitimitás és a büntetlenség még magasabb szintjére emelkedtek, és ők tisztában is vannak ezzel. Elég megnézni az erőszakot és a rendőrség elleni támadásokat. Ezeket a saját hazájukban soha nem mernék megtenni, de Olaszországban a baloldal bátorítja, legitimálja, hősökké változtatta őket, akiket a média egyenesen felmagasztal.
A terrorszervezetek átalakulásáról a szakértő kijelentette:
– A baloldal így egy mindenre kész hadsereget és élcsapatot kovácsolt, de ez robbanásveszélyes keverék. A kommunista és iszlamista terrorizmus hulláma után, amely tíz évvel ezelőtt megrázta Európát, egy harmadik hullám van készülőben. Ez az előző hullámok szintézise, de sokkal erőszakosabb és sokkal nagyobb hatású lesz, mert már nem politikai szélsőségesek kis csoportjairól vagy fanatikus magányos farkasokról beszélünk, hanem fiatalok tömegeiről, akik fel vannak háborodva. Sokan közülük háborús vagy kvázi háborús múlttal rendelkeznek, és bármire készek.
A bevándorlás és a terrorizmus közötti bizonyított kapcsolatról szólva titkosszolgálataink többször is figyelmeztettek, hogy terroristák lehetnek az illegális bevándorlók között, és a különböző, Európa-szerte történt támadásokról szóló hírek azt mutatják, hogy az elkövetők közül sokan valóban áthaladtak Olaszországon, vagy itt éltek.
– Számos olyan eset is volt, amikor olasz mecsetek imámjait letartóztatták, kiutasították és feljelentették terrorizmusra uszító beszédek miatt.
– Mindeddig nem történtek nagyobb támadások Olaszországban. Az évek során sok vita folyt az úgynevezett Lodo moróról, egy Jasszer Arafat Palesztinai Felszabadítási Szervezetével kötött paktumról, amelyre Aldo Moro volt miniszterelnök utalt, amikor a Vörös Brigádok elrabolták, akik később megölték. Ez egy íratlan megállapodás volt, amelynek értelmében a palesztinok logisztikai és tranzitbázisként használhatták Olaszországot anélkül, hogy túlságosan megzavarták volna őket, de anélkül, hogy támadásokat hajtottak volna végre az országban. Igaz vagy hamis, évek és kormányok teltek el, de sok elemző úgy véli, hogy a terroristák számára, akik Olaszországot hídként használják Európába, kontraproduktív lenne a híd felgyújtása
– fogalmazott Max Ferrari arra a kérdésre válaszolva, hogy minek köszönhető, hogy Olaszországban mindeddig jellemzően nem voltak terrormerényletek. Hozzátette:
– A probléma az, hogy már nem szocialista eredetű palesztin terrorizmusról vagy hajóval érkező, elszigetelt fanatikusokról beszélünk, hanem tömegekről, amelyek tagjai néhány év leforgása alatt párhuzamos francia típusú társadalmakat hoztak létre. No-go zónákat, amelyek egyre nagyobbak és egyre közelebb vannak a városok szívéhez. Mára már nemcsak a nagyvárosokról, hanem a közepes és kisvárosokról is beszélünk. Mindez széles körű terrorizmusveszélyt hoz magával.
Az Olaszországban élő zsidók helyzetéről a szakértő úgy vélekedett:
– A zsidó közösség több ezer éves, teljesen integrálódott, nagyon kicsi és elsősorban Rómában és Milánóban van jelen. Ennek ellenére az antiszemitizmus nagyon aggasztó Olaszországban.
Az anticionizmus pajzsát használva a baloldal legitimálta az antiszemitizmus minden formáját, még a legerőszakosabbat is. A közösségi médiát elárasztják a zsidók elleni fenyegetések, az antiszemita üzenetek és elméletek még a közszolgálati televízióban is hallhatók.
Hozzátette: – Felháborító, hogy a média 90 százalékban Izrael-ellenes, és a középiskolai és egyetemi tanárok manipulálják a diákokat. Az eredmény: zsidó professzorok és diákok elleni diáktüntetések, izraeli termékek (akár életmentő gyógyszerek) bojkottja és erőszakos támadások zsidó turisták vagy zsidónak vélt személyek ellen. A párbeszéd minden formája lehetetlen. Tagadják a történelmi igazságot. Gyakran hallani azt is, hogy „Izrael születése előtt Európának soha nem volt problémája a muzulmánokkal”. A partjainkra irányuló szaracén inváziós események, megszállások, ostromok, mint például Bécsben és Máltán, visszahódítások, keresztes hadjáratok évszázados emlékei eltörlődtek. Aki megpróbál erről beszélni, azt cionizmussal és fasizmussal vádolják.
