Erőszakba fordult a Hamászt éltető megmozdulás Bolognában

A hatóságok megerősített biztonsági készültséggel vonultak ki a megmozdulás helyszínére számítva arra, hogy erőszakos zavargások lesznek. Az Olaszországban immár sorozatossá vált tüntetések következménye, hogy egy év alatt a duplájára, 273-ra emelkedett a megmozdulásokon megsérült rendőrök száma.
A politikai erőszak elérte a kormánypártok rendezvényeit is. Kedden Livornóban a Liga frakciójának egy eseményén is egymásnak mentek az erőszakos tüntetők és a rendőrök.
A demonstrálók tojásokkal, kövekkel, petárdákkal dobálták meg a kormánypárt politikusait és súlyos rágalmakkal illették Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest.
A Liga főtitkára könnyed iróniával válaszolt és csókot küldött a dühöngő tüntetőknek.
Salvini elmondta az újságíróknak, hogy továbbra is biztosítva lesz mindenki számára a tiltakozáshoz való jog, de az a szándékuk, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amely arra kötelezi a tüntetések szervezőit, hogy letétet helyezzenek el, melyből fedezni tudják az esetleges károkat.
Ha a várost érintetlenül hagyják, nincs probléma, ha azonban kárt okoznak, akkor nekik kell megtéríteniük a helyreállításhoz szükséges összeget. Az okozott károk megfizetése nem terhelheti a közösséget, a milánói központi pályaudvaron kétszázezer eurós kárt okoztak, ez még egyszer nem fordulhat elő
– emelte ki.
Giorgia Meloni kormányfő is aggodalmát fejezte ki a megromlott politikai klíma miatt. Egy televíziós műsorban úgy nyilatkozott, barbár világ kezdődött Olaszországban. Olyan gyakoriak a személyét érő fenyegetések, hogy már nem is számolja.
Meloni arról is beszámolt, hogy népirtásban való bűnrészesség miatt feljelentették a Nemzetközi Büntetőbíróságon őt, Guido Crosetto védelmi és Antonio Tajani külügyminisztert.
A nemzetközi helyzettel kapcsolatban Meloni megerősítette, hogy Olaszország támogatja Donald Trump átfogó és több szempontból is reményteli béketervét, amely a túszok szabadon bocsátását, Izrael Gázából való fokozatos kivonulását és a Hamász leszerelését írja elő.