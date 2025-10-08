Erőszakba fordult a Hamászt éltető megmozdulás Bolognában

A hatóságok megerősített biztonsági készültséggel vonultak ki a megmozdulás helyszínére számítva arra, hogy erőszakos zavargások lesznek. Az Olaszországban immár sorozatossá vált tüntetések következménye, hogy egy év alatt a duplájára, 273-ra emelkedett a megmozdulásokon megsérült rendőrök száma.

Bologna,Pro-PaL protesters on the October 7 anniversary(Italy) 0710025 pic.twitter.com/9qRmLQjj95 — john l (@Johnl1465045L) October 7, 2025

A politikai erőszak elérte a kormánypártok rendezvényeit is. Kedden Livornóban a Liga frakciójának egy eseményén is egymásnak mentek az erőszakos tüntetők és a rendőrök.

Livorno, 7 ottobre 2025.

Cittadini aggrediti, derubati e mandati al Pronto Soccorso, lancio di bombe carta e fumogeni contro la Polizia, uova e bottiglie in testa ai passanti, due teppisti rossi arrestati e un agente ferito alle gambe da una pietra.

Ma loro sono i “buoni”.… pic.twitter.com/HFIEB0X7x1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 7, 2025

A demonstrálók tojásokkal, kövekkel, petárdákkal dobálták meg a kormánypárt politikusait és súlyos rágalmakkal illették Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest.

A Livorno, Matteo Salvini si aspettava il bagno di folla, i selfie, gli applausi.

E invece ad accoglierlo ha trovato circa duecento persone che, in perfetta sincronia, gli hanno cantato “scemo, scemo” e “Salvini, levati di culo”.



Grazie, Livorno. pic.twitter.com/s9fOLHEEgg — LollinoLyon (@LyonLollino) October 7, 2025

A Liga főtitkára könnyed iróniával válaszolt és csókot küldött a dühöngő tüntetőknek.

Salvini elmondta az újságíróknak, hogy továbbra is biztosítva lesz mindenki számára a tiltakozáshoz való jog, de az a szándékuk, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amely arra kötelezi a tüntetések szervezőit, hogy letétet helyezzenek el, melyből fedezni tudják az esetleges károkat.

Ha a várost érintetlenül hagyják, nincs probléma, ha azonban kárt okoznak, akkor nekik kell megtéríteniük a helyreállításhoz szükséges összeget. Az okozott károk megfizetése nem terhelheti a közösséget, a milánói központi pályaudvaron kétszázezer eurós kárt okoztak, ez még egyszer nem fordulhat elő

– emelte ki.

Giorgia Meloni kormányfő is aggodalmát fejezte ki a megromlott politikai klíma miatt. Egy televíziós műsorban úgy nyilatkozott, barbár világ kezdődött Olaszországban. Olyan gyakoriak a személyét érő fenyegetések, hogy már nem is számolja.

Meloni arról is beszámolt, hogy népirtásban való bűnrészesség miatt feljelentették a Nemzetközi Büntetőbíróságon őt, Guido Crosetto védelmi és Antonio Tajani külügyminisztert.

A nemzetközi helyzettel kapcsolatban Meloni megerősítette, hogy Olaszország támogatja Donald Trump átfogó és több szempontból is reményteli béketervét, amely a túszok szabadon bocsátását, Izrael Gázából való fokozatos kivonulását és a Hamász leszerelését írja elő.