Erőszakba fordult a Hamászt éltető megmozdulás Bolognában

Folytatódnak az erőszakos tüntetések Olaszországban. Kedd este Bolognában erőszakos összecsapásba fordult a Hamászt dicsőítő felvonulás. A kormánypártokat folyamatosan érik támadások és halálos fenyegetések. Giorgia Meloni szerint barbárhangulat uralkodik Olaszországban.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 08. 19:20
Illusztráció Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
Bologna utcáin kedd este az Izraelt ért október 7-i terrortámadást ünnepelték másodgenerációs migránsok, szélsőbaloldali szervezetek és anarchista csoportok. A belügyminisztérium betiltotta az öldökléseket éltető és a terrorizmust dicsőítő megmozdulást, ennek ellenére több százan tüntettek. A videófelvételeken is jól látható, hogy az arab fiatalok erőszakosan nekimentek a rendőröknek. Egy televíziós stábot is támadás ért. 

Izrael-ellenes tüntetés Rómában. Kedd este Bolognában erőszakos összecsapásba fordult a Hamaszt dicsőitő felvonulás
Fotó: AFP

A rendőrség végül vízágyúval oszlatta a felvonulókat. A bolognai megmozdulás ellen több politikus is felemelte szavát, ugyanakkor Izrael római nagykövete is aggodalmát fejezte ki a zsidókat fogságba ejtő, megkínzó, lemészárló cselekedetek dicsőítése láttán. 

A hatóságok megerősített biztonsági készültséggel vonultak ki a megmozdulás helyszínére számítva arra, hogy erőszakos zavargások lesznek. Az Olaszországban immár sorozatossá vált tüntetések következménye, hogy egy év alatt a duplájára, 273-ra emelkedett a megmozdulásokon megsérült rendőrök száma. 

A politikai erőszak elérte a kormánypártok rendezvényeit is. Kedden Livornóban a Liga frakciójának egy eseményén is egymásnak mentek az erőszakos tüntetők és a rendőrök. 

A demonstrálók tojásokkal, kövekkel, petárdákkal dobálták meg a kormánypárt politikusait és súlyos rágalmakkal illették Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest. 

A Liga főtitkára könnyed iróniával válaszolt és csókot küldött a dühöngő tüntetőknek. 

Salvini elmondta az újságíróknak, hogy továbbra is biztosítva lesz mindenki számára a tiltakozáshoz való jog, de az a szándékuk, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amely arra kötelezi a tüntetések szervezőit, hogy letétet helyezzenek el, melyből fedezni tudják az esetleges károkat. 

Ha a várost érintetlenül hagyják, nincs probléma, ha azonban kárt okoznak, akkor nekik kell megtéríteniük a helyreállításhoz szükséges összeget. Az okozott károk megfizetése nem terhelheti a közösséget, a milánói központi pályaudvaron kétszázezer eurós kárt okoztak, ez még egyszer nem fordulhat elő

– emelte ki.  

Giorgia Meloni kormányfő is aggodalmát fejezte ki a megromlott politikai klíma miatt. Egy televíziós műsorban úgy nyilatkozott, barbár világ kezdődött Olaszországban. Olyan gyakoriak a személyét érő fenyegetések, hogy már nem is számolja. 

Meloni arról is beszámolt, hogy népirtásban való bűnrészesség miatt feljelentették a Nemzetközi Büntetőbíróságon őt, Guido Crosetto védelmi és Antonio Tajani külügyminisztert. 

A nemzetközi helyzettel kapcsolatban Meloni megerősítette, hogy Olaszország támogatja Donald Trump átfogó és több szempontból is reményteli béketervét, amely a túszok szabadon bocsátását, Izrael Gázából való fokozatos kivonulását és a Hamász leszerelését írja elő. 

Az olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte, hogy az olasz parlament nem szavazott egyhangúlag Trump terve mellett, amely azt bizonyítja, hogy az ellenzék soraiban iszlamista képviselők ülnek. Az október 3-i általános sztrájkkal kapcsolatban Meloni elmondta, hogy a szakszervezetek a baloldali politika érdekeit szolgálják, nem pedig a munkások védelmét. Sajnálatosnak nevezte, hogy sötét idők köszöntöttek be, a frontális támadásokat és a legrágalmazóbb vádakat politikai fegyverként használják. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

