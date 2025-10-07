László András szerint az Európai Néppárt nagyban hozzájárult a növekvő antiszemitizmushoz: „Túl sok gyáva politikus van a néppártban. Félnek a liberális médiától, és a szocialisták politikai támogatásáért könyörögnek.”

László András kijelentette, hogy a növekvő antiszemitizmusért a brüsszeli migrációpárti elit a felelős

(Fotó: MTI)

Hozzátette:

Európában zsidók elleni legszégyenletesebb tetteket követtük el, de a holokauszt után jelentős mértékben sikerült felszámolnunk a rasszizmust és az antiszemitizmust. És aztán önök, az úgynevezett európai elitek, akik csupán színlelik, hogy »Európa-pártiak«, újra behozták az antiszemitizmust Európába

– hívta fel a figyelmet az EP-képviselő.

László András aláhúzta: „Az önök politikája civilizációs katasztrófa felé sodorja Európát. Csak Patrióták tehetik Európát újra biztonságossá!” Az EP-képviselő egy liberális és szocialista képviselő megjegyzéseire reagálva emlékeztetett:

A budapesti izraeli nagykövet pont a minap mutatott rá, hogy a zsidók nagy biztonságban érzik magukat Magyarországon.

Felhívta a figyelmet az EU Alapjogi Ügynökségének legfrissebb, antiszemitizmusról szóló jelentésére is.

A tömeges bevándorlás célországaiban nő azt antiszemitizmus. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában pedig csökken. Ön szerint ez véletlen? Aligha

– tette helyre a baloldali képviselőket László András.

Borítókép: Az Európai Parlament ülése (Fotó: AFP)