A szeptembert is a kormánypártok nyerték, a Tisza vergődik

A növekvő antiszemitizmusért a brüsszeli migrációpárti elit a felelős

„A mai nap van a Hamász terrortámadásának második évfordulója. Az antiszemitizmus újra erősödik az Európai Unióban. A zsidó közösségek Közép-Európában sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat. Miért? Mert mi nem hozunk be több millió illegális bevándorlót muszlim országokból. Ezért a helyzetért az Európai Bizottság a felelős. És az Európai Parlament bevándorláspárti többsége” – mondta László András fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja az Európai Parlamentben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 20:52
Az Európai Parlament ülése Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
László András szerint az Európai Néppárt nagyban hozzájárult a növekvő antiszemitizmushoz: „Túl sok gyáva politikus van a néppártban. Félnek a liberális médiától, és a szocialisták politikai támogatásáért könyörögnek.” 

Budapest, 2025. június 25. László András, a USAID által magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én. MTI/Máthé Zoltán
László András kijelentette, hogy a növekvő antiszemitizmusért a brüsszeli migrációpárti elit a felelős
(Fotó: MTI)

Hozzátette: 

Európában zsidók elleni legszégyenletesebb tetteket követtük el, de a holokauszt után jelentős mértékben sikerült felszámolnunk a rasszizmust és az antiszemitizmust. És aztán önök, az úgynevezett európai elitek, akik csupán színlelik, hogy »Európa-pártiak«, újra behozták az antiszemitizmust Európába

– hívta fel a figyelmet az EP-képviselő.

 László András aláhúzta: „Az önök politikája civilizációs katasztrófa felé sodorja Európát. Csak Patrióták tehetik Európát újra biztonságossá!” Az EP-képviselő egy liberális és szocialista képviselő megjegyzéseire reagálva emlékeztetett: 

A budapesti izraeli nagykövet pont a minap mutatott rá, hogy a zsidók nagy biztonságban érzik magukat Magyarországon. 

Felhívta a figyelmet az EU Alapjogi Ügynökségének legfrissebb, antiszemitizmusról szóló jelentésére is. 

A tömeges bevándorlás célországaiban nő azt antiszemitizmus. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában pedig csökken. Ön szerint ez véletlen? Aligha

– tette helyre a baloldali képviselőket László András.

Borítókép: Az Európai Parlament ülése (Fotó: AFP)

