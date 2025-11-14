Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Orbán ViktorMindig péntekOrbán-Trump-csúcskülpolitikaDonald Trump

Mindig péntek: Mi Orbán titka? + videó

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója az Orbán–Trump -találkozó kapcsán elemezte Magyarország sikeres külpolitikáját a Mindig péntek legújabb adásában. A műsorban szó esett a magyar külpolitika sajátos helyzetéről is, arról a diplomáciai súlyról, amelyet Orbán Viktor nemzetközi szinten kivívott magának, valamint arról a többpólusú világban folytatott mozgástérről, amelyet Magyarország a kölcsönös tiszteletre épülő, többoldalú elköteleződésével és stratégiai partnerségi kapcsolataival alakít ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 14:42
Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump hatodik találkozója, amely bízvást történelminek nevezhető Forrás: XXI. Század Intézet
Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump hatodik találkozója, amely történelminek nevezhető, nemcsak a bejelentett megállapodások és azok volumene miatt, hanem a fogadtatás körülménye okán is. A magyar miniszterelnököt Trump megkülönböztetett tisztelettel fogadta, jóval túlmenve azokon a gesztusokon, amelyeket egy baráti ország szokványos diplomáciai ceremóniájánál megszokhattunk. Ugyanakkor az orosz, a kínai, a török, a közel-keleti és a közép-ázsiai vezetők is hasonló nagyrabecsüléssel fogadják Orbánt, aki szemmagasságban beszél a világ vezetőivel.

Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump hatodik találkozója. Fotó: MTI

Magyarország sikeres külpolitikai mozgása a multipoláris berendezkedés felé vezető átmeneti időszakban a következővel írható le: többoldalú elköteleződés, kölcsönös tisztelet és partnereink érdekeltté tétele sikerünkben

 – mondta elemzésében Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója.

Erről szól, hogy a nyugati integrációk, azaz az Európai Unió és a NATO tagjaként részt veszünk az Övezet és út kezdeményezésben és megfigyelők vagyunk a Türk Államok Szervezetében. Utóbbihoz kapcsolódik a jó azeri, török és a közép-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolat.

A Mindig péntek legújabb felvétele elérhető Facebookon, YouTube-on és 17 podcast-csatornán:

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: XXI. Század Intézet)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

