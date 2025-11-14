Mindig péntek: Mi Orbán titka? + videó

Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump hatodik találkozója, amely történelminek nevezhető, nemcsak a bejelentett megállapodások és azok volumene miatt, hanem a fogadtatás körülménye okán is. A magyar miniszterelnököt Trump megkülönböztetett tisztelettel fogadta, jóval túlmenve azokon a gesztusokon, amelyeket egy baráti ország szokványos diplomáciai ceremóniájánál megszokhattunk. Ugyanakkor az orosz, a kínai, a török, a közel-keleti és a közép-ázsiai vezetők is hasonló nagyrabecsüléssel fogadják Orbánt, aki szemmagasságban beszél a világ vezetőivel.

Lezajlott Orbán Viktor és Donald Trump hatodik találkozója. Fotó: MTI

Magyarország sikeres külpolitikai mozgása a multipoláris berendezkedés felé vezető átmeneti időszakban a következővel írható le: többoldalú elköteleződés, kölcsönös tisztelet és partnereink érdekeltté tétele sikerünkben

– mondta elemzésében Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója.