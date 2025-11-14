A pénzügyi védőpajzs elriasztja a spekulánsokat – megszólaltak az elemzők

A Donald Trumppal folytatott találkozót követően a megelőző hónap átlagos szintjéhez képest öt–nyolc százalékkal javult a magyar állampapírok fizetésképtelenségére köthető biztosítási díj, három és fél éves rekordot elérve. A pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás már az alkalmazása nélkül is ki tudja fejteni a pozitív hatását.

Orbán Viktor és Donlad Trump november 7-én állapodott meg a pénzügyi védőpajzsról. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A CDS (Credit Default Swap) mutató azt az értéket mutatja, amely mellett egy adott ország államcsődjére biztosítást lehet kötni. Minél magasabb ez az érték, annál kockázatosabb az adott ország államkötvénye – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány témával foglalkozó friss elemzésében. Mint írják: a régiós trendektől eltérő hirtelen erősödéssel a piac egyértelműen a november 7-i találkozón köttetett pénzügyi védőpajzs megállapodást árazza be, pozitívan fogadva azt. Így a Trumppal kötött devizacsere-csatorna létrehozása már az alkalmazása nélkül is ki tudja fejteni a pozitív hatását az ország pénzügyi stabilitására. Azonban a jelenlegi magyar – és az egész régióra jellemző – CDS-felárszint még mindig közel a duplája az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációját megelőző szintnek.

A hitelezéshez szorosan kapcsolódó pénzügyi fogalom a hitelnemfizetési csereügylet, angolul Credit Default Swap, azaz CDS. Ez egyfajta biztosítást jelent, amelyet egy ország fizetésképtelensége ellen kötnek. Az államcsőd elleni biztosítás díjának alakulásából pedig következtetni lehet arra, hogy az adott ország állampapírjai mennyire kockázatosak.

Minél magasabb egy ország kötvényeinek CDS-felára, annál rizikósabbak.

A CDS mértékegysége a bázispont (egy bázispont 0,01 százalék). Ennek értelmében ha egy ország CDS-felára száz bázispont, és valaki ezer dollár értékben vásárol állampapírokat, akkor a fizetésképtelenség elleni biztosítás díja a kötvények névértékének egy százaléka, azaz tíz dollár.

A november 7-i csúcstalálkozót követően az ötéves magyar államkötvények CDS-felára 101,5 bázispontra mérséklődött. Ehhez képest ezt megelőző hónapban 107 és 110 bázispont közötti tartományban mozgott a magyar fizetésképtelenségre köthető biztosítási díj. Ez pár napon belül 5,6–8,2 százalékos erősödést jelent. Eszerint a pénzügyi védőpajzs megállapodás megkötése – és a többek között a szankciók alóli mentesség, az energiaellátás diverzifikációja – következtében rövid időn belül jelentősen tudott javulni a magyar állampapírok megbízhatósága, csökkent a kockázatuk.

Az államkötvények is jól reagáltak a hírre

Ilyen rövid idő alatt ekkora mértékben legutóbb idén április közepén csökkentek – akkor régiós szinten – a CDS-felárak, amikor Donald Trump elhalasztotta az ugyanezen hónap elején az egész EU-ra vonatkozóan bejelentett egységes, húszszázalékos vámtétel életbe lépését.