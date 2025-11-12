Ez a védőháló egyáltalán nem hitel: ezt érdemes tudni a pénzügyi védőpajzsról

A Donald Trumppal való csúcstalálkozót követően hazánk devizaswap-csatorna létrehozásáról szóló egyezményt kötött az Egyesült Államokkal. A hazai médiában az együttműködési forma széles körű félreértelmezése terjedt el. Súlyos szakmai tévedés a devizacsere-ügyletet összetéveszteni a hitelszerződéssel – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány témával kapcsolatban megjelent szerdai elemzésében. Hozzáteszik: további félreértelmezése a most köttetett megállapodásnak, hogy devizacsere-csatorna megállapodással kizárólag a krízishez közeli állapotban levő országok rendelkeznek. Az Egyesült Államoknak aktív devizaswap-csatornája működik Európában az Európai Központi Bankkal (így az eurózóna összes tagállamával), az Egyesült Királysággal és Svájccal, de kontinensünkön kívül meg lehet még említeni Mexikót, Kanadát vagy éppen Kínát is.

Térképen a devizaswap-csatornák. Így hálózzák be a pénzügyi védőpajzsról kötött megállapodások a glóbuszt. Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A devizaswap-csatorna védelem a spekulatív támadások ellen

A devizaswap-csatorna valójában egyfajta kölcsönös rendelkezésre állás abban az esetben, ha valamelyik partnerországot jelentős gazdasági válság vagy spekulatív támadás érné, ahogyan például 1992-ben az Egyesült Királyságot érte.

Ilyenkor a devizaswap-megállapodásban érintett országok pénzügyi védőpajzsot vonnak egymás köré, javítva az ország deviza-likviditását.

Egy hitelviszony során a kölcsönfelvevő egyoldalú visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, míg a hitelezőnek a meghatározott összeg folyósítását követően semmilyen további hátraléka nincsen. Ezzel szemben a devizacsere-ügylet során mindkét fél a saját fizetőeszközéből egy meghatározott összeget a másik félnek jóváír, tehát cserélnek. Ennek köszönhetően a válságban érintett országnak újra rendelkezésre áll a deviza a kötelezettségeinek a teljesítésére, az árfolyam-intervencióra vagy egyéb célokra, tehát bővül a devizalikviditása.

Ha a tartalékok kifogynak, jöhet a pénzügyi védőpajzs

Egy gazdasági válság során vagy egy spekulatív támadás esetén egy ország fizetőeszköze jelentősen gyengülhet, így többek között inflációt okozva vagy az exporttermékek nemzetközi versenyképességét rontva. A helyzet kezelése érdekében a recesszióban érintett ország jegybankja nyílt piaci intervenciót hajt végre, azaz a devizatartalékokat felhasználva a saját fizetőeszközét veszi, erősítve ezzel annak árfolyamát. Előállhat azonban az a helyzet, hogy ezek a tartalékok kifogynak, így a központi banknak nem marad semmilyen ráhatása a fizetőeszköz árfolyamára.