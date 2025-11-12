Ez a védőháló egyáltalán nem hitel: ezt érdemes tudni a pénzügyi védőpajzsról

A Donald Trumppal való csúcstalálkozót követően hazánk devizaswap-csatorna létrehozásáról szóló egyezményt kötött az Egyesült Államokkal. A hazai médiában az együttműködési forma széles körű félreértelmezése terjedt el. Súlyos szakmai tévedés a devizacsere-ügyletet összetéveszteni a hitelszerződéssel – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány témával kapcsolatban megjelent szerdai elemzésében. Hozzáteszik: további félreértelmezése a most köttetett megállapodásnak, hogy devizacsere-csatorna megállapodással kizárólag a krízishez közeli állapotban levő országok rendelkeznek. Az Egyesült Államoknak aktív devizaswap-csatornája működik Európában az Európai Központi Bankkal (így az eurózóna összes tagállamával), az Egyesült Királysággal és Svájccal, de kontinensünkön kívül meg lehet még említeni Mexikót, Kanadát vagy éppen Kínát is.
A devizaswap-csatorna védelem a spekulatív támadások ellen
A devizaswap-csatorna valójában egyfajta kölcsönös rendelkezésre állás abban az esetben, ha valamelyik partnerországot jelentős gazdasági válság vagy spekulatív támadás érné, ahogyan például 1992-ben az Egyesült Királyságot érte.
Ilyenkor a devizaswap-megállapodásban érintett országok pénzügyi védőpajzsot vonnak egymás köré, javítva az ország deviza-likviditását.
Egy hitelviszony során a kölcsönfelvevő egyoldalú visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, míg a hitelezőnek a meghatározott összeg folyósítását követően semmilyen további hátraléka nincsen. Ezzel szemben a devizacsere-ügylet során mindkét fél a saját fizetőeszközéből egy meghatározott összeget a másik félnek jóváír, tehát cserélnek. Ennek köszönhetően a válságban érintett országnak újra rendelkezésre áll a deviza a kötelezettségeinek a teljesítésére, az árfolyam-intervencióra vagy egyéb célokra, tehát bővül a devizalikviditása.
Ha a tartalékok kifogynak, jöhet a pénzügyi védőpajzs
Egy gazdasági válság során vagy egy spekulatív támadás esetén egy ország fizetőeszköze jelentősen gyengülhet, így többek között inflációt okozva vagy az exporttermékek nemzetközi versenyképességét rontva. A helyzet kezelése érdekében a recesszióban érintett ország jegybankja nyílt piaci intervenciót hajt végre, azaz a devizatartalékokat felhasználva a saját fizetőeszközét veszi, erősítve ezzel annak árfolyamát. Előállhat azonban az a helyzet, hogy ezek a tartalékok kifogynak, így a központi banknak nem marad semmilyen ráhatása a fizetőeszköz árfolyamára.