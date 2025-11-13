Orbán ViktorWashingtonDonald Trumptalálkozó

A török média is Orbán Viktor washingtoni sikerétől zeng

A Turkish Minute beszámolója szerint Donald Trumpnak Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szíria új elnökével, Ahmed al-Saríval folytatott találkozói arra utalnak, hogy az amerikai külpolitika új korszakba lép: kevésbé ideológiai, inkább üzleti alapú, ugyanakkor lényegesen kockázatosabb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 22:02
Orbán-Trump Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor és Donald Trump
A török lap arról ír, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatásán igyekezett meggyőzni Donald Trumpot arról: az ukrajnai háború nem oldható meg katonai eszközökkel. A magyar miniszterelnök szerint a Nyugat stratégiája „félreértésen” alapul – és Trump nyitottnak tűnt erre az értelmezésre. A találkozó után Washington mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázimportot érintő amerikai szankciók alól.

Orbán Viktor washingtoni láttogatása (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)
A lap ezt úgy értelmezi, hogy a lépés egyrészt jelezheti: az Egyesült Államok igyekszik egy EU-tagállamot a saját befolyási körében tartani, másrészt aggasztó üzenet lehet Kijev számára az amerikai támogatás gyengüléséről.

A cikk arra is rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki múlt hónapban újabb fegyverszállítmányokat kért Washingtontól – konkrét eredmények nélkül távozott.

Néhány nappal később Trump a Fehér Házban fogadta al-Sarít – ez a gesztus jól mutatja, hogy új diplomáciai egyensúlyt keres. Al-Sarí, aki Szíriát az öt évtizedes diktatúrát követő törékeny átmeneti időszakban vezeti, nemrég került le az ENSZ szankciós listájáról. Meghívása egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű: az Egyesült Államok immár lehetséges partnerként tekint Szíriára az Iszlám Állam elleni küzdelemben.

Trump kettős megközelítése – nyomásgyakorlás a hagyományos ellenfelekre és nyitás új szereplők felé – pragmatikus külpolitikára utal. Egy olyan irányra, amelyet kevésbé a morális elvek, sokkal inkább a rövid távú stabilitás és befolyásszerzés határoz meg. Ez a pálya azonban feszültségekkel jár: egyensúlykereséssel az elvek és a realitás között, valamint a demokráciáról szóló retorika és az autoriter vezetőkkel való együttműködés kettősségével

– fogalmaz a lap.

Ahogyan Delaney Simon júniusi Foreign Policy-cikke is rámutatott, az amerikai szankciós rendszer annyira töredezett, hogy nehéz egységes stratégiát építeni rá. Azonban úgy tűnik, Trump meg van győződve arról, hogy ezt a bonyolultságot a maga javára fordíthatja, abból kiindulva, hogy a rugalmasság egyenlő az erővel – zárja a Turkish Minute.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

