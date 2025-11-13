A török média is Orbán Viktor washingtoni sikerétől zeng

A lap ezt úgy értelmezi, hogy a lépés egyrészt jelezheti: az Egyesült Államok igyekszik egy EU-tagállamot a saját befolyási körében tartani, másrészt aggasztó üzenet lehet Kijev számára az amerikai támogatás gyengüléséről.

A cikk arra is rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki múlt hónapban újabb fegyverszállítmányokat kért Washingtontól – konkrét eredmények nélkül távozott.

Néhány nappal később Trump a Fehér Házban fogadta al-Sarít – ez a gesztus jól mutatja, hogy új diplomáciai egyensúlyt keres. Al-Sarí, aki Szíriát az öt évtizedes diktatúrát követő törékeny átmeneti időszakban vezeti, nemrég került le az ENSZ szankciós listájáról. Meghívása egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű: az Egyesült Államok immár lehetséges partnerként tekint Szíriára az Iszlám Állam elleni küzdelemben.