Magyarországra hivatkozva nyilvánítja terroristaszervezetté az USA az Antifát 

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának szóvivőhivatala bejelentette, hogy négy szélsőbaloldali, Antifához köthető szervezetet különleges globális terrorista szervezetként jelöl meg, és november 20-tól külföldi terroristaszervezetként is nyilvántartásba veszi őket. A döntés célja, hogy elszigetelje és megbénítsa azokat a csoportokat, amelyek az anarchista és szélsőbaloldali ideológiák nevében erőszakos cselekményeket hajtanak végre. A közleményben külön is megemlítik Magyarországot, amely már szeptemberben terrorszervezetté nyilvánította az Antifa Ostot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 21:04
Magyarországra hivatkozva nyilvánítja terrorista szervezetté az USA az Antifát
A mostani washingtoni döntés az Antifa Ost, az Informális Anarchista Föderáció/Nemzetközi Forradalmi Front (FAI/FRI), a Fegyveres Proletár Igazságosság, valamint a Forradalmi Osztály Önvédelme nevű csoportokat érinti. Ezeket a külügyminisztérium a különleges globális terrorista szervezetek (SDGT) listájára helyezte, és kezdeményezte a külföldi terrorszervezetként (FTO) való hivatalos megjelölésüket is.

A külügyminisztérium a különleges globális terrorista szervezetek (SDGT) listájára helyezte az Antifa négy csoportját
A külügyminisztérium a különleges globális terrorista szervezetek listájára helyezte az Antifa négy csoportját Fotó: AFP

Budapesten már terroristaszervezetnek minősülnek

A közlemény kiemeli: Magyarország már 2025. szeptember 26-án terrorszervezetté nyilvánította az Antifát, és felvette a nemzeti terrorizmusellenes listájára. Az Antifa Ost – más néven Antifa East vagy Hammerbande – Németországban működő militáns csoport, amely 2018 és 2023 között számos erőszakos támadást hajtott végre, többek között Budapesten is.

A csoport egyik tagja, Ilaria Salis azzal került be a hírekbe, hogy Budapesten csoportosan támadtak meg embereket a nyílt utcán, súlyos sérüléseket okozva. Az EP-képviselő mentelmi jogát mégsem függesztették fel.

Európai anarchista hálózat a célkeresztben

A FAI/FRI főként Olaszországban tevékenykedő militáns anarchista szervezet, amely Európa, Dél-Amerika és Ázsia több országában is működtet sejteket. 

A csoport a „nemzetállamok” és az „Európa erőd” elleni fegyveres harcot hirdeti, és 2003 óta számos bombatámadásért és fenyegetésért vállalt felelősséget.

A Fegyveres Proletár Igazságosság egy görög anarchista szervezet, amely improvizált robbanószerkezetekkel hajtott végre támadásokat kormányzati célpontok ellen, míg a Forradalmi Osztály Önvédelme szintén Görögországban működik, és antikapitalista jelszavakkal indokolja erőszakos akcióit.

Pénzügyi elszigetelés és szankciók

Az amerikai döntés értelmében a kijelölt szervezetek és azok tagjai elveszítik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez,

vagyonukat befagyasztják, és bűncselekménynek minősül minden olyan tevékenység, amely anyagi vagy logisztikai támogatást nyújt nekik.

A szankciók megsértése másodlagos büntetőintézkedéseket is maga után vonhat.

A külügyminisztérium közlése szerint a döntés célja, hogy elszigetelje és megbénítsa azokat a csoportokat, amelyek az anarchista és szélsőbaloldali ideológiák nevében erőszakos cselekményeket hajtanak végre. A rendelkezés az amerikai bevándorlási és állampolgársági törvény 219. szakasza, valamint a 13224. számú elnöki végrehajtási rendelet alapján lép hatályba.

Borítókép: Szivárványzászló az Antifa logójával (Fotó: AFP)

