Magyarországra hivatkozva nyilvánítja terroristaszervezetté az USA az Antifát 

A mostani washingtoni döntés az Antifa Ost, az Informális Anarchista Föderáció/Nemzetközi Forradalmi Front (FAI/FRI), a Fegyveres Proletár Igazságosság, valamint a Forradalmi Osztály Önvédelme nevű csoportokat érinti. Ezeket a külügyminisztérium a különleges globális terrorista szervezetek (SDGT) listájára helyezte, és kezdeményezte a külföldi terrorszervezetként (FTO) való hivatalos megjelölésüket is.

A külügyminisztérium a különleges globális terrorista szervezetek listájára helyezte az Antifa négy csoportját Fotó: AFP

Budapesten már terroristaszervezetnek minősülnek

A közlemény kiemeli: Magyarország már 2025. szeptember 26-án terrorszervezetté nyilvánította az Antifát, és felvette a nemzeti terrorizmusellenes listájára. Az Antifa Ost – más néven Antifa East vagy Hammerbande – Németországban működő militáns csoport, amely 2018 és 2023 között számos erőszakos támadást hajtott végre, többek között Budapesten is.