terrorizmusszervezetAntifa

Itt a rendelet: terrorszervezet lett az Antifa mozgalom + videó

Komolyan fel lehet lépni ellenük.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 12:03
Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely szerint mostantól az Antifa mozgalom terrorszervezetnek számít Magyarországon. A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint 

Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:

  • „Antifa” csoportosulás
  • Hammerbande / Antifa Ost

A kormányrendelet kimondja, hogy a listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terroristacsoportnak minősülnek.

„A listán szereplő csoporttal, csoportosulással vagy szervezettel szemben, valamint az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni, így

  • pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását,
  • pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás tiltását,
  • pénzügyi tranzakciók tilalmát vagy korlátozását.

Az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül, kiutasítás, valamint a kiutasításhoz kapcsolódóan beutazási és tartózkodási tilalom elrendelhető” – olvasható a rendeletben.

A miniszterelnök korábban a közösségi oldalán írt arról, hogy a gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak.

„Magyarország sokáig a béke szigete volt. Most viszont 

a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. 

Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg. Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk” – jelentette ki a miniszterelnök.

Emlékezetes, hogy 2023 februárjában Budapesten az Antifa ártatlan járókelőket támadott meg, brutálisan összeverve őket, mert azt gondolták róluk, az 1945-ös várbeli kitörés napjára emlékező neonácik. 

Az Antifa a jobboldali kormány vezette Magyarországot később célpontjának szemelte ki.

Így a görög Antifa-aktivisták idén márciusban rátámadtak az athéni magyar nagykövetségre, veszélyeztetve az ott dolgozó diplomaták biztonságát. A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli rendezvényét tavasszal ugyancsak baloldaliak, köztük antifák zavarták meg.

Az Antifa egyik legismertebb arca – hazánkban pedig különösen – a 2023-as budapesti embervadászatról elhíresült olasz Ilaria Salis, aki önkényes lakásfoglalóból előrelépve – döbbenetes módon – szélsőbaloldali képviselőként bukkant fel az Európai Parlamentben.

Donald Trump a napokban írt alá egy olyan rendeletet, ami az Antifa mozgalmat belföldi terrorszervezetként minősíti, ezzel teljesítve azt az ígéretét, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után fellép a szélsőbaloldali csoportok ellen.

Borítókép: A budapesti támadás. (Forrás: képernyőfotó) 


