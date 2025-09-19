Ilaria Salis retteg a bírósági eljárástól

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága június 4-én zárt ajtók mögött tartott ülést Salis mentelmi ügyéről, de a baloldali és liberális képviselők nem tartották elegendőnek a magyar ügyészség indoklását a mentelmi jog megvonásához, ezért elhalasztották a szavazást.

Jövő hét kedden, szeptember 23-án a bizottság újból összeül, hogy döntés születhessen a szélsőbaloldali aktivista sorsáról.

Az európai parlamenti képviselő pár nappal a bizottsági ülést megelőzően kampányt indított a közösségi médiában. Könyörgőre fogta, aggódik, hogy újra a budapesti börtönben találhatja magát.

Újra támogatóihoz fordult, hogy mentsék meg, ahogyan ő fogalmaz „az Orbán rezsimtől”.

Salis a bejegyzésben emlékeztet, hogy a rendkívüli mozgósításnak és az olasz baloldal szavazatainak köszönhetően szerezte meg európai képviselői mandátumát és az azzal járó mentelmi jogot. Ez tette lehetővé, hogy kiszabaduljon a budapesti börtönből és szabad emberként térjen vissza hazájába. Salis úgy fogalmaz, abban reménykedik, hogy „az Európai Parlament nem hajlik meg az tekintélyuralom és az Orbán-féle új, agresszív nacionalizmus előtt és kiáll a demokrácia, valamint a jogállamiság mellett”.

Cari amici, compagne, sostenitori,



siamo entrati in una nuova fase cruciale della mia vicenda politica.

Il 23 settembre, a Bruxelles, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo – dopo una lunga procedura segnata dalle continue pressioni dell’estrema destra –… pic.twitter.com/rTE4ju14Y7 — Ilaria Salis (@SalisIlaria) September 18, 2025

Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár egy számkóddal válaszolt Salis bejegyzésére, amely a márianosztrai börtön koordinátája.

Salis a közösségi médiában válaszolt Kovács Zoltánnak. Azt állítja, hogy „az Orbán Viktor vezette szélsőjobboldali rezsim szisztematikusan abszolutista, arrogáns és bosszúálló módon gyakorolja a hatalmat”.