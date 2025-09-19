Jövő héten végre döntés születhet Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége szélsőbaloldali párt európai parlamenti képviselőjének mentelmi jogáról. Ilaria Salist súlyos testi sértés és a közösség tagjai elleni erőszak bűntettével vádolják, amelyet 2023 februárjában egy szélsőbaloldali csoport tagjaként ártatlan járókelők ellen követett el a magyar fővárosban.
Ilaria Salis retteg a bírósági eljárástól
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága jövő héten dönthet Ilaria Salis mentelmi jogának megvonásáról. A Budapesten brutális támadás miatt letartóztatott olasz szélsőbaloldali aktvista ügyében a Liga és a patrióták képviselői egyhangúlag a mentelmi jog felfüggesztése mellett voksolnának, miközben Ilaria Salis a közösségi médiában kampányol támogatásért és az Orbán-kormányt támadja.
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága június 4-én zárt ajtók mögött tartott ülést Salis mentelmi ügyéről, de a baloldali és liberális képviselők nem tartották elegendőnek a magyar ügyészség indoklását a mentelmi jog megvonásához, ezért elhalasztották a szavazást.
Jövő hét kedden, szeptember 23-án a bizottság újból összeül, hogy döntés születhessen a szélsőbaloldali aktivista sorsáról.
Az európai parlamenti képviselő pár nappal a bizottsági ülést megelőzően kampányt indított a közösségi médiában. Könyörgőre fogta, aggódik, hogy újra a budapesti börtönben találhatja magát.
Újra támogatóihoz fordult, hogy mentsék meg, ahogyan ő fogalmaz „az Orbán rezsimtől”.
Salis a bejegyzésben emlékeztet, hogy a rendkívüli mozgósításnak és az olasz baloldal szavazatainak köszönhetően szerezte meg európai képviselői mandátumát és az azzal járó mentelmi jogot. Ez tette lehetővé, hogy kiszabaduljon a budapesti börtönből és szabad emberként térjen vissza hazájába. Salis úgy fogalmaz, abban reménykedik, hogy „az Európai Parlament nem hajlik meg az tekintélyuralom és az Orbán-féle új, agresszív nacionalizmus előtt és kiáll a demokrácia, valamint a jogállamiság mellett”.
Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár egy számkóddal válaszolt Salis bejegyzésére, amely a márianosztrai börtön koordinátája.
Salis a közösségi médiában válaszolt Kovács Zoltánnak. Azt állítja, hogy „az Orbán Viktor vezette szélsőjobboldali rezsim szisztematikusan abszolutista, arrogáns és bosszúálló módon gyakorolja a hatalmat”.
A Liga képviselői bíróság elé állítanák Ilaria Salist
Az olasz kormánypárt, a Liga politikusai a közösségi médián keresztül üzentek Ilaria Salisnak, hogy ha Matteo Salivininek ártatlanul bíróság elé kellett állnia, akkor miért kellene kivételezni az olasz aktivistával.
Anna Cisint, a Liga európia parlamenti képviselője rövid videóüzenetben jelezte, mentelmi jogának megvonása mellett fog szavazni.
Jelezte, hogy a demokrácia nem arról szól, hogy elkerülje mentelmi jogának megvonását, hogy megszabaduljon a bírósági eljárástól. Cisnt hangsúlyozta, hogy Ilaria Salis jól tudta, hogy miért megy Budapestre, ahol azzal vádolják, hogy ártatlan utcai járókelőket agyba-főbe vert. Emlékeztetett, hogy mindeközben Matteo Salvini miniszter ellen még mindig folyik a bírósági kivizsgálás és 25 év börtönt kaphat, amiért megvédte és megszabadította az országot az illegális bevándorlóktól.
Ilaria Salis ugyanakkor azt akarja, hogy ne vonják meg mentelmi jogát és ne kelljen az igazságszolgáltatás elé állni.
A demokráciában mindenkinek ugyanazok a lehetőségei. Cisint végül leszögezte, hogy Salisnak bíróság elé kell állni, a Liga és a patrióták politikusai egyhangúlag a mentelmi jog megvonása mellett fognak szavazni.
A Liga egy másik európai parlamenti képviselője, Silvia Sardone, szarkasztikusan jegyzi meg, hogyan siránkozik „Szent Ilaria Salis”, a lakásfoglalók védelmezője.
Abban reménykedik, hogy baloldali képviselőtársai szolidaritása most is megmentheti a magyar bíróságtól.
Sardone a videóüzenetben felháborodva mondja el, hogy Salis arra használta brüsszeli mandátumát, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatástól és most is csak védekezik. Sardone abszurdnak nevezte mindazt, amit Salis művel.
Most is azt állítja, hogy minden az állítólagos fasiszták hibája. Miközben egész egyszerűen a szabályok tiszteletben tartásáról van szó.
Sardone újra szarkasztikusan fűzi hozzá, hogy érthető, hogy a kommunista, ingatlanfoglaló és a hatóságoknak ellenálló Salis allergiás a törvények betartására és a demokráciára.
Végül leszögezi, az igazságszolgáltatásnak folytatnia kell a munkáját. A Liga és a patrióták politikusainak nincsenek kétségei. Ha nincs mit rejtegetnie, akkor álljon a bíróság elé.
Borítókép: Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)
