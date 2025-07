Baloldali terroristát mosdat a német külügyminiszter

A német politikai elit egy része meglepő módon szolidaritást vállal Simeon Ravi Truxszal, a Hammerbande antifa rohamosztag tagjával, a 2023-as budapesti embervadászat résztvevőjével, akit többek között súlyos testi sértéssel vádolnak Magyarországon.

Ilaria Salis bűntársával vállal szolidaritást a német politikai elit (Fotó: Anadolu via AFP)

A vádak szerint a csoport tagjai kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat, aki súlyos arc- és koponyasérülést szenvedett. Ennek ellenére Trux, aki jelenleg Magyarországon van előzetes letartóztatásban, jelentős támogatást kap német kormánykörökből.

Legmagasabb rangú támogatója nem más, mint a kereszténydemokrata külügyminiszter Johann Wadephul, aki bejelentette, hogy személyesen fog közbenjárni Trux ügyében a magyar hatóságoknál – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. A Zöldek politikusa, Katrin Göring-Eckardt már látogatást is tett a vádlottnál, és hangosan követeli, hogy szállítsák vissza Németországba. A Baloldali Párt (Die Linke) korábbi türingiai miniszterelnöke, Bodo Ramelow szintén szolidaritási videót tett közzé. A Baloldali Párt szövetségi parlamenti frakciójának egy része is nyilvánosan kiállt Trux mellett.

#MajaT ist in Ungarn im Hungerstreik – vor wenigen Tagen wurde sie in Haftkrankenhaus überstellt. Mehr als 30 Tage ohne Nahrung, 13 Kilo verloren, der Gesundheitszustand wird lebensbedrohlich: Maja T. protestiert gegen die unmenschlichen Haftbedingungen und die psychische Folter… pic.twitter.com/b3PnWZviT4 — Die Linke im Bundestag (@dielinkebt) July 9, 2025

A német média egy része is kritikusan kezeli az ügyet. A Tagesschau szinte áldozatként mutatja be Truxot, míg a Frankfurter Allgemeine Zeitung a magyarországi börtönviszonyokat kritizálja. Maga a vádlott is megszólalt, nehéz körülményekről és magányról panaszkodva.

Trux egyik bűntársa egyébként az az Ilaria Salis, akit tavaly európai parlamenti képviselővé választottak, így a börtönből egyenesen a jól fizetett brüsszeli kényelembe került. Azóta pedig egyetlen alkalmat sem hagy ki, hogy a magyar kormányt, illetve a magyarországi börtönviszonyokat szidja.

Míg a magát nem binárisnak valló és Majának nevező Trux ügyében látványosan fellépnek a német politikusok, másoknak, külföldön jogtalanul és alaptalanul fogva tartott németeknek csak a hallgatás jut. Ilyen például Sonja Nientiet német nővér, aki 2018-ban utazott Szomáliába, hogy ott humanitárius munkát végezzen. Azonban a helyi iszlamisták elrabolták, és az elmúlt hét évben mindössze egyetlen videó került elő róla, ennek ellenére a képviselőket és minisztereket mintha egyáltalán nem érdekelné a sorsa.

A kettős mérce nyilvánvaló: míg egy megalapozott gyanú és bizonyítékok alapján súlyos vádakkal letartóztatott baloldali szélsőséges ügyében jelentős erőfeszítéseket tesznek, addig más, valóban ártatlan német állampolgárok sorsa kevésbé foglalkoztatja a német politika alakítóit.

Borítókép: Johann Wadephul német külügyminiszter (Fotó: Anadolu via AFP)