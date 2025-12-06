Gulyás GergelyAlapjogokért KözpontTisza Párt

A Tisza megszüntetné a multik adóit, a számlát a magyarokkal fizettetnék meg

Ha eddig Magyarországon a baloldal hatalomra került, mindig megszorítások következtek – mondta Gulyás Gergely az Alapjogokért Központ Magyarország 2025–2026 című rendezvényén. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt terveihez több ezer milliárd forintra lenne szükség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:03
Az Alapjogokért Központ évzáró rendezvényén Gulyás Gergely a Tisza Párt népnyúzó, megszorító terveiről beszélt, hangsúlyozva, hogy a párt eltörölné a multinacionális cégekre és bankokra kivetett adókat, a költségvetési hiányt pedig a magyar emberekkel fizettetné meg. A miniszter szerint, ha a kormánypárti szereplők ugyanúgy végzik feladataikat, mint korábban, továbbra is reális a magabiztos polgári győzelem a következő választásokon – írja közleményében az Alapjogokért Központ.

Gulyás Gergely az Alapjogokért Központ Magyarország 2025–2026 című rendezvényén (Forrás: Facebook)

A központ évzáró rendezvényén Gulyás Gergely azt mondta, a Tisza Párt népnyúzó, megszorító terveit nemcsak az ukrajnai háború és Ukrajna uniós csatlakoztatása motiválja. Szerinte a párt azért is lépne, mert a magyar kormány a multinacionális cégekre és bankokra kivetett adókat fenntartja, ami nem tetszik Brüsszelnek. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy 

a Tisza Párt ezeket az adókat eltörölné, a költségvetési hiányt pedig a magyar emberekkel fizettetné meg. 

A #Szabad magyarok podcast speciál adásában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató beszélgetett a miniszterrel.

Szánthó felidézte: „Ha a Tisza Párt szerint nincs baloldali programjuk, akkor miért veszik elő saját szereplőik a régi, baloldali szakértők anyagait?” – utalva arra, hogy a párt mögött többek között Kéri László, Petschnig Mária Zita és Felcsuti Péter jelennek meg. Gulyás erre reagálva azt mondta, szerinte 

mindössze egy baloldali elit létezik, és a Tisza Párt nem is próbál ettől eltérni.

Kovács István ezután a közelgő választásokról kérdezte a minisztert: „A közvélemény-kutatások ismét a kormánypártok erősödését mutatják. Mit kell tenni a következő négy hónapban, hogy elkerüljék a Tisza Párt kormányra kerülését és a több ezer milliárdos megszorításcsomagot?”

Gulyás Gergely válaszában kiemelte: 

ha minden szereplő ugyanúgy végzi a feladatát, mint 2022-ben és az azt megelőző időszakban, továbbra is reális a magabiztos polgári győzelem. 

„Az emberek felismerik, mivel járna, ha a Tisza–DK-koalíció vezetné az országot” – tette hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

