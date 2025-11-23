Kéri LászlóMagyar Péterékpolitológus

Így leplezte le Kéri László, hogy csak színjáték lehet a Tisza úgynevezett előválasztása

Kéri László egy minapi interjúja is azt támasztja alá, hogy színjáték lehet a Tisza Párt úgynevezett előválasztása, ugyanis a politológus választókerületenként egyetlen esélyes jelöltről beszélt. Elmondása szerint ötven olyan aspiránst ismer behatóbban, akit majd a választáson indítanak Magyar Péterék, ami arra utal, hogy már hosszabb ideje a befutónak szánt, jellemzően baloldali személyeknek készítették elő a terepet. A jelöltjelöltek közül Kéri megemlítette Cseke Gyulánét, akinek a férje a Bajnai Gordon nevével fémjelzett baloldali összefogás keretében indult a 2014-es parlamenti választáson.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 14:49
Fotók: YouTube / ATV, MW / Hatlaczki Balázs – Montázs: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt belső ügyeiről kevesen rendelkezhetnek bennfentesebb információkkal Kéri László politológusnál. Magyar Péter egyik első számú bizalmi embere ugyanis azzal büszkélkedett a Klubrádió minapi műsorában, hogy legalább 50-et ismer a Tisza egyéni képviselőjelölt-aspiránsai közül. (A videón 03:24-től.)

Noha Magyar Péterék mindössze néhány napja jelentették be a több mint 300 jelöltet, közülük Kéri már sokakat behatóan ismer, a Tisza körüli tevékenységüket, életkörülményeiket, a foglalkozásukat. Ebben a kontextusban magasztalta Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, ráadásul többeket a becenevükön emlegetett. Mások mellett Gurzó „Marikát”, aki Békés vármegye 4-es választókerületében indul az egyéni országgyűlési képviselő-jelöltségért, vagy éppen Kiss „Gergőt”, aki a Pest 4-ben teszi ugyanezt.

Kéri László leleplezte a Tisza Párt tervét Forrás: YouTube 

Nincs B terv

Kéri László szavaiból kiolvasható, hogy a Tisza előválasztása csak színjáték lehet, s már most tudni, kik lesznek a befutók. Erre utal, hogy a politológus választókerületenként mindössze egyetlen olyan jelöltjelöltet említett, aki végzett valamilyen kampánymunkát az adott körzetben. 

Beszámolója szerint olyan szereplőkről van szó, akiket „nemcsak a helyi Tisza-szervezetek ismernek, hanem ők voltak a lelkei az adott választókerületben a mindennapi munkának az utóbbi egy-másfél évben. A pultozásnak, a karitatív akciók megszervezésének. Mindennapos munka van mögöttük, mióta a Tisza-szigetek tavaly nyáron megindultak” – fejtette ki Kéri. Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péterék nem nagyon készültek B tervvel, és nem építettek fel komolyan vehető „tartalék” jelölteket.

Balosok előnyben

Valódi versenyeztetés helyett az előre kiszemelt aspiránsoknak készítik elő a pályát. Számos körülmény utal arra, hogy a három jelöltjelölt közül a legerősebb baloldali kötődésű személy lesz a befutó. 

Ez egybecseng azzal, hogy Kéri Cseke Gyulánét említette a Tatabánya központú körzetben. Ugyanis a nő férje, Cseke Gyula – akiről a politológus úgy fogalmazott: „mindenki tudja, hogy a helyi Tisza mozgalom lelke” – nem akármilyen baloldali háttérrel rendelkezik. A Bajnai Gordon egykori MSZP-s kormányfő híveként emlegetett Cseke a 2014-es önkormányzati szavazáson az MSZP–DK–PM–Együtt jelöltje volt Tatabánya 3-as számú egyéni választókerületében, ahol a második helyen végzett a Fidesz–KDNP jelöltje mögött.

Cseke Gyulát mindemellett a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagjává választották 2014 őszén, ahol többek között Szabó Szabolcs csepeli baloldali országgyűlési képviselővel is együtt dolgozott. Csekét egyébként pont azon a közgyűlésen választották be a Szolidaritás elnökségébe, amikor megerősítették az együttműködését a Bajnai-féle Együtt – a Korszakváltók Pártjával.

A „tényezők”

Érdemes megjegyezni, hogy a podcastbeszélgetés végén Kéri László úgy vélte: Magyar Péteréknek számos olyan baloldali politikussal is együtt kellene működniük, akik zömmel a jelenlegi parlamenti ciklusban is mandátummal rendelkeznek. 

– Látható nyolc-tíz tekintély, köztük Hadházy Ákos, Szabó Tímea, Jámbor András vagy Jávor Benedek, és ha van esze a Tiszának, felveszi őket az országos pártlistára – vázolta Kéri.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Tiszás jelöltállítás

Ezért nem lehet komolyan venni Magyar Péter szájkosaras jelöltjeit + videó

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.