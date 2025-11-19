„Álhíreket terjeszt és politikai hisztériát kelt!” – Keményen reagált Hadházy Ákos hamis állításaira a minisztérium

„Hadházy Ákos nemcsak hiányos pénzügyi ismeretekről tett tanúbizonyságot, hanem úgy vádolta meg a Corvinus Zrt.-t, hogy maga is elismeri, gyakorlatilag semmilyen érdemi információja nincs a Corvinus és MBH közötti ügyletről, a tájékozódást csak most kezdi meg. Emlékeztetjük képviselő urat, hogy a Corvinus Zrt. minden esetben az állam érdekeit tartja szem előtt, miközben maximálisan betartja a jogszabályokat” – reagált közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium Hadházy Ákosnak azon állításaira, amelyek szerint a magyar állam piaci ár alatt értékesítette a tulajdonrészét az MBH Bankban.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (középen) a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. október 7-én. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán

A tárca szerint az ellenzéki képviselő „ismét alaptalan álhíreket terjeszt és hergel”.

A minisztérium felszólította a politikust, hogy

hagyjon fel az alaptalan politikai hisztériakeltéssel, ne hazugságok árán akarja felküzdeni magát a Tisza Párt listájára!

Hadházy úgy hazudott, hogy elismerte: nincsenek érdemi információ

A tárca szerint

Hadházy úgy vádolta meg a Corvinus Zrt.-t, hogy maga is elismerte: gyakorlatilag semmilyen érdemi információval nem rendelkezik a Corvinus és az MBH közötti ügyletről, és a tájékozódást csak most kezdi meg.

A kormány határozottan visszautasította a képviselő állításait, miszerint a részvénycsomag értékesítése piaci ár alatt történt volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy a tranzakcióban megszabott vételárat független tanácsadó értékelése támasztja alá

– írták.

Mi történt valójában?

A közlemény szerint a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. november 17-én tőzsdén kívüli (OTC) megállapodást kötött az MBH Bank MRP szervezetével a társaság 16,1 millió darab részvényének értékesítéséről. A tranzakció után a magyar állam közvetett részesedése 15,01 százalékra csökkent.

A minisztérium szerint a mintegy 42,1 milliárd forintos vételár teljes mértékben megfelel a piaci viszonyoknak, amit egy független nemzetközi pénzügyi tanácsadó által készített értékelés is alátámaszt.

Hadházy ezzel szemben azt állította, hogy a részvényeket a tőzsdei árfolyam alatt adták el, ám a tárca szerint ez félrevezető értelmezés, mivel az MBH-részvényekkel a BÉT-en elenyésző volumenű a kereskedés, így a tőzsdei ár „nem tükrözi a tényleges fundamentális értéket”.

„A képviselő állításai tőzsdei árfolyamnál alacsonyabb részvényenkénti áron történő értékesítésről félrevezető módon értelmezik a tőzsdei kereskedési adatokat és az MBH Bank Nyrt. részvény vásárlásának összértékét, ezért azok megalapozatlanok és a pénzügyi ismeretek súlyos hiányáról tanúskodnak” – írták.