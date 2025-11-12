Hadházy Ákos teljesen kiborult a rendőrség jelentésétől

A rendőrség megszüntette a büntetőeljárást azzal a sofőrrel szemben, aki Hadházy Ákossal ütközött Hatvanpusztánál. A hatóság megállapította, hogy nem történt bűncselekmény. A döntésre Németh Balázs reagált a közösségi oldalán.

Németh Balázs. Forrás: Facebook

A Fidesz frakciójának szóvivője a bejegyzésében azt írta:

Hadházy Ákos hisztizik. A rendőrség ugyanis megszüntette a bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a hatvanpusztai baleset ügyében.

Németh Balázs emlékeztetett: a független országgyűlési képviselő azt kamuzta, a liberális álhírmédia pedig napokon át harsogta, hogy a képviselőt le akarták szorítani az útról, sőt az is lehet, hogy meg akarták gyilkolni. Csakhogy a balesetről készült videó egészen mást mutat.

A szóvivő szerint a felvételeken az látszik, hogy Hadházy Ákos egy földúton próbált elhajtani az őt követő biztonsági őrök elől, majd hirtelen fékezett. Az őt követő jármű vezetője a por miatt későn reagált, elrántotta a kormányt, felborult, és oldalról súrolta Hadházy autóját.

Németh Balázs hozzátette:

Szerencsére nem sérült meg senki. A rendőrök is nagyjából erre jutottak. Hadházy Ákos persze folytatja a hergelést. Szerinte a rendőrség ezzel a döntésével legitimálta az ellenzéki politikusok elleni erőszakot. Egy frászt!

A szóvivő szerint épp ellenkezőleg, Európa több országában szélsőbaloldali őrültek vadásznak jobboldali, patrióta politikusokra, Magyarországon pedig az ellenzék balhézik és fenyeget.

De már csak 151 nap, és mindenki lenyugszik, Hadházy meg eltűnik a cirkuszi porondról

– zárta a bejegyzését Németh Balázs.

Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Forrás: Facebook)