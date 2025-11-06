Korrupciós ügybe keveredett Hadházy Ákos, kifizetőhelynek használhatja Zuglót

Súlyos zuglói korrupciós ügyben érintett a legnagyobb magyar zebralátnok, Hadházy Ákos és embere, Rózsa András polgármester – írta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője a közösségi oldalán. Mint a kormánypárti politikus közölte, kiderült, hogy politikai kifizetőhelynek használják a zuglói önkormányzatot: Hadházy embere, Rózsa András polgármester a zuglóiak pénzéből súlyos milliókkal tömte ki Hadházy Ákos bizalmasát, Kovács Áron Andrást.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, még meg sem melegedett a polgármesteri szék Rózsa alatt, de Hadházyval már a politikai haveroknak adják a megbízásokat a zuglóiak pénzén. Rózsa 2025 prilisában ötmilliós kommunikációs kamuállást adott Hadházy intézőemberének, Kovács Áron Andrásnak a zuglóiak pénzéből.

Kovács Áron András nem más, mint a Hadházy által alapított Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke, amely szervezet papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol. A valóságban viszont a zuglóiak pénzéből gyártják a balos politikai propagandát

– fogalmazott.

A delegációvezető szerint Hadházy hosszú évek óta mást sem csinál, csak mondvacsinált korrupciós ügyekkel, a legócskább lejárató akciókkal próbálja besározni politikai ellenfeleit. Zuglóért egy fűszálat sem tett keresztbe az elmúlt években.

Most kikandikált az újabb zebraláb Hadházy lyukas zoknijából. Szembejött az igazság. Amivel másokat vádoltak, azt valójában ők csinálják, korrupt módon és gátlástalanul fosztogatják az önkormányzat kasszáját. Hadházy és Rózsa! Azonnal rakják vissza, amit elvettek a zuglóiaktól! Ennyi

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.

Mint arról a Metropol beszámolt, Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának képviselője és a kormánypártok képviselőjelöltje a fővárosi 6-os számú választókerületben, bemutatott egy dokumentumot is a mai sajtótájékoztatóján, ami alátámasztja Deutsch írását is. Ez alapján a kormánypárti politikus elmondta: alighogy Rózsa András elfoglalta a hivatalát, máris Hadházy egyik legfőbb bizalmasa, Kovács Áron András kapott több mint ötmillió forintos kommunikációs megbízást az önkormányzattól. Most a propaganda gyártásáért fizetnek neki közpénzt. Ami másnál bűn, az náluk munkaköri leírás – jegyezte meg a fideszes politikus.