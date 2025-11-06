Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Hadházy Ákos24 huRózsa AndrásKovács Áron AndrásTisztességes és Igazságos Társadalomért AlapítványDeutsch Tamáskorrupciós ügy

Korrupciós ügybe keveredett Hadházy Ákos, kifizetőhelynek használhatja Zuglót

Akasztják a hóhért: a korrupcióval vádaskodó Hadházy Ákos keveredhetett korrupciós ügybe, legalábbis erről beszélt a Fidesz zuglói képviselőjelöltje. A baloldali országgyűlési képviselő emberének a momentumos polgármester intézhetett kamuállást. Mutatjuk a részleteket!

Munkatársunktól
Forrás: Deutsch Tamás Facebook-oldala/Metropol2025. 11. 06. 21:41
Súlyos zuglói korrupciós ügyben érintett a legnagyobb magyar zebralátnok, Hadházy Ákos és embere, Rózsa András polgármester – írta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője a közösségi oldalán. Mint a kormánypárti politikus közölte, kiderült, hogy politikai kifizetőhelynek használják a zuglói önkormányzatot: Hadházy embere, Rózsa András polgármester a zuglóiak pénzéből súlyos milliókkal tömte ki Hadházy Ákos bizalmasát, Kovács Áron Andrást. 

Deutsch Tamás hangsúlyozta, még meg sem melegedett a polgármesteri szék Rózsa alatt, de Hadházyval már a politikai haveroknak adják a megbízásokat a zuglóiak pénzén. Rózsa 2025 prilisában ötmilliós kommunikációs kamuállást adott Hadházy intézőemberének, Kovács Áron Andrásnak a zuglóiak pénzéből. 

Kovács Áron András nem más, mint a Hadházy által alapított Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke, amely szervezet papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol. A valóságban viszont a zuglóiak pénzéből gyártják a balos politikai propagandát 

– fogalmazott.

A delegációvezető szerint Hadházy hosszú évek óta mást sem csinál, csak mondvacsinált korrupciós ügyekkel, a legócskább lejárató akciókkal próbálja besározni politikai ellenfeleit. Zuglóért egy fűszálat sem tett keresztbe az elmúlt években. 

Most kikandikált az újabb zebraláb Hadházy lyukas zoknijából. Szembejött az igazság. Amivel másokat vádoltak, azt valójában ők csinálják, korrupt módon és gátlástalanul fosztogatják az önkormányzat kasszáját. Hadházy és Rózsa! Azonnal rakják vissza, amit elvettek a zuglóiaktól! Ennyi

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.

Mint arról a Metropol beszámolt, Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának képviselője és a kormánypártok képviselőjelöltje a fővárosi 6-os számú választókerületben, bemutatott egy dokumentumot is a mai sajtótájékoztatóján, ami alátámasztja Deutsch írását is. Ez alapján a kormánypárti politikus elmondta: alighogy Rózsa András elfoglalta a hivatalát, máris Hadházy egyik legfőbb bizalmasa, Kovács Áron András kapott több mint ötmillió forintos kommunikációs megbízást az önkormányzattól. Most a propaganda gyártásáért fizetnek neki közpénzt. Ami másnál bűn, az náluk munkaköri leírás – jegyezte meg a fideszes politikus.

Ezenfelül az ügynek van egy „sajtóbarát mellékszála” is: 

Kovács felesége a 24.hu egyik vezető újságírója, aki rendszeresen címlapra teszi Hadházyt. Talán ezzel köszönik meg a zuglói pénzt

– mondta Radics, majd hozzátette: miközben Hadházy éveken át másokat vádolt korrupcióval, saját választókerületében nulla teljesítményt mutatott fel. – Ha megnézik a Facebookját, nem találnak zuglói tartalmat. A kerületbe is talán csak térképpel talál oda – tette hozzá. 

Radics ezután felszólította Rózsa Andrást, hogy ne a zuglóiak pénzén finanszírozza a „Hadházy-féle propagandagyárat”, és üzent a független képviselőnek is: „álljon le az élősködéssel, amit a zuglóiak kárára művel!”

Borítókép: Hadházy Ákos úgy tűnik, hogy nem szent, mégis maga felé hajlik a keze (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

