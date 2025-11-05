Kifizetőhelyként használja Zuglót Hadházy Ákos

A z önkormányzati választások évére, 2025. április 1-től, 2026. március 31-ig kötött szerződést Rózsa András, Zugló polgármestere Hadházy Ákos bizalmi emberével, aki a politikus Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának kurátora is egyben. Lapunk információi szerint Hadházy Ákos és Rózsa András egy év alatt 5,4 millió forintot költ el a zuglóiak pénzéből az országgyűlési képviselő munkatársának bérezésére.

Forrás: Magyar Nemzet

Kovács Áron Attila a kommunikációs feladatok ellátásáért havonta 450 ezer forintot kap a zuglói adófizetőktől.

Feladatai közé tartozik a kommunikációs tanácsadás, kommunikációs stáb működésének segítése, támogatása, kapcsolattartás a sajtóval, sajtóközlemények írása, egyéb sajtótermékek írása, felkészítés sajtómegkeresések esetén.

Hadházy Ákos bizalmi embere már korábban is botrányt okozott Zuglóban, akkor a Nemzeti Konzultációs ívek gyűjtésével kapcsolatban. A férfi ugyanis 2020-ban közreműködött az ívek összegyűjtésében.