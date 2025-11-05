Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Kovács Áron AttilapolgármesterPéterfalvi AttilaHadházy ÁkosVárnai László

Kifizetőhelyként használja Zuglót Hadházy Ákos

Zugló polgármestere, Rózsa András 2025. április 20-án kommunikációs feladatok ellátására kötött megbízási szerződést a botránypolitikus alapítványának vezetőjével.

Gábor Márton
2025. 11. 05. 12:42
Fotó: Hatlaczki Balázs
A z önkormányzati választások évére, 2025. április 1-től, 2026. március 31-ig kötött szerződést Rózsa András, Zugló polgármestere Hadházy Ákos bizalmi emberével, aki a politikus Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának kurátora is egyben. Lapunk információi szerint Hadházy Ákos és Rózsa András egy év alatt 5,4 millió forintot költ el a zuglóiak pénzéből az országgyűlési képviselő munkatársának bérezésére.

Forrás: Magyar Nemzet

Kovács Áron Attila a kommunikációs feladatok ellátásáért havonta 450 ezer forintot kap a zuglói adófizetőktől. 

Feladatai közé tartozik a kommunikációs tanácsadás, kommunikációs stáb működésének segítése, támogatása, kapcsolattartás a sajtóval, sajtóközlemények írása,  egyéb sajtótermékek írása, felkészítés sajtómegkeresések esetén. 

Hadházy Ákos bizalmi embere már korábban is botrányt okozott Zuglóban, akkor a Nemzeti Konzultációs ívek gyűjtésével kapcsolatban. A férfi ugyanis 2020-ban közreműködött az ívek összegyűjtésében. 

A tevékenység ugyanakkor Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint az adatvédelmi törvénybe ütközhetett. Hadházy Ákos az ívek összegyűjtésével kapcsolatos felhívásában nem adott tájékoztatást arról, hogy mihez kezdenek a postán beérkezett személyes adatokkal, így felmerült, hogy a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése nem más, mint adatbázis-építés, listázva a nem kormánypárti, de aktív szavazókat.

Korábban is merültek fel aggályok Hadházy adatgyűjtésével kapcsolatban. Tavaly az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtést az ex-LMP-s, az adatokat akkor a szocialista párt használhatta fel adatbázis-építésre. A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának (TITA) kurátora már akkor is az a Kovács Áron Attila volt, aki korábban évekig a VS, valamint a Népszava online újságírója volt.

Nem ez az első botrány Zugló önkormányzatában Rózsa András, Hadházy Ákos szövetségesének hatalomra kerülése óta. A kerület egyik alpolgármestere idén nyáron egy gyermek ellen követett el atrocitást. 

Kerületünk egyik alpolgármestere, Várnai László június 12-én egy osztálykirándulás alatt, ahol ő kísérő szülőként vett részt, megütött egy 16 éves gyereket. Még aznap leültem beszélni Várnai Lászlóval, aki elismerte hibáját

 – jelentette ki Rózsa András, a XIV. kerület polgármestere. Hozzátette, 

A dolog természetesen nem maradhat következmény nélkül, Várnai Lászlónak le kell mondania az alpolgármesteri tisztségéről. Erre hétfőn, azonnal a beszélgetésünk végén fel is szólítottam, valamint megvontam minden alpolgármesteri jogkörét.

Rózsa kiemelte, sajnos ez a bejelentés ezidáig elmaradt, ezért az ügy komolyságára való tekintettel kénytelen volt a nyilvánosság előtt felszólítani a lemondásra és a nyilvános bocsánatkérésre. A férfi végül június végén lemondott az alpolgármesteri pozíciójáról. 

Várnai már a 2024-es kinevezése előtt is híres volt a botrányos ügyeiről. A politikust az LMP-ből 2013-ban azért zárták ki, mert erőszakosan lépett fel egy nővel szemben, a politikust emiatt 2017-ben jogerősen pénzbüntetésre is ítélték. 


Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Fontos híreink

