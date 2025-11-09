Donald TrumpOrbán ViktorHadházy Ákos

Hadházy Ákos még az eredményeket is képtelen dicsérni, inkább sértegeti azt, akinek a munkáját elismerés illetné

Az ellenzéki botránypolitikus nem tudja elfogadni, hogy Orbán Viktor nyilvánvalóan történelmi megállapodásokat kötött Washingtonban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 09. 17:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, nincs az a kormány által elért külpolitikai siker, amely még Hadházy Ákos elvárásait is kielégítené: a baloldali politikusnak a Donald Trump–Orbán Viktor-találkozóról annyi mondandója volt, hogy szerinte Trump nem államférfi, hanem „az egész világra veszélyes pszichopata, egy köztörvényes bűnöző”. 

Budapest, 2025. október 7. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. október 7-én. MTI/Kocsis Zoltán
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök „azért érti meg magát olyan jól az amerikai elnökkel, mert sokban hasonlítanak” – írta Facebook-bejegyzésében a független országgyűlési képviselő a történelmi találkozót követően, amely azzal zárult, hogy a miniszterelnöknek sikerült számos kedvezményt kialkudnia Magyarország számára a világ legnagyobb hatalmú vezetőjétől.

Trump például – egyebek mellett – notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani, aztán délután gond nélkül letagadja a reggeli mondatait. Ha pedig valaki felhívná a figyelmet ezekre a hazugságokra, arra indulatosan rátámad

– sorjázta a Trumppal szembeni ellenérzéseit az ellenzéki politikus.

Hadházynak nyilvánvalóan fáj, hogy hiába akciózik rendszeresen a hatvanpusztai majorságnál álhíreket terjesztve és szervez egyre kisebb közönséget vonzó tüntetéseket a kormány munkáját kritizálva. Így aztán ha már az eredményekbe nem tud belekötni, akkor megpróbálja hitelteleníteni azokat a politikusokat, akik az egész ország számára kedvező megállapodásokat kialkudják.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója egyértelmű siker, hiszen – ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt –, eltörlik a paksi beruházást érintő szankciót, amelyet a Biden-kormány politikai bosszúból léptetett életbe. Mindemellett amerikai fűtőelemeket is vásárol az ország, mert a nukleáris kapacitás növelése következtében több fűtőelemre van szükség.

Az amerikai elnök és a magyar kormányfő találkozója után Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországon folyamatosak a beruházási rekordok, vizsgálják a kis teljesítményű, egy-egy város vagy ipartelep energiaellátását biztosító, úgynevezett moduláris atomerőművi technológiát, és készen állnak arra, hogy a nukleáris energiának amerikai technológiával nagyobb szerepet adjanak az ország energiaellátásában. 

 A Trump–Orbán-találkozó legfontosabb megállapodása azt eredményezte, hogy a magyar családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől, hiszen Orbán Viktor elérte, hogy az amerikai kormány mentesítést adjon Magyarországnak az Oroszországból származó kőolaj és földgáz vásárlásakor. Így aztán igazán nem meglepő, hogy Hadházy Ákosnak savanyú a szőlő, és mivel képtelen dicsérni a nyilvánvaló sikert is, inkább az azt kivívó politikusokat próbálja személyükben sértegetni.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán-Trump találkozó

Szijjártó Péter eddig nem látott felvételt osztott meg + videó

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu