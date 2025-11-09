Hadházy Ákos még az eredményeket is képtelen dicsérni, inkább sértegeti azt, akinek a munkáját elismerés illetné

Úgy tűnik, nincs az a kormány által elért külpolitikai siker, amely még Hadházy Ákos elvárásait is kielégítené: a baloldali politikusnak a Donald Trump–Orbán Viktor-találkozóról annyi mondandója volt, hogy szerinte Trump nem államférfi, hanem „az egész világra veszélyes pszichopata, egy köztörvényes bűnöző”.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök „azért érti meg magát olyan jól az amerikai elnökkel, mert sokban hasonlítanak” – írta Facebook-bejegyzésében a független országgyűlési képviselő a történelmi találkozót követően, amely azzal zárult, hogy a miniszterelnöknek sikerült számos kedvezményt kialkudnia Magyarország számára a világ legnagyobb hatalmú vezetőjétől.

Trump például – egyebek mellett – notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani, aztán délután gond nélkül letagadja a reggeli mondatait. Ha pedig valaki felhívná a figyelmet ezekre a hazugságokra, arra indulatosan rátámad

– sorjázta a Trumppal szembeni ellenérzéseit az ellenzéki politikus.

Hadházynak nyilvánvalóan fáj, hogy hiába akciózik rendszeresen a hatvanpusztai majorságnál álhíreket terjesztve és szervez egyre kisebb közönséget vonzó tüntetéseket a kormány munkáját kritizálva. Így aztán ha már az eredményekbe nem tud belekötni, akkor megpróbálja hitelteleníteni azokat a politikusokat, akik az egész ország számára kedvező megállapodásokat kialkudják.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója egyértelmű siker, hiszen – ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt –, eltörlik a paksi beruházást érintő szankciót, amelyet a Biden-kormány politikai bosszúból léptetett életbe. Mindemellett amerikai fűtőelemeket is vásárol az ország, mert a nukleáris kapacitás növelése következtében több fűtőelemre van szükség.

Az amerikai elnök és a magyar kormányfő találkozója után Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországon folyamatosak a beruházási rekordok, vizsgálják a kis teljesítményű, egy-egy város vagy ipartelep energiaellátását biztosító, úgynevezett moduláris atomerőművi technológiát, és készen állnak arra, hogy a nukleáris energiának amerikai technológiával nagyobb szerepet adjanak az ország energiaellátásában.