Hadházy Ákos még az eredményeket is képtelen dicsérni, inkább sértegeti azt, akinek a munkáját elismerés illetné

Úgy tűnik, nincs az a kormány által elért külpolitikai siker, amely még Hadházy Ákos elvárásait is kielégítené: a baloldali politikusnak a Donald Trump–Orbán Viktor-találkozóról annyi mondandója volt, hogy szerinte Trump nem államférfi, hanem „az egész világra veszélyes pszichopata, egy köztörvényes bűnöző”.
Orbán Viktor miniszterelnök „azért érti meg magát olyan jól az amerikai elnökkel, mert sokban hasonlítanak” – írta Facebook-bejegyzésében a független országgyűlési képviselő a történelmi találkozót követően, amely azzal zárult, hogy a miniszterelnöknek sikerült számos kedvezményt kialkudnia Magyarország számára a világ legnagyobb hatalmú vezetőjétől.
Trump például – egyebek mellett – notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani, aztán délután gond nélkül letagadja a reggeli mondatait. Ha pedig valaki felhívná a figyelmet ezekre a hazugságokra, arra indulatosan rátámad
– sorjázta a Trumppal szembeni ellenérzéseit az ellenzéki politikus.
Hadházynak nyilvánvalóan fáj, hogy hiába akciózik rendszeresen a hatvanpusztai majorságnál álhíreket terjesztve és szervez egyre kisebb közönséget vonzó tüntetéseket a kormány munkáját kritizálva. Így aztán ha már az eredményekbe nem tud belekötni, akkor megpróbálja hitelteleníteni azokat a politikusokat, akik az egész ország számára kedvező megállapodásokat kialkudják.
Orbán Viktor és Donald Trump találkozója egyértelmű siker, hiszen – ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt –, eltörlik a paksi beruházást érintő szankciót, amelyet a Biden-kormány politikai bosszúból léptetett életbe. Mindemellett amerikai fűtőelemeket is vásárol az ország, mert a nukleáris kapacitás növelése következtében több fűtőelemre van szükség.
Az amerikai elnök és a magyar kormányfő találkozója után Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországon folyamatosak a beruházási rekordok, vizsgálják a kis teljesítményű, egy-egy város vagy ipartelep energiaellátását biztosító, úgynevezett moduláris atomerőművi technológiát, és készen állnak arra, hogy a nukleáris energiának amerikai technológiával nagyobb szerepet adjanak az ország energiaellátásában.