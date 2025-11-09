Magyar PéterKocsis MátéMagyarország

Magyar Péternek felforrt az agyvize a washingtoni megállapodások miatt, Kocsis Máté tette helyre

Történelmi atomenergiai megállapodást kötött a magyar kormány Washingtonban, miközben Kocsis Máté szerint Magyar Péter láthatóan nehezen viseli a fejleményeket. Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása nyomán eltörlik a paksi bővítést érintő szankciókat, felgyorsulhat az építkezés, Magyarország pedig amerikai fűtőanyaggal és akár moduláris atomerőművekkel is bővítheti nukleáris kapacitását. A kormány szerint mindez kulcsfontosságú a hazai energiaellátás jövőjének biztosításához. Nem véletlen, hogy Magyar Péter ideges.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 11:59
Magyar Péter, tisza párt, washington
„Megvan a nukleáris megállapodás is az amerikaiakkal, a Peti nevű arrogáns kis méregzsák meg ideges, mint az atom” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A kormány történelmi megállapodásai mellett Kocsis Máté posztjának apropója az, hogy Magyar Péter összevissza irkál mindenfélét a Facebook-oldalára a kormányfő washingtoni útjáról. 

A pártvezető láthatóan ideges, nem is alaptalanul: a kormány a magyaroknak kedvező megállapodásokat kötött, mindez pedig rossz a Tisza Pártnak.

A jelenséget Kollár Kinga, Magyar Péter EP-képviselőjének megállapítása nyomán érdemes értelmezni: a politikus korábban azt mondta, hogy ami rossz a magyar embereknek, az jó a Tisza Pártnak. A mostani kedvező megállapodások pedig alapvetően rontják a Tisza Párt 2026-os esélyeit.

Mint korábban beszámoltunk róla , Szijjártó Péter a washingtoni megállapodásokkal kapcsolatban azt mondta, az új paksi atomerőmű egy nagy orosz–francia–német együttműködésben épül, és az építkezést fel tudják gyorsítani. 

Orbán Viktor ugyanis abban is megállapodott Donald Trumppal, hogy eltörlik a paksi beruházást érintő szankciót, amelyet a Biden-kormány politikai bosszúból léptetett életbe.

Mindemellett amerikai fűtőelemeket is vásárol az ország, hiszen a nukleáris kapacitás növelése következtében több fűtőelemre van szükség.

 Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy mivel Magyarországon folyamatosak a beruházási rekordok, nagy gyárak épülnek, a mesterséges intelligencia, a nagy adatközpontok újabb energiaforrásokat igényelnek, vizsgálják a kis teljesítményű, egy futballpályányi nagyságú, egy-egy város vagy ipartelep energiaellátását biztosító, úgynevezett moduláris atomerőművi technológiát, és készen állnak arra, hogy a nukleáris energiának amerikai technológiával nagyobb szerepet adjanak az ország energiaellátásában. 

Nincs döntés arról, hány ilyen erőművet szeretnénk, ha öt-hatot telepítenénk, akkor az nagyjából tízmilliárd dolláros költséget jelentene, 10-12 ilyen erőmű akár húszmilliárd dollárt is jelenthetne, ezért nem tudunk itt még végleges összeget mondani

– fogalmazott.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

