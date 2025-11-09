Lázár JánosWashingtonOrbán ViktorcsúcstalálkozóharcosDonald Trumpbarát

Donald Trumpban egy bölcs, jó gondolkodású barátot talált Magyarország + videó

Az amerikai elnököt méltatta a közöségi oldalára feltöltött videójában az építési és közlekedési miniszter.

Forrás: Facebook2025. 11. 09. 11:46
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Donald Trumpban egy bölcs, jó gondolkodású barátot talált Magyarország!” – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Lázár János. 

Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j–b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

A tárcavezető elárulta véleményét Donald Trumpról, és a washingtoni tapasztalatairól is beszélt.

Egy nagyon tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, nem a ravasz a jó szó, de éles eszű és nagyon jó gondolkodású ember

 – mondta a politikus az amerikai elnökről, hozzátéve, hogy a magyarok szerint a jó gondolkodású ember klasszikus értelemben véve jól gondolkodik a világról, a családról, a dolgokról, a politikáról.  

Az amerikai elnököt nagy harcosként jellemezte, aki képes volt 79 évesen is visszaküzdeni magát a politika élvonalába.

Ezt a világon nagyon kevés ember tudta volna megcsinálni egy olyan összetett politikai struktúrában, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államoké.

Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatóját tanulságosnak nevezte.

A sajtótájékoztatónak az volt a tanulsága, hogy bele kell állni a kérdésekbe. Sokkal világosabban, érthetőbben és egyszerűbben fogalmaznak az angolszász vagy az amerikai politikában, mint nálunk

– mondta Lázár János. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

