Donald Trumpban egy bölcs, jó gondolkodású barátot talált Magyarország + videó

„Donald Trumpban egy bölcs, jó gondolkodású barátot talált Magyarország!” – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Lázár János.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j–b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A tárcavezető elárulta véleményét Donald Trumpról, és a washingtoni tapasztalatairól is beszélt.

Egy nagyon tapasztalt, nagyon bölcs, gyors, nem a ravasz a jó szó, de éles eszű és nagyon jó gondolkodású ember

– mondta a politikus az amerikai elnökről, hozzátéve, hogy a magyarok szerint a jó gondolkodású ember klasszikus értelemben véve jól gondolkodik a világról, a családról, a dolgokról, a politikáról.

Az amerikai elnököt nagy harcosként jellemezte, aki képes volt 79 évesen is visszaküzdeni magát a politika élvonalába.

Ezt a világon nagyon kevés ember tudta volna megcsinálni egy olyan összetett politikai struktúrában, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államoké.

Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatóját tanulságosnak nevezte.

A sajtótájékoztatónak az volt a tanulsága, hogy bele kell állni a kérdésekbe. Sokkal világosabban, érthetőbben és egyszerűbben fogalmaznak az angolszász vagy az amerikai politikában, mint nálunk

– mondta Lázár János.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)