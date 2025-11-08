Ne legyél te is Peti! – Kocsis Máté megszívlelendő tanácsot adott

„Van, aki Magyarországért harcol a világpolitika tetején is, és van, aki 200 ezer magyar adatait kijátssza az ukránoknak. Ne légy te is Peti!” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt , november 7-én, pénteken fogadták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tartott csúcstalálkozót, amelyet egyértelmű sikerként könyvelhet el a magyar kormányzat.

Ezt jól mutatja – többek között – , hogy hazánknak sikerült mentességet kapni az amerikai szankciók alól, ráadásul további amerikai beruházások jöhetnek Magyarországra, ami magas értékű munkahelyeket teremt. Magyar Péter már kevésbé számolhat be felemelő hírekről: a héten pártjának adatszivárgási botrányától volt hangos a hazai sajtó,

interaktív térkép készült a Tisza mobilalkalmazásából kiszivárgott adatokból.

Így mostantól bárki pontosan megtudhatja, hogy hol él az a mintegy 200 ezer ember, akinek az adatai nyilvánosságra kerültek Magyar Péterék felelőtlen hozzáállása miatt.

A térkép megjelenésével végleg ráéghet Magyar Péterékre ez a botrány,

pedig már eddig is hatalmas volt a káosz a Tisza Pártban a támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető.