Ne legyél te is Peti! – Kocsis Máté megszívlelendő tanácsot adott

Odabökött Magyar Péternek a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté arról írt, hogy miközben Orbán Viktor történelmi megállapodáson van túl Donald Trump amerikai elnökkel, addig a Tisza Párt háza táján nem történt semmi más, csak tovább mélyült az adatkezelési botrány.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 15:54
„Van, aki Magyarországért harcol a világpolitika tetején is, és van, aki 200 ezer magyar adatait kijátssza az ukránoknak. Ne légy te is Peti!” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt , november 7-én, pénteken fogadták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tartott csúcstalálkozót, amelyet egyértelmű sikerként könyvelhet el a magyar kormányzat.

Ezt jól mutatja – többek között – , hogy hazánknak sikerült mentességet kapni az amerikai szankciók alól, ráadásul további amerikai beruházások jöhetnek Magyarországra, ami magas értékű munkahelyeket teremt. Magyar Péter már kevésbé számolhat be felemelő hírekről: a héten pártjának adatszivárgási botrányától volt hangos a hazai sajtó, 

interaktív térkép készült a Tisza mobilalkalmazásából kiszivárgott adatokból. 

Így mostantól bárki pontosan megtudhatja, hogy hol él az a mintegy 200 ezer ember, akinek az adatai nyilvánosságra kerültek Magyar Péterék felelőtlen hozzáállása miatt.

A térkép megjelenésével végleg ráéghet Magyar Péterékre ez a botrány, 

pedig már eddig is hatalmas volt a káosz a Tisza Pártban a támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

