NémetországNémetország sorkatonaságtiltakozás

Németország fiataljai nem kérnek a sorkatonaságból + videó

Óriási tiltakozási hullám kezdődött a katonai szolgálat reformjának elfogadása után. Németország-szerte utcára vonultak a fiatalok, akik szerint őket senki nem kérdezte meg arról, akarnak-e háborúba menni.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 06. 9:40
Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
A társadalmi és politikai vita ellenére is átment a sorkatonai szolgálatról szóló törvény a német parlamenten. A válaszreakció sem maradt el, miután pénteken Németország-szerte tüntettek a fiatalok a katonai szolgálat reformja ellen – írja a Politico

Németország–szerte tiltakoztak a diákok a törvény ellen
Németország–szerte tiltakoztak a diákok a törvény ellen (Fotó: NurPhoto/Ying Tang)

A Bundestag által elfogadott friss törvény szerint Németországban minden 2008 után született férfinek kötelező lesz kérdőívet kitöltenie alkalmasságáról és katonai szolgálatra való hajlandóságáról. Amennyiben azonban nem sikerül a hadsereg sorait önkéntes alapon feltölteni, úgy a jövőben akár a kötelező katonai szolgálatot is visszavezethetik. 

A német fiatalok pénteken egyértelmű üzenetet küldtek: nem akarnak háborúba menni. 

Pénteken több iskolában is elhalasztották az utolsó órát, a diákok pedig az utcára vonultak tiltakozni. Az ország több nagyvárosában és kistelepülésén is párhuzamosan zajlottak a megmozdulások. Berlinben mintegy ezer fiatal vonult az utcára. 

A tiltakozás mögött álló kezdeményezés, a „Schulstreik gegen Wehrpflicht” (iskolai sztrájk a sorkatonai szolgálat ellen) a következőt írta weboldalán: „A politikusok és a Bundeswehr vitatkoznak arról, hogyan kellene újra bevezetnünk a sorkatonai szolgálatot. De senki sem beszél velünk. Senki sem kérdezi meg tőlünk, hogy mit akarunk.”

A tüntetéseken több portál is megszólaltatott fiatalokat. A nyilatkozók java része csak keresztnevét vagy még azt sem akarta megadni, félve az esetleges következményektől. Abban azonban szinte mindegyikük egyetértett, hogy a katonai szolgálat reformja miatt dühöt és csalódottságot éreznek. Az egyik tiltakozó szerint a mostani helyzet kísértetiesen hasonlít az első és második világháború előtti időszakra. 

„Miért kell a háborúkat felfegyverkezéssel megoldani? Ez csak az első és második világháború előtti események ismétlése” – fogalmazott. 

Egy másik tiltakozó szerint neki semmi problémája nincs azzal, ha valaki a katonai hivatást választja, azonban a kötelező jellege miatt úgy érezte, az utcán a helye. Többen pedig már azon gondolkodnak, hogy miként kerülhetnék el a behívót. 

„Aktívan olyan képzésben vennék részt, ami nem segít az életben, kivéve, hogy megtanuljam, hogyan kell embereket ölni” – fogalmazott egy másik diák. 

A diákok nem akarnak a frontra menni
A diákok nem akarnak a frontra menni (Fotó: NurPhoto/Ying Tang)

A kérdés polarizálja a társadalmat 

Habár a fiatalok egyértelműen kifejezték több mint 90 városban és településen, hogy nem kérnek a rájuk erőltetett kötelező katonai szolgálatból és nem is kívánnak Ukrajnáért meghalni, a német törvényhozásban továbbra is vannak, akik szerint ezek a lépések szükségszerűek. 

A Bundeswehr 2035-ig 80 ezer új katonát szeretne toborozni, és az ehhez szükséges utat az új törvény részletesen lefekteti. A védelmi minisztériumnak félévente jelentést kell tennie a Bundestagnak a haladásról. 

 

A törvény kritikusai szerint a kötelező nyilatkozat és az orvosi vizsgálat az első lépés a teljes sorkatonai szolgálat felé. A törvény támogatói azonban azzal érvelnek, hogy az önkéntes alapú rendszer nem fog elég embert szolgáltatni, így ha Németország valóban teljesíteni akarja vállalását, akkor szükségszerű a teljes körű és kötelező katonai szolgálat visszaállítása. 

Borítókép: A német hadsereg katonai gyakorlatozás közben (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

