Németország fiataljai nem kérnek a sorkatonaságból + videó

A társadalmi és politikai vita ellenére is átment a sorkatonai szolgálatról szóló törvény a német parlamenten. A válaszreakció sem maradt el, miután pénteken Németország-szerte tüntettek a fiatalok a katonai szolgálat reformja ellen – írja a Politico.
A Bundestag által elfogadott friss törvény szerint Németországban minden 2008 után született férfinek kötelező lesz kérdőívet kitöltenie alkalmasságáról és katonai szolgálatra való hajlandóságáról. Amennyiben azonban nem sikerül a hadsereg sorait önkéntes alapon feltölteni, úgy a jövőben akár a kötelező katonai szolgálatot is visszavezethetik.
A német fiatalok pénteken egyértelmű üzenetet küldtek: nem akarnak háborúba menni.
Pénteken több iskolában is elhalasztották az utolsó órát, a diákok pedig az utcára vonultak tiltakozni. Az ország több nagyvárosában és kistelepülésén is párhuzamosan zajlottak a megmozdulások. Berlinben mintegy ezer fiatal vonult az utcára.
