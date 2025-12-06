Németország fiataljai nem kérnek a sorkatonaságból + videó

A társadalmi és politikai vita ellenére is átment a sorkatonai szolgálatról szóló törvény a német parlamenten. A válaszreakció sem maradt el, miután pénteken Németország-szerte tüntettek a fiatalok a katonai szolgálat reformja ellen – írja a Politico.

Németország–szerte tiltakoztak a diákok a törvény ellen (Fotó: NurPhoto/Ying Tang)

A Bundestag által elfogadott friss törvény szerint Németországban minden 2008 után született férfinek kötelező lesz kérdőívet kitöltenie alkalmasságáról és katonai szolgálatra való hajlandóságáról. Amennyiben azonban nem sikerül a hadsereg sorait önkéntes alapon feltölteni, úgy a jövőben akár a kötelező katonai szolgálatot is visszavezethetik.

A német fiatalok pénteken egyértelmű üzenetet küldtek: nem akarnak háborúba menni.

Pénteken több iskolában is elhalasztották az utolsó órát, a diákok pedig az utcára vonultak tiltakozni. Az ország több nagyvárosában és kistelepülésén is párhuzamosan zajlottak a megmozdulások. Berlinben mintegy ezer fiatal vonult az utcára.