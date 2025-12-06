Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

„Ez a reggel más, mint a többi” – üzent a miniszterelnök

A kormányfő a közösségi oldalán Mikulás napján minden gyereknek, kicsiknek és nagyoknak boldog ünnepet kívánt.

2025. 12. 06. 7:40
„Ez a reggel más, mint a többi. Boldog Mikulást minden kis és nagy gyereknek!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Mikulás napján a fényképhez Orbán Viktor ezt írta: „Apró csodák reggele.” Üzenetében minden kis és nagy gyereknek boldog ünnepet kívánt.

A kormányfőnek ma nem sok ideje jut a személyes ünneplésre, mert a digitális polgári körök országjárásának következő állomásán, Kecskeméten vesz részt. 

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnökkel Csiszár Jenő beszélget a színpadon, és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszédet mond. 

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés és az októberi Békemenet sikere után indította az országjárást, hogy személyesen is találkozzon a hazájukért tenni akaró polgárokkal.

Szájer József
Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

