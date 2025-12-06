Mikulás járt a szombathelyi börtön bölcsődéjében

A Mikulás ajándékokkal érkezett a Böri Bölcsibe, ahol a kisgyerekek énekelve, nevelőik ölében várták, majd plüssmacikat, csokoládét és finomságokat kaptak tőle. A bölcsőde a börtön és más rendvédelmi szervek dolgozóinak három év alatti gyermekeit fogadja, modern felszereléssel és szakképzett gondozókkal, reggel 6-tól délután 18 óráig – írta közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP).

(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

A Böri Bölcsi feldíszített aulájában a kisgyermekek nevelőik ölébe kuporodva, énekelve várták a Mikulást. A nagyszakállú tíz óra körül érkezett, leült, kinyitotta piros zsákját, és átadta ajándékait: plüssmacikat, csokoládét és finomságokat rejtő csomagokat.

A Mikulás emlékezett a tavalyi látogatásra is, és tudta, hogy az akkori bölcsisek közül többen már óvodások.

A gyerekek meleg tejjel és diós bejglivel kínálták, amit jóízűen elfogyasztott, miközben többen odamentek hozzá, és megsimogatták a szakállát

Búcsúzáskor a bölcsi ajtajában készült egy csoportkép, majd a gyerekek a csoportszobák ablakából integettek a Mikulásnak, aki megígérte, hogy jövőre is ellátogat.

(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közleménye szerint

a 2025-ben Családbarát munkahely címet elnyert Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2023-ban megnyílt bölcsődéje nemcsak a börtön munkatársainak, hanem a társ rendvédelmi szervek dolgozóinak bölcsődés korú gyermekeit is fogadja.

A mintegy 290 négyzetméteres intézménynek négy csoportszobája, öltözői, mosdói, konyhái és 600 négyzetméteres, modern kültéri játékokkal felszerelt udvara van. A felújítást nagyrészt fogvatartotti munkáltatással végezték: 57 fogvatartott több mint 23 ezer munkaórát teljesített a börtön munkatársainak irányításával.

A bölcsőde modern bútorokkal, biztonságos játékokkal és mese- valamint állatfigurákkal díszített falakkal várja a gyermekeket.

Összesen 32 három év alatti gyermeket tudnak elhelyezni, akikről szakképzett gondozónők és dajkák gondoskodnak.

A bölcsőde a dolgozók munkarendjéhez igazodva hétköznapokon reggel 6-tól délután 18 óráig üzemel.