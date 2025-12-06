„Sosem teszem” – Szoboszlai Dominik személyesen fedte fel a titkát

A Liverpool 2025/26-os Premier League-szereplése egyelőre messze elmarad attól, amit a bajnoki címvédőtől várni lehetett. A kevés pozitívum egyikét Szoboszlai Dominik teljesítménye jelenti a Vörösöknél. Nem véletlen, hogy a Daily Mail is Szoboszlai Dominik véleményére volt kíváncsi a Liverpool következő, Leeds United elleni meccse előtt.

Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni Premier League-mérkőzést sem nézte vissza, a Liverpool magyar futballistája máshogy dolgozza fel a meccseket (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Arne Slottal az első idényben megnyertük a Premier League-et, most bizonyos helyzetekre megoldást kell találnunk. Nem csak neki, nekünk is, hiszen mi, játékosok vagyunk a pályán – idézi a Bors Szoboszlait.

Visszatér Szoboszlai Dominikék önbizalma?

A magyar futballista kiemelte, hogy a mostanihoz hasonló nehezebb időszakok erősebbé teszik őket, ugyanakkor az önbizalomszintre tudatosan figyelniük kell a liverpooli játékosoknak.