„Sosem teszem” – Szoboszlai Dominik személyesen fedte fel a titkát

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobba az őszi szezonban, angol bajnoki címvédő csapata azonban a Premier League középmezőnyében sínylődik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya bízik abban, hogy hamarosan fordul a kocka. Szoboszlai Dominik azt is elárulta, mit tesz a meccsek után.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:44
Szoboszlai Dominik, a Liverpool őszi legjobbja nem szokta visszanézni a meccseit Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell
A Liverpool 2025/26-os Premier League-szereplése egyelőre messze elmarad attól, amit a bajnoki címvédőtől várni lehetett. A kevés pozitívum egyikét Szoboszlai Dominik teljesítménye jelenti a Vörösöknél. Nem véletlen, hogy a Daily Mail is Szoboszlai Dominik véleményére volt kíváncsi a Liverpool következő, Leeds United elleni meccse előtt.

Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni Premier League-mérkőzést sem nézte vissza, a Liverpool magyar futballistája máshogy dolgozza fel a meccseket
Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni Premier League-mérkőzést sem nézte vissza, a Liverpool magyar futballistája máshogy dolgozza fel a meccseket (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Arne Slottal az első idényben megnyertük a Premier League-et, most bizonyos helyzetekre megoldást kell találnunk. Nem csak neki, nekünk is, hiszen mi, játékosok vagyunk a pályán – idézi a Bors Szoboszlait.

Visszatér Szoboszlai Dominikék önbizalma?

A magyar futballista kiemelte, hogy a mostanihoz hasonló nehezebb időszakok erősebbé teszik őket, ugyanakkor az önbizalomszintre tudatosan figyelniük kell a liverpooli játékosoknak.

– Amikor nem nyersz, kicsit csökken az önbizalmad. De elég profik vagyunk ahhoz, hogy ezt visszaszerezzük. Sokat beszélünk egymás között, a meccsek és edzések során is próbálunk önbizalmat csepegtetni egymásba – fogalmazott Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik nem nézi vissza a meccseit

A Liverpool legutóbbi bajnokiján egy pontot szerzett a Sunderland ellen, Szoboszlai szerint hasonló meccset az előző idényben megnyertek volna. Ugyanakkor a magyar játékos nem nézte vissza a találkozót.

Sosem teszem. Olyankor nem tudok aludni, de nem az eredmény miatt, hanem a meccs miatt. Mivel ébren vagyok, gondolkodom.

De nem az számít, hogy én mit gondolok, hanem az egész csapat és az egész helyzet, amire válaszokat kell találnunk. Megvannak a megfelelő embereink, akik elő tudnak állni a szükséges ötletekkel – szögezte le Szoboszlai, hogy továbbra is bízik a Liverpool stábjában.

 

