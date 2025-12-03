LiverpoolSunderlandPremier League

Ilyen még nem történt a Liverpoollal a PL-ben, Wirtzet hiába ünnepelték

Az idény meglepetéscsapata, a Sunderland látogatott szerda este az Anfieldre. Az újonc mindenki dolgát megnehezíti, nem volt ez másképp ezúttal sem, a címvédő Liverpool az 1-1-es döntetlennek is örülhetett a Premier League 14. fordulójában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 23:22
A Liverpool játékosa, Florian Wirtz a védők gyűrűjében is feltalálta magát
A Liverpool játékosa, Florian Wirtz a védők gyűrűjében is feltalálta magát Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Két meglepetéscsapat találkozott egymással szerda este a Premier League-ben. A vendég Sunderland teljesítménye azért meghökkentő, mert a PL újoncai az elmúlt idényekben rendre kiestek az angol élvonalból, és persze ez ezzel az együttessel is megtörténhet, de az eddigiek alapján aligha lehet erre számítani. Novemberben becsúszott két döntetlen és egy vereség a Sunderlandnek, ám azelőtt a dobogón is volt, és a 14. fordulót is az előkelő 6. helyről várta – mindezt úgy, hogy már a Chelsea-vel, a Manchester Uniteddel és az Arsenallal is összecsapott. A Liverpool ehhez képest a másik véglet. Címvédőként sínylődik, az elmúlt hét bajnokin hat vereségnél jár, és ezen csúfos eredmények bizony gyakran rettenetes játékkal társulnak.

Szoboszlai Dominik ezúttal is sokat robotolt, ahogy a Liverpool minden meccsén
Szoboszlai Dominik ezúttal is sokat robotolt, ahogy a Liverpool minden meccsén Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Meddig marad Slot a Liverpool edzője?

Ekkora válság nem egyszer egy-egy vezetőedző állásába kerül. A hírek szerint nem kizárt, hogy ez így lesz Liverpoolban is, Arne Slot állítólag kétmeccses ultimátumot kapott a főnökeitől. Ebből az elsőt megnyerték a Vörösök, 2-0-ra győzték le a West Hamet vasárnap, ezt követte szerdán a Sunderland elleni találkozó, amely tehát szintén nagy jelentőséggel bírt. A holland menedzser ezt szem előtt tartva Mohamed Szalahot egymás után másodszor sem nevezte a kezdőbe. Az egyiptomi szélső számai nagyon visszaestek, és sokak szerint az előző idény gólkirálya most inkább hátráltatja a csapatot, ahelyett, hogy az élre lőné. Szoboszlai Dominik ugyanakkor természetesen most sem maradt ki, Kerkez Milos viszont, akit a West Ham elleni meccs után dicsértek, most csak a kispadon kapott helyet.

Nem mondhatjuk, hogy elképesztő tempót diktáltak volna a csapatok, mezőnyharc zajlott a pályán. A 9. percig helyzetet sem jegyezhettünk fel, a gurigatásra Szoboszlai unt rá, és bő 25 méterről tesztelte Robin Roefst, aki könnyedén megoldotta a feladatot. A csendesen csordogáló mérkőzés első ziccere Florian Wirtz nevéhez fűzödött a 23. percben. Roefs rossz kirúgása után Szoboszlai indította német csapattársát, aki azonban közelről csak a kapust találta el, így tovább várhatott az első liverpooli góljára.

A Sunderland még kevesebbet mutatott, sokáig kaput eltaláló lövése sem volt. A vendégek legaktívabb támadója érdekes módon az egyik védő, Trai Hume volt, két lövéssel is próbálkozott. A másodikkal, a 32. percben nagyon megdolgoztatta Alissont, aki a felső lécre tolta a labdát. A félidő hajrájában Szoboszlai újabb távoli lökettel, Alexis Mac Allister veszélyes fejessel jelentkezett, ám maradt a 0-0.

A Sunderland szerzett vezetést

A második játékrészben érett a Sunderland gólja, ezt a 61. percben ezt egy kapufa is bizonyította. A 67. percben aztán már meg sem állt a labda a hálóig, Chemsdine Talbi 22 méterről megeresztett lövése Virgil van Dijkon megpattanva jutott el odáig. Ezzel pedig a Liverpool újabb veresége érett, de nem jött el, mert Wirtz megvillantotta, miért fizetett érte akkor még PL-rekordot jelentő összeget az angol bajnok. Curtis Jones labdaszerzése után átcselezte magát a védőkön a német játékos, majd megcélozta a kaput, és a labda Nordi Mukielén megpattanva el is jutott a céljáig.

Bár ez kulcsmomentum volt, Wirtz szempontjából talán kicsit keserű is, hiszen első liverpooli gólját végül 

Mukiele öngóljának könyvelték el.

A Vörösök ezután nagyon nyomtak, immáron Kerkezzel, akit a 86. percben küldött be Slot. Hiába szorította be a Liverpool a kapu elé az ellenfelét és volt óriási ziccere, mégis inkább a Sunderland állt közel a győztes gólhoz: egy villámgyors kontra végén a védők helyett egy támadó, Federico Chiesa biztos góltól mentette meg a csapatát. Több gól nem született a mérkőzésen, Szoboszlaiékkal megtörtént, ami eddig még nem, első döntetlenjüket könyvelték el a Premier League-ben az idényben.

Premier League, 14. forduló

kedd:

  • Newcastle United–Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
  • Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)
  • Fulham–Manchester City 4-5 (1-3)

szerda:

  • Arsenal–Brentford 2-0 (1-0)
  • Burnley–Crystal Palace 0-1 (0-1)
  • Brighton–Aston Villa 3-4 (2-2)
  • Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0-1 (0-0)
  • Leeds United–Chelsea 21.15
  • Liverpool–Sunderland 21.15

csütörtök:

  • Manchester United–West Ham United 21.00

A tabella:

1. Arsenal 14 27- 7 33 pont

2. Manchester City 14 32-16 28

3. Aston Villa 14 20-14 27

4. Chelsea 14 25-15 24

5. Crystal Palace 14 18-11 23

6. Sunderland 14 18-14 23

7. Brighton 14 24-20 22

8. Liverpool 14 21-21 22

9. Manchester United 13 21-20 21

10. Everton 14 15-17 21

11. Tottenham Hotspur 14 23-18 19

12. Newcastle United 14 19-18 19

13. Brentford 14 21-22 19

14. Bournemouth 14 21-24 19

15. Fulham 14 19-22 17

16. Nottingham Forest 14 14-22 15

17. Leeds United 14 16-26 14

18. West Ham United 13 15-27 11

19. Burnley 14 15-28 10

20. Wolverhampton Wanderers 14 7-29 2

Premier League – nagyon messze a címvédés!

