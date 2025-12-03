Ilyen még nem történt a Liverpoollal a PL-ben, Wirtzet hiába ünnepelték

Két meglepetéscsapat találkozott egymással szerda este a Premier League-ben. A vendég Sunderland teljesítménye azért meghökkentő, mert a PL újoncai az elmúlt idényekben rendre kiestek az angol élvonalból, és persze ez ezzel az együttessel is megtörténhet, de az eddigiek alapján aligha lehet erre számítani. Novemberben becsúszott két döntetlen és egy vereség a Sunderlandnek, ám azelőtt a dobogón is volt, és a 14. fordulót is az előkelő 6. helyről várta – mindezt úgy, hogy már a Chelsea-vel, a Manchester Uniteddel és az Arsenallal is összecsapott. A Liverpool ehhez képest a másik véglet. Címvédőként sínylődik, az elmúlt hét bajnokin hat vereségnél jár, és ezen csúfos eredmények bizony gyakran rettenetes játékkal társulnak.

Szoboszlai Dominik ezúttal is sokat robotolt, ahogy a Liverpool minden meccsén Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Meddig marad Slot a Liverpool edzője?

Ekkora válság nem egyszer egy-egy vezetőedző állásába kerül. A hírek szerint nem kizárt, hogy ez így lesz Liverpoolban is, Arne Slot állítólag kétmeccses ultimátumot kapott a főnökeitől. Ebből az elsőt megnyerték a Vörösök, 2-0-ra győzték le a West Hamet vasárnap, ezt követte szerdán a Sunderland elleni találkozó, amely tehát szintén nagy jelentőséggel bírt. A holland menedzser ezt szem előtt tartva Mohamed Szalahot egymás után másodszor sem nevezte a kezdőbe. Az egyiptomi szélső számai nagyon visszaestek, és sokak szerint az előző idény gólkirálya most inkább hátráltatja a csapatot, ahelyett, hogy az élre lőné. Szoboszlai Dominik ugyanakkor természetesen most sem maradt ki, Kerkez Milos viszont, akit a West Ham elleni meccs után dicsértek, most csak a kispadon kapott helyet.

Nem mondhatjuk, hogy elképesztő tempót diktáltak volna a csapatok, mezőnyharc zajlott a pályán. A 9. percig helyzetet sem jegyezhettünk fel, a gurigatásra Szoboszlai unt rá, és bő 25 méterről tesztelte Robin Roefst, aki könnyedén megoldotta a feladatot. A csendesen csordogáló mérkőzés első ziccere Florian Wirtz nevéhez fűzödött a 23. percben. Roefs rossz kirúgása után Szoboszlai indította német csapattársát, aki azonban közelről csak a kapust találta el, így tovább várhatott az első liverpooli góljára.