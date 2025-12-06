Helikopterről lőtték ki a csempészhajó motorját

Az Egyesült Államom parti őrsége felvételt készített egy a Pacific Viper hadműveletben végrehajtott akcióról. A felvételen az látható, amint a parti őrség mesterlövésze egy csempészhajó motorját lövi ki helikopterről – írja az Origo.

Újabb csempészhajót fogtak el a hatóságok

(Fotó: AFP/Marcel Mochet)

A felvételen egy láthatóan nehéz csónak halad, fölötte pedig a parti őrség helikoptere köröz. Néhány perccel később a helikopteren tartózkodó mesterlövész lövést ad le a csónak motorjára, ami így mozgásképtelenné válik.

A portál szerint az akciót a Pacific Viper drogellenes hadművelet részeként hajtották végre, a Csendes-óceán keleti részén zajló misszió során lefoglalt kokain mennyisége pedig meghaladta a 7,5 millió potenciálisan halálos adagot. A műveletben a parti őrség erőit, köztük a floridai Jacksonville-ben állomásozó helikopteres elhárító taktikai századot is bevetetették.