Trumpdrogparti őrség

Helikopterről lőtték ki a csempészhajó motorját

Egy friss felvétel került elő a Karibi-térségben zajló drogháborúról. A videón az látható, ahogy az Egyesült Államok parti őrségének a mesterlövésze kilövi egy csempészhajó motorját egy helikopterről, ezzel megbénítva azt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 8:37
Fotó: MARCEL MOCHET Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államom parti őrsége felvételt készített egy a Pacific Viper hadműveletben végrehajtott akcióról. A felvételen az látható, amint a parti őrség mesterlövésze egy csempészhajó motorját lövi ki helikopterről – írja az Origo. 

Újabb csempészhajót fogtak el a hatóságok
Újabb csempészhajót fogtak el a hatóságok 
(Fotó: AFP/Marcel Mochet)

A felvételen egy láthatóan nehéz csónak halad, fölötte pedig a parti őrség helikoptere köröz. Néhány perccel később a helikopteren tartózkodó mesterlövész lövést ad le a csónak motorjára, ami így mozgásképtelenné válik. 

A portál szerint az akciót a Pacific Viper drogellenes hadművelet részeként hajtották végre, a Csendes-óceán keleti részén zajló misszió során lefoglalt kokain mennyisége pedig meghaladta a 7,5 millió potenciálisan halálos adagot. A műveletben a parti őrség erőit, köztük a floridai Jacksonville-ben állomásozó helikopteres elhárító taktikai századot is bevetetették. 

Októberig a parti őrség jelentése szerint a hadműveletben 45 ezer kilogramm kokaint zsákmányoltak a Csendes-óceán keleti részén. Ez a szolgálat szerint nagyjából napi 700 kilogramm kokaint jelent.

Vadásznak a csempészhajókra 

A Trump-adminisztráció keményvonalas megközelítést alkalmaz az Egyesült Államokba érkező kábítószerek kezelésében, és februárban külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az olyan drogkartellcsoportokat, mint a Tren de Aragua, a Sinaloa és mások. A Pacific Viper részeként az amerikai hatóságok legalább 22 csapást hajtottak végre állítólagos drogszállító hajók ellen latin-amerikai vizeken szeptember óta. 

Habár a csapásokat a baloldali politikusok elítélték, a kormányzat jelezte, hogy jogában áll fegyveres erők alkalmazásával is fellépni a drogterjesztés ellen. 

A parti őrség novemberi jelentése szerint a 2025-ös pénzügyi évben közel 231 tonna kokaint foglaltak le, ami csaknem háromszorosa az éves átlagnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu