Venezuela USA drogkartell vérdíj Maduro

Trump sarokba szorította a drogkartell vezetőjeként megjelölt elnököt

Donald Trump katonai fenyegetéssel és tárgyalásokkal is próbálja nyomás alá helyezni a venezuelai elnököt. Az Egyesült Államok drogszállító hajókat támadott meg, majd lezárta az ország légterét. Válaszul Nicolás Maduro megerősítette a védelmi intézkedéseket. Amerikai tisztviselők szerint a venezuelai elnök a Tren de Aragua drogkartell vezetője.

András János
2025. 12. 05. 5:21
Donald Trump és Pete Hegseth Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vezényelt Venezuela térségébe, hogy felvegye a harcot a drogcsempészettel. Donald Trump parancsára az amerikai hadsereg lezárta az ország légterét. Az elnök figyelmeztetett, hogy Amerika hamarosan kibővítheti támadásait a venezuelai partoknál lévő hajókról az ország belsejében található célpontokra is, ugyanakkor telefonon egyeztetett a venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval – írja a The New York Times.

Trump sarokba szorította a venezuelai elnököt
Fotó: JIM WATSON/AFP

A venezuelai vizek közelében a kábítószercsempészek ellen végrehajtott csapások, a szankciók és az 50 millió dolláros vérdíj eddig sikertelennek bizonyult abban, hogy Maduro, akit az Egyesült Államok a Tren de Aragua drogkartell vezetőjeként jelölt meg, lemondjon a hatalmáról – írja a Fox News

Bár a Fehér Ház nem jelentette ki közvetlenül, hogy rezsimváltást céloz, a legutóbbi médiajelentések szerint Trump és Maduro beszéltek arról, hogy a venezuelai vezető távozhat posztjáról.

A venezuelai kormányhoz közel álló források szerint Maduro úgy véli, képes kontrollálni a helyzetet, és átvészelni a 12 éve tartó uralmának legkomolyabb fenyegetését. Az amerikai haditengerészet támadásai, amelyeket a Trump-kormányzat a kábítószer-csempészet megállítására irányuló intézkedésnek nevez, szeptember eleje óta több mint 80 ember halálát okozták. 

Katherine Thompson védelmi és külpolitikai szakértő szerint 

úgy tűnik, hogy a katonai beavatkozáson kívül nincs semmi új az asztalon, amit még ne próbáltak volna ki.

Maduro helyzete is nehéz: saját katonai képességei elmaradnak Trumpétól, és a szakértők szerint Kína és Oroszország nem hajlandó közvetlenül szembeszállni az USA-val.

Miért fenyegeti az USA Venezuelát?

A Trump-kormányzat célja, hogy megállítsák az illegális drogok beáramlását az Egyesült Államokba. A szakértők szerint azonban Kolumbia és Mexikó sokkal fontosabb szereplő a globális kábítószer-kereskedelemben. 

Viszont van bizonyíték arra, hogy Maduro rezsimjének tagjai profitáltak a drogkereskedelemből.

A Karib-térségben az Egyesült Államok katonai jelenléte évtizedek óta az egyik legnagyobb, több mint 15 000 fős személyzet van a régióban. Novemberben az amerikai haditengerészet a legnagyobb és legfejlettebb repülőgép-hordozóját, a Gerald R. Fordot is a térségbe irányította. 

Az amerikai katonák körülbelül fele Puerto Ricóban, a másik fele nyolc hadihajón van. 

A múlt héten a Dominikai Köztársaság elnöke bejelentette, hogy az USA katonai erői ideiglenesen működhetnek bizonyos korlátozott területeken a repülőgépek utántöltésére, valamint a felszerelések és technikai személyzet szállítására.

Egyes szakértők illegálisnak minősítették az amerikai támadásokat, mivel az amerikai hadsereg nem célozhat szándékosan civil személyeket, akik nem jelentenek közvetlen fenyegetést. A Trump-adminisztráció azonban azzal érvelt, hogy a támadások törvényesek, mert Trump megállapította, hogy az Egyesült Államok hivatalosan fegyveres konfliktusban áll a drogkartellekkel, így a hajókon tartózkodók harcosoknak minősülnek.

21 ilyen támadást hajtottak végre a Karib-tengerben és a Csendes-óceánon, amelyek során 83 ember vesztette életét.

Fel van-e készülve Venezuela egy amerikai támadásra?

A venezuelai kormány az évek során milliárdokat költött fegyverekre és biztonsági szolgáltatásokra Oroszországból, Iránból, Kínából és Kubából. Ennek ellenére kevés szakértő hisz abban, hogy Venezuela képes lenne ellenállni az Egyesült Államok támadásának.

A becslések szerint Venezuelának több mint 30 harci repülőgépe, több mint 40 hadihajója és akár 200 tankja is van. Emellett Latin-Amerika egyik legnagyobb állandó hadseregét tartja fenn, ami mindent figyelembe véve körülbelül 150 000 főt számlál.

Borítókép: Donald Trump és Pete Hegseth (Fotó: AFP)

Szabó Endre
idezojelekanyaországi

Tejeszacskó a kalaptartón

Szabó Endre avatarja

A nyolcvanas években ezrek vettek részt szabadidejükben az erdélyi magyarságot támogató segélyakciókban.

