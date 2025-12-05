Trump sarokba szorította a drogkartell vezetőjeként megjelölt elnököt

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vezényelt Venezuela térségébe, hogy felvegye a harcot a drogcsempészettel. Donald Trump parancsára az amerikai hadsereg lezárta az ország légterét. Az elnök figyelmeztetett, hogy Amerika hamarosan kibővítheti támadásait a venezuelai partoknál lévő hajókról az ország belsejében található célpontokra is, ugyanakkor telefonon egyeztetett a venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval – írja a The New York Times.

Trump sarokba szorította a venezuelai elnököt

Fotó: JIM WATSON/AFP

A venezuelai vizek közelében a kábítószercsempészek ellen végrehajtott csapások, a szankciók és az 50 millió dolláros vérdíj eddig sikertelennek bizonyult abban, hogy Maduro, akit az Egyesült Államok a Tren de Aragua drogkartell vezetőjeként jelölt meg, lemondjon a hatalmáról – írja a Fox News.

Bár a Fehér Ház nem jelentette ki közvetlenül, hogy rezsimváltást céloz, a legutóbbi médiajelentések szerint Trump és Maduro beszéltek arról, hogy a venezuelai vezető távozhat posztjáról.

A venezuelai kormányhoz közel álló források szerint Maduro úgy véli, képes kontrollálni a helyzetet, és átvészelni a 12 éve tartó uralmának legkomolyabb fenyegetését. Az amerikai haditengerészet támadásai, amelyeket a Trump-kormányzat a kábítószer-csempészet megállítására irányuló intézkedésnek nevez, szeptember eleje óta több mint 80 ember halálát okozták.