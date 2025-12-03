A szünetelés azon 19 ország állampolgárait érinti, amelyek már júniusban részleges beutazási tilalom alá kerültek, és ez további bevándorlási korlátozásokat jelent – ami Donald Trump amerikai elnök politikai programjának egyik alapvető eleme. Az országok sorában többek között Afganisztán és Szomália is szerepel – számolt be az Origo.
Trump drasztikus lépésre szánta el magát a bevándorlás ügyében
A Trump-kormányzat kedden bejelentette, hogy nemzetbiztonsági és közbiztonsági okokra hivatkozva felfüggeszti 19, Európán kívüli országból érkező bevándorlók összes kérelmét – beleértve a zöldkártya- és állampolgársági eljárásokat is.
Az új szabályozást bemutató hivatalos dokumentum a múlt héten Washingtonban a Nemzeti Gárda tagjai ellen elkövetett támadásra hivatkozik, amely ügyben egy afgán férfit tartóztattak le gyanúsítottként. A támadásban a Nemzeti Gárda egyik tagja meghalt, egy másik pedig válságos állapotba került.
Trump az elmúlt napokban a szomáliaiakkal kapcsolatban is tovább élezte a hangnemet: szemétnek nevezte őket, és kijelentette, hogy nem akarják őket az országukban – írja a Reuters.
Januári hivatalba lépése óta Trump a bevándorlás ellenőrzését helyezte előtérbe: szövetségi ügynököket küldött több nagy amerikai városba, és visszafordította a menedékkérőket az amerikai–mexikói határon. Kormánya gyakran hangsúlyozta a kitoloncolási műveleteket, de eddig kevésbé összpontosított a legális bevándorlás átalakítására.
A Nemzeti Gárda elleni támadást követően bejelentett korlátozások sorozata arra utal, hogy most erőteljesebb hangsúly kerül a legális bevándorlásra is, nemzetbiztonsági érvekkel alátámasztva.
A szerdai memorandum által érintett országok listáján Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen szerepelnek, amelyekre júniusban a legsúlyosabb bevándorlási korlátozások vonatkoztak, beleértve a beutazások teljes felfüggesztését néhány kivétellel.
A 19 ország közül azok, amelyek júniusban részleges korlátozás alá kerültek, a következők: Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela.
Az új politika felfüggeszti a folyamatban lévő kérelmek elbírálását, és előírja, hogy a felsorolt országokból érkező minden bevándorlót alapos újbóli felülvizsgálatnak kell alávetni, beleértve egy esetleges interjút, illetve ha szükséges, egy újabb interjút, annak érdekében, hogy teljes körűen felmérjék az összes nemzetbiztonsági és közbiztonsági kockázatot. A memorandum több, bevándorlók által elkövetettnek vélt közelmúltbeli bűncselekményt is megemlít, köztük a Nemzeti Gárda elleni támadást.
