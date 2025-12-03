Trump drasztikus lépésre szánta el magát a bevándorlás ügyében

Az új szabályozást bemutató hivatalos dokumentum a múlt héten Washingtonban a Nemzeti Gárda tagjai ellen elkövetett támadásra hivatkozik, amely ügyben egy afgán férfit tartóztattak le gyanúsítottként. A támadásban a Nemzeti Gárda egyik tagja meghalt, egy másik pedig válságos állapotba került.

Trump az elmúlt napokban a szomáliaiakkal kapcsolatban is tovább élezte a hangnemet: szemétnek nevezte őket, és kijelentette, hogy nem akarják őket az országukban – írja a Reuters.

Januári hivatalba lépése óta Trump a bevándorlás ellenőrzését helyezte előtérbe: szövetségi ügynököket küldött több nagy amerikai városba, és visszafordította a menedékkérőket az amerikai–mexikói határon. Kormánya gyakran hangsúlyozta a kitoloncolási műveleteket, de eddig kevésbé összpontosított a legális bevándorlás átalakítására.