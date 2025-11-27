Deák Dániel Facebook-bejegyzésében azt írta, azonnal eszébe jutott saját amerikai élménye, amikor értesült róla, hogy egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban. Mint felidézte, három héttel korábban ő maga is készített egy fotót két fiatal katonával a Fehér Ház közelében, akik a Nemzeti Gárda tagjaként teljesítettek szolgálatot a fővárosban.
Egy afgán lőtt le két katonát Washingtonban – ilyen veszély Magyarországon nincs
Deák Dániel a közösségi oldalán reagált arra a hírre, amely szerint egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban.
Ezután hálát adtam az Istennek, hogy itthon nincs ilyen probléma: nincsenek erőszakos migránsok, Washingtonnal ellentétben nem kell katonákat bevetni amiatt, mert – ahogy Donald Trump fogalmazott – a városainkat elárasztotta volna ’a bűn, a mocsok, a vérengzések és az őrület.’
– írta a szakértő posztjában.
Deák Dániel a bejegyzésében kitért arra is, hogy véleménye szerint Washington „tipikus balliberális város”, ahol a tavalyi választáson Donald Trump mindössze 6,5 százalékot kapott, míg Kamala Harris 90-et. Úgy fogalmazott: ez a politikai légkör a város közbiztonságán is érződött az elmúlt időszakban. Állítása szerint az esti órákban kifejezetten veszélyes volt sétálni, ezért volt szükség a Nemzeti Gárda bevetésére a rend fenntartásához.
További Külföld híreink
„A mi három héttel ezelőtti tapasztalatunk szerint egyébként ez hatékony lépés volt, ugyan lehetett látni pár magában beszélő, láthatóan valamilyen tudatmódosító szer befolyása alatt álló hajléktalant,
de ezen kívül biztonságosnak tűnt az amerikai főváros Trump lépésének köszönhetően. A mostani eset azonban azt mutatja, hogy még mindig vannak komoly problémák, amelynek hátterében a bevándorlás áll.
– fejtette ki a politológus.
Borítókép: Az amerikai Nemzeti Gárda két tagját lelőtték és súlyosan megsebesítették a Fehér Ház közelében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Katasztrófától mentette meg a magyar embereket Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása
Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása, amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások.
Hongkongi tűz: keresik a katasztrófa felelőseit
Három cégvezetőt már le is tartóztattak.
Szerbia esete mutatja, mitől menekült meg Magyarország Orbán Viktor washingtoni tárgyalásával
Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerbiai látogatása előtt.
Milliárdos pénzcsomagot kap karácsony előtt Ukrajna
Újabb támogatás érkezik Zelenszkij korrupciós ügyektől hangos országába.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Katasztrófától mentette meg a magyar embereket Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása
Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása, amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások.
Hongkongi tűz: keresik a katasztrófa felelőseit
Három cégvezetőt már le is tartóztattak.
Szerbia esete mutatja, mitől menekült meg Magyarország Orbán Viktor washingtoni tárgyalásával
Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerbiai látogatása előtt.
Milliárdos pénzcsomagot kap karácsony előtt Ukrajna
Újabb támogatás érkezik Zelenszkij korrupciós ügyektől hangos országába.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!