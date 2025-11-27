Egy afgán lőtt le két katonát Washingtonban – ilyen veszély Magyarországon nincs

🚨 Shooting Near White House



2 West Virginia National Guard members were critically injured in a targeted attack at 17th & I St



Suspect Rahmanullah Lakanwal (29) — an Afghan immigrant who entered the US in 2021 — opened fire before being shot & arrested#WashingtonDC #Trump pic.twitter.com/2fbEQPLsCQ — GlobeUpdate (@Globupdate) November 27, 2025

„A mi három héttel ezelőtti tapasztalatunk szerint egyébként ez hatékony lépés volt, ugyan lehetett látni pár magában beszélő, láthatóan valamilyen tudatmódosító szer befolyása alatt álló hajléktalant,

de ezen kívül biztonságosnak tűnt az amerikai főváros Trump lépésének köszönhetően. A mostani eset azonban azt mutatja, hogy még mindig vannak komoly problémák, amelynek hátterében a bevándorlás áll.

– fejtette ki a politológus.

Borítókép: Az amerikai Nemzeti Gárda két tagját lelőtték és súlyosan megsebesítették a Fehér Ház közelében (Fotó: AFP)