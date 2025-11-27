Rendkívüli

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

migránsWashingtonkatonalövöldözés

Egy afgán lőtt le két katonát Washingtonban – ilyen veszély Magyarországon nincs

Deák Dániel a közösségi oldalán reagált arra a hírre, amely szerint egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 10:02
Az amerikai nemzeti gárda két tagját lelőtték és súlyosan megsebesítették a Fehér Ház közelében Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében azt írta, azonnal eszébe jutott saját amerikai élménye, amikor értesült róla, hogy egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban. Mint felidézte, három héttel korábban ő maga is készített egy fotót két fiatal katonával a Fehér Ház közelében, akik a Nemzeti Gárda tagjaként teljesítettek szolgálatot a fővárosban.

Egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban (Forrás: X-képernyőfotó)
 Egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban (Forrás: X-képernyőfotó)

Ezután hálát adtam az Istennek, hogy itthon nincs ilyen probléma: nincsenek erőszakos migránsok, Washingtonnal ellentétben nem kell katonákat bevetni amiatt, mert – ahogy Donald Trump fogalmazott – a városainkat elárasztotta volna ’a bűn, a mocsok, a vérengzések és az őrület.’ 

– írta a szakértő posztjában.

Deák Dániel a bejegyzésében kitért arra is, hogy véleménye szerint Washington „tipikus balliberális város”, ahol a tavalyi választáson Donald Trump mindössze 6,5 százalékot kapott, míg Kamala Harris 90-et. Úgy fogalmazott: ez a politikai légkör a város közbiztonságán is érződött az elmúlt időszakban. Állítása szerint az esti órákban kifejezetten veszélyes volt sétálni, ezért volt szükség a Nemzeti Gárda bevetésére a rend fenntartásához.

„A mi három héttel ezelőtti tapasztalatunk szerint egyébként ez hatékony lépés volt, ugyan lehetett látni pár magában beszélő, láthatóan valamilyen tudatmódosító szer befolyása alatt álló hajléktalant, 

de ezen kívül biztonságosnak tűnt az amerikai főváros Trump lépésének köszönhetően. A mostani eset azonban azt mutatja, hogy még mindig vannak komoly problémák, amelynek hátterében a bevándorlás áll.

– fejtette ki a politológus.

Borítókép: Az amerikai Nemzeti Gárda két tagját lelőtték és súlyosan megsebesítették a Fehér Ház közelében (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu