Rendkívüli

Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Kocsis Mátékormánybaloldal

Kocsis Máté: Nem kívánom egyetlen mai fiatalnak sem a baloldali kormány alatti éveket + videó

A Fidesz frakcióvezetője a mai és a korábbi fiatalok lehetőségeit hasonlította össze. Szerinte a baloldali kormány alatt fiatalnak lenni nehéz volt, míg ma számos támogatás – például ingyenes tankönyv, nyelvvizsga, babaváró hitel, csok és kamatmentes kölcsönök – könnyíti meg a családalapítást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem kívánom egyetlen fiatalnak sem, akár tisztásnak, akár fideszesnek, hogy egy baloldali kormány alatt nőjön fel. Én voltam az, aki kijött az egyetemről, és semmije sem volt” – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videójában.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A frakcióvezető kiemelte, hogy ma a fiatalok jelentős állami támogatásokhoz jutnak: 

ingyenes tankönyv, nyelvvizsga és jogosítvány, adómentesség 25 év alatt, babaváró hitel, csok, autó- és lakásfelújítási támogatások, valamint kamatmentes kölcsönök segítik a családalapítást.

„Amikor mi voltunk fiatalok, semmi sem volt. Ha valaki boldogulni akart, vagy a szülei támogatták, vagy devizahitelt kellett felvenni. Óvja meg ettől őket a Jóisten!”– tette hozzá Kocsis Máté.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRuszin-Szendi Romulusz

Szendi Ramaty a nyugati magyaroknak gyűjt

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu