Kocsis Máté: Nem kívánom egyetlen mai fiatalnak sem a baloldali kormány alatti éveket + videó

„Nem kívánom egyetlen fiatalnak sem, akár tisztásnak, akár fideszesnek, hogy egy baloldali kormány alatt nőjön fel. Én voltam az, aki kijött az egyetemről, és semmije sem volt” – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videójában.
A frakcióvezető kiemelte, hogy ma a fiatalok jelentős állami támogatásokhoz jutnak:
ingyenes tankönyv, nyelvvizsga és jogosítvány, adómentesség 25 év alatt, babaváró hitel, csok, autó- és lakásfelújítási támogatások, valamint kamatmentes kölcsönök segítik a családalapítást.
„Amikor mi voltunk fiatalok, semmi sem volt. Ha valaki boldogulni akart, vagy a szülei támogatták, vagy devizahitelt kellett felvenni. Óvja meg ettől őket a Jóisten!”– tette hozzá Kocsis Máté.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
