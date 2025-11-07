Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Így élénkíti a támogatott hitelek piacát a kormány új csodafegyvere

Magával húz más hiteltermékeket is az Otthon start: bár már szeptemberben látható volt némi élénkülés a babaváró és a munkáshitel piacán, érdemi keresletnövekedésre az év végétől lehet számítani – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. A támogatott hitelek az Otthon starthoz szükséges önerő előteremtésében is segíthetnek.

2025. 11. 07. 9:09
Jó hatással van a támogatott hitelek piacára a szeptemberben elindult Otthon start: mind a munkáshitel, mind a babaváró hitel piacán is növekedett a kereslet az ősz első hónapjában – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.

támogatott hitelek: jó hatása van az Otthon startnak
A támogatott hitelek piacának kimondottan jót tett az Otthon start
Így alakult a kereslet a támogatott hitelek iránt

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint szeptemberben csaknem kétezer új babaváró-szerződést kötöttek a bankok, 21,8 milliárd forint összegben: ekkora volumenekre pedig ebben az évben még nem akadt példa. A munkáshitelnél pedig 2757 új szerződést regisztrált az MNB, 10,74 milliárd forintos összeg mellett, amely 6 százalékkal szintén több az egy hónappal korábbinál  – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A jegybanki adatok alapján megállapítható, hogy már az Otthon start első hónapja is hozott némi élénkülést a másik két támogatott konstrukció piacán: az előttünk álló hónapokban viszont – az új támogatott lakáshitel-szerződések tömeges megjelenésével – jóval látványosabb lehet ez a hatás 

– mondta Barát Mihály.

Az érezhetően növekvő keresletre vonatkozó várakozásokat a BiztosDöntés.hu szakújságírója szerint elsősorban az indokolja, hogy a legfeljebb 11 millió forint összegű babaváró hitel és a maximum 4 millió forintos munkáshitel is jelentős segítséget nyújthat az Otthon start igényléséhez szükséges önerő előteremtésében. Utóbbi kapcsán ugyanakkor fontos tudni, hogy 

ha a babaváró hitel és az Otthon start igénylése között nem telik el 90 nap, akkor előbbi összegének csak 75 százaléka vehető figyelembe saját erőként, és ugyanez a szabály vonatkozik a munkáshitelre is.

 

Így teremthető elő az önerő

Az önerőként való felhasználás mellett szól az is, hogy mind a babaváró hitelnek, mind a munkáshitelnek nagyon kedvezőek a feltételei. A gyermekvállalásra készülő fiatal házasok támogatását célzó babaváró hitel már az első gyermek megérkezése után véglegesen kamatmentessé válik, a második gyermeknél ráadásul a tartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes, még fennálló összeget átvállalja az állam.

A már eleve kamatmentes, a már dolgozó fiatalokat célzó munkáshitelnél nem elvárás a gyermekvállalás, ám szintén jutalmazza a konstrukció: az első gyermek születésekor 2 év törlesztési moratórium, a második gyermek után további 2 év szüneteltetés és a tartozás 50 százalékának elengedése, a harmadik gyermek születésekor pedig a teljes fennmaradó tartozás elengedése jár az adósoknak.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy miután egy adott kört célzó konstrukciókról van szó, az igénylőknek érdemes alaposan tájékozódniuk arról, hogy megfelelnek-e a jogszabályban rögzített feltételeknek, illetve azt is szem előtt kell tartani, hogy a hitelképességet ezeknél a támogatott konstrukcióknál is vizsgálják a bankok.

 

Ezeket kínálják a bankok az Otthon starttal

Az Otthon Start hitel keresletösztönző hatása nem is jönne rosszul a másik két támogatott terméknek: a januárban indult munkáshitelnél a februári, 28,6 milliárd forintos folyósítási csúcs óta szinte folyamatosan csökken a havonta megkötött szerződések volumene, a babaváró új kihelyezéseinek volumene pedig az idei év első kilenc hónapjában közel a tizedével visszaesett 2024. azonos időszakához képest. Ezzel együtt ezek a konstrukciók változatlanul fontos elemei a lakossági hitelpiacnak: a munkáshitelnél az idei első kilenc hónap alatt 141,1 milliárd, a babaváró hitelnél pedig 167 milliárd forint összegben kötöttek új szerződéseket a bankok.

A BiztosDöntés.hu sorra vette, hogy milyen kedvezményeket és jóváírásokat kínálnak a bankok az új hitel igénylése esetén.

  • Az Erste a most futó akciójában 200 ezer forint jóváírást ad az Otthon start hitel mellé, ha azt folyósítják, és az adós pozitív marketing nyilatkozatot is tesz. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos egyszeri jóváírás is szerezhető az Ersténél, tehát az ajándékpénz összege akár a 360 ezer forintot is elérheti, ha pár igényli a kölcsönt.
  • A Gránit Bank 2,85 százalékos, éves kamat mellett kínálja a konstrukciót, és 200 ezer forintos egyszeri jóváírást is ad mellé. A pénzintézet emellett átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is: utóbbiak közül például nem számítják fel a folyósítási jutalékot sem. A kedvezmények feltétele, hogy az adósok vállalják, hogy együttesen legalább 250 ezer forint rendszeres havi jövedelem jóváírás érkezik a banknál vezetett számlájukra – már a kölcsön folyósítását megelőzően is.
  • A MagNet Banknál 100 ezer forint értékű IKEA elektronikus utalványt adnak az Otthon start hitelhez, ám ehhez az kell, hogy az igénylő december 31-ig közvetlenül a banknál kérjen legalább 10 millió forint összegű kölcsönt, valamint folyósításkor folyószámlával is rendelkezzen a pénzintézetnél. A MagNet Bank az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket
  • Az MBH Bank 100 ezer forint értékű Mol ajándékkártyát ad az Otthon start hitelt igénylőknek, ha a helyben vezetett folyószámlára érkező rendszeres jövedelmük eléri a 350 ezer forintot. Ha az ügyfél a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között, úgy 120 ezer forint értékű ajándékutalványra jogosult. Az MBH Bank most további 100 ezer forint egyszeri jóváírást is ad a támogatott kölcsönhöz, ám a legalább 350 ezer forintos jövedelem, illetve a helyben vezetett számla itt is feltétel.
  • Az OTP Banknál egy éves türelmi idővel is igényelhető a támogatott kölcsön, amelynek időszaka alatt csak kamatot törleszt az ügyfél.
  • A Raiffeisen Banknál 200 ezer forintos, egyszeri jóváírás járhat az Otthon Start hitel mellé, miközben az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket a pénzintézet.
  • Az UniCredit Bank kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, és egy havi részletet – de minimum 100 ezer forintot – visszatérít az igénylőknek.

