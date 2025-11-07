Így élénkíti a támogatott hitelek piacát a kormány új csodafegyvere

Jó hatással van a támogatott hitelek piacára a szeptemberben elindult Otthon start: mind a munkáshitel, mind a babaváró hitel piacán is növekedett a kereslet az ősz első hónapjában – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.

A támogatott hitelek piacának kimondottan jót tett az Otthon start

Fotó: Németh András Péter

Így alakult a kereslet a támogatott hitelek iránt

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint szeptemberben csaknem kétezer új babaváró-szerződést kötöttek a bankok, 21,8 milliárd forint összegben: ekkora volumenekre pedig ebben az évben még nem akadt példa. A munkáshitelnél pedig 2757 új szerződést regisztrált az MNB, 10,74 milliárd forintos összeg mellett, amely 6 százalékkal szintén több az egy hónappal korábbinál – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A jegybanki adatok alapján megállapítható, hogy már az Otthon start első hónapja is hozott némi élénkülést a másik két támogatott konstrukció piacán: az előttünk álló hónapokban viszont – az új támogatott lakáshitel-szerződések tömeges megjelenésével – jóval látványosabb lehet ez a hatás

– mondta Barát Mihály.

Az érezhetően növekvő keresletre vonatkozó várakozásokat a BiztosDöntés.hu szakújságírója szerint elsősorban az indokolja, hogy a legfeljebb 11 millió forint összegű babaváró hitel és a maximum 4 millió forintos munkáshitel is jelentős segítséget nyújthat az Otthon start igényléséhez szükséges önerő előteremtésében. Utóbbi kapcsán ugyanakkor fontos tudni, hogy

ha a babaváró hitel és az Otthon start igénylése között nem telik el 90 nap, akkor előbbi összegének csak 75 százaléka vehető figyelembe saját erőként, és ugyanez a szabály vonatkozik a munkáshitelre is.

Így teremthető elő az önerő

Az önerőként való felhasználás mellett szól az is, hogy mind a babaváró hitelnek, mind a munkáshitelnek nagyon kedvezőek a feltételei. A gyermekvállalásra készülő fiatal házasok támogatását célzó babaváró hitel már az első gyermek megérkezése után véglegesen kamatmentessé válik, a második gyermeknél ráadásul a tartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes, még fennálló összeget átvállalja az állam.