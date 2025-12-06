Így haladnak az amerikai–ukrán tárgyalások

Kétnapos tárgyalást folytatott Steven Witkoff békekülönmegbízott és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez Ukrajnában. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben – írja az Ukrinform ukrán hírportál.

Rusztem Umerov vezeti az ukrán tárgyalódelegációt

(Fotó: AFP)

Umerov megerősítette, hogy Ukrajna prioritása egy olyan rendezés, amely garantálja az ország függetlenségének és állami szuverenitásának védelmét, az ukránok biztonságát, és stabil alapot teremt egy sikeres demokratikus jövőhöz. A tárgyalások résztvevői megvitatták az amerikai küldöttség Oroszországi Föderációba tett közelmúltbeli látogatásának eredményeit, valamint azokat a lépéseket, amelyek a háború befejezéséhez vezethetnek.

Az Ukrinform kiemeli, hogy

az amerikai és az ukrán fél megállapodott a biztonsági megállapodások keretrendszerében is, és megvitatták a fenntartható béke biztosításához szükséges elrettentési eszközöket.

Umerov közleményében kiemelte, hogy

„Mindkét fél hangsúlyozta, hogy a megállapodások érdekében tett valódi előrelépés attól függ, hogy Oroszország mennyire hajlandó valódi elkötelezettséget mutatni a hosszú távú béke iránt – különösen a feszültség csökkentésére és a gyilkosságok megállítására irányuló lépések megtételére.”

Az amerikai és az orosz fél külön tárgyalta a jövőbeli fejlesztési programot. Ennek része:

Ukrajna háború utáni újjáépítésének biztosítása;

az Egyesült Államok és Ukrajna közös gazdasági kezdeményezései;

valamint a hosszú távú helyreállítási projektek.

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint az ukrán és az amerikai fél hangsúlyozta, hogy a háború befejezése és a tűzszünet és a feszültség csökkentésére irányuló valódi lépések, amelyek szükségesek az új agresszió megelőzése, valamint Ukrajna helyreállítására irányuló átfogó terv végrehajtásának biztosítása érdekében, amelynek célja, hogy „az állam erősebb és virágzóbb legyen, mint a háború előtt”.

Umerov hozzátette, hogy szombaton a felek folytatják a tárgyalásokat.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, aki az ukrán delegációt vezeti az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon, csütörtökön érkezik az Egyesült Államokba, hogy ismét találkozzon az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.