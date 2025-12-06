orosz-ukrán háborúUkrajnabéketárgyalás

Így haladnak az amerikai–ukrán tárgyalások

Ukrajna prioritása a békés rendezés, amely garantálja államunk függetlenségének és állami szuverenitásának védelmét, a polgárok biztonságát, és stabil alapot teremt egy sikeres demokratikus jövőhöz – ezt közölte az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Rusztem Umerov a közösségi oldalán számolt be az amerikai képviselőkkel folytatott tárgyalások előzetes eredményeiről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:01
Amerikai–orosz tárgyalás Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
Kétnapos tárgyalást folytatott Steven Witkoff békekülönmegbízott és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez Ukrajnában. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben – írja az Ukrinform ukrán hírportál.

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine Rustem Umerov, who leads the Ukrainian delegation, attends a press briefing after a meeting with US Secretary of State Marco Rubio in Hallandale Beach, Florida on November 30, 2025. Rubio hailed talks with a Ukrainian delegation in Florida as "very productive," but cautioned that more work was required to halt Russia's war with its neighbor. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Rusztem Umerov vezeti az ukrán tárgyalódelegációt
(Fotó: AFP)

Umerov megerősítette, hogy Ukrajna prioritása egy olyan rendezés, amely garantálja az ország függetlenségének és állami szuverenitásának védelmét, az ukránok biztonságát, és stabil alapot teremt egy sikeres demokratikus jövőhöz. A tárgyalások résztvevői megvitatták az amerikai küldöttség Oroszországi Föderációba tett közelmúltbeli látogatásának eredményeit, valamint azokat a lépéseket, amelyek a háború befejezéséhez vezethetnek.

Az Ukrinform kiemeli, hogy 

az amerikai és az ukrán fél megállapodott a biztonsági megállapodások keretrendszerében is, és megvitatták a fenntartható béke biztosításához szükséges elrettentési eszközöket.

Umerov közleményében kiemelte, hogy

„Mindkét fél hangsúlyozta, hogy a megállapodások érdekében tett valódi előrelépés attól függ, hogy Oroszország mennyire hajlandó valódi elkötelezettséget mutatni a hosszú távú béke iránt – különösen a feszültség csökkentésére és a gyilkosságok megállítására irányuló lépések megtételére.”

Az amerikai és az orosz fél külön tárgyalta a jövőbeli fejlesztési programot. Ennek része:

  • Ukrajna háború utáni újjáépítésének biztosítása; 
  • az Egyesült Államok és Ukrajna közös gazdasági kezdeményezései; 
  • valamint a hosszú távú helyreállítási projektek.

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint az ukrán és az amerikai fél hangsúlyozta, hogy a háború befejezése és a tűzszünet és a feszültség csökkentésére irányuló valódi lépések, amelyek szükségesek az új agresszió megelőzése, valamint Ukrajna helyreállítására irányuló átfogó terv végrehajtásának biztosítása érdekében, amelynek célja, hogy „az állam erősebb és virágzóbb legyen, mint a háború előtt”.

Umerov hozzátette, hogy szombaton a felek folytatják a tárgyalásokat. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, aki az ukrán delegációt vezeti az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon, csütörtökön érkezik az Egyesült Államokba, hogy ismét találkozzon az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.

