„Rusztem Umerov, akinek a delegáció vezetőjeként más feladata nincs az Egyesült Államok és európai szövetségeseivel folytatott tárgyalásokon kívül, holnap érkezik az Egyesült Államokba, hogy ismét találkozzon a delegációval. Csak ezután tudunk következtetéseket levonni” – tette hozzá Sztefanisina.
Washington és Kijev ismét tárgyalóasztalhoz ül
Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, aki az ukrán delegációt vezeti az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon, csütörtökön érkezik az Egyesült Államokba, hogy ismét találkozzon az amerikai elnök különmegbízottjával, Steven Witkoff-fal – közölte helyi idő szerint szerda este Olha Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete.
A tárgyalások előrehaladásának értékeléséről feltett kérdésre Sztefanisina azt válaszolta, hogy az ukrán fél ismételt találkozóra számít Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner moszkvai látogatásának eredményei alapján.
A nagykövet arról is beszélt, hogy Ukrajna kétpárti támogatást élvez az amerikai törvényhozásban. Szerinte a kongresszus a közeljövőben megvitathatja a másodlagos szankciók bevezetéséről szóló törvényjavaslatot azokkal az országokkal szemben, amelyek orosz olajat és gázt vásárolnak.
Az AP amerikai hírügynökség forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
Witkoff és Kushner csütörtökön tárgyalásokat folytat Umerovval. Információik szerint a találkozóra Miamiban kerül sor.
Korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Witkoffban és Kushnerben a moszkvai tárgyaláson az a benyomást alakult ki, hogy Oroszország hajlandó rendezni az ukrajnai konfliktust.
December 2-án Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Witkoffot és Kushnert a Kremlben. A találkozó fő témája az ukrajnai helyzet rendezése volt. A beszélgetés mintegy öt órán át tartott. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint az amerikai béketervhez kapcsolódó javaslatok lényegét vitatták meg.
Borítókép: Az ukrán delegáció Floridában tárgyal (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
A legutóbbi ukrán támadás Magyarország ellen csak a jéghegy csúcsa
Decemberben ismét csapást mértek a Barátság kőolajvezetékre.
Szijjártó Péter: Lesz ez még így se!
Közeleg a patrióta fordulat Európában.
Belga kormányfő: Brüsszel játéka az orosz vagyonokkal Európát sodorja veszélybe
De Wever: „Örökre érezni fogjuk a következményeket”.
A német fiatalok nem kérnek sem a NATO, sem Németország háborús terveiből
Országos sztrájkot szerveztek a diákok.
Címoldalról ajánljuk
