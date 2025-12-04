Washington és Kijev ismét tárgyalóasztalhoz ül

A tárgyalások előrehaladásának értékeléséről feltett kérdésre Sztefanisina azt válaszolta, hogy az ukrán fél ismételt találkozóra számít Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner moszkvai látogatásának eredményei alapján.

A nagykövet arról is beszélt, hogy Ukrajna kétpárti támogatást élvez az amerikai törvényhozásban. Szerinte a kongresszus a közeljövőben megvitathatja a másodlagos szankciók bevezetéséről szóló törvényjavaslatot azokkal az országokkal szemben, amelyek orosz olajat és gázt vásárolnak.