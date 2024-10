Szélsőbalos embervadászok: Salis a mentelmi jogát élvezi, Trux azt mondja magáról, nem férfi, de nem is nő

A múlt hétvégi jénai (Türingia) antifa szolidaritási tüntetésen derült ki, hogy a 23 éves Simeon Ravi Trux nem bináris, azaz se nem férfi, se nem nő – írja cikkében a Bild Online. Legalábbis a tavaly februári budapesti embervadászat miatt körözött és tavaly decemberben elfogott német szélsőbaloldali aktivista, a magát most Mayaként hívató Simeon Trux ezt állítja magáról.

Truxot június 28-án az osztrák határon adták át a német rendőrök magyar kollégáiknak. A megalapozott gyanú szerint 2023. február 9-én és 11-én egy – egy támadásban vett részt verőlegényként. A határon a rendőrök bilincset cseréltek, a németet levették és felhelyezték a magyart, majd szoros felügyelet mellett Budapestre szállították. Itt a nyomozási bíró le is tartóztatta, azóta pedig már meghosszabbították a letartóztatását.

A körözés még nem „Maya”, hanem Simeon Trux ellen szólt (Forrás: Police.hu)

Előljáróban azt írja a Bild újságírója, Mandy Kynast:

Kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat a németországi baloldali szélsőségesek Budapesten. Amit akkor nem vettek figyelembe: egy térfigyelő kamera mindent filmezett – a magyarországi börtön pedig közel sem olyan kényelmes neki, mint Németországban.

A bestiális budapesti embervadászat egyik állomása, Gazdagréten (Forrás: térfigyelő kamera felvétele)

Simeon Trux a nyomozati adatok szerint a hírhedt német antifa rohamosztag, a Hammerbande („Kalapácsos banda”) tagja. Most a börtönből küldött levelekben panaszkodik csótányokról, az egyedüllétről és a napi csíkos átvizsgálásról – írja a Bild, kiemelve azt, hogy a 23 éves Trux, aki ma már nem bináris Majaként azonosítja magát, a hétvégi jénai szolidaritási demonstráción üdvözölte a balliberális támogatóit egy levélben.

Először elborzadtam, megdöbbentett az itt uralkodó brutalitás és elhagyatottság, most már csak ritkán, nincs erőm. Az elszigeteltség, majdnem 24 óra egyedül, egy kamera rögzíti minden mozdulatomat. Béklyókba téve és tetőtől talpig átkutatva minden nap…

– idézi Truxot a Bild.

„A börtön olyan, mint egy méreg, amely lassan terjed a testben, megbénítva azt” – tette hozzá.

Simeon/Maya édesapja is felolvasott egy levelet a szélsőbaloldali tüntetésen, amelyben rendszeres testkutatásokról számolt be, amelyek során a foglyoknak fehérneműjüket is le kellett venniük. Antifák az X-en azt állítják: ágyi poloskák és csótányok is voltak Trux cellájában.

A szélsőbaloldalai verőlegény majdnem megúszta a kiadatást – írja a Bild. Ügyvédje sürgős kérelmet nyújtott be, és a Szövetségi Alkotmánybíróság akkor még megtiltotta a „furcsasággal szembeni ellenségesnek” tartott Magyarországra való átszállítást. A parancs azonban elkésett. A „furcsasággal szembeni ellenséges” kitétellel az LMBTQ-mozgalom magyarországi törvényi szabályozására utal a Bild és Trux ügyvédje.

Truxot egyébként megalapozottan gyanúsítják két rendbeli bűnszervezetben elkövetett súlyos testi sértéssel.

Ilaria Salis éli az EP-képviselők édes életét

Trux bűntársa volt a vád szerint az olasz Ilaria Salis is. A vádlott 15 hónapot töltött letartóztatásban, majd házi őrizetben hazánkban. A 39 éves Salisra 11 év fegyházat kért a vádat képviselő ügyésznő idén januárban, az előkészítő ülésen, ahol Salis tagadott. A másodrendű vádlott, a német antifa, Tobias Edelhoff, aki a Hammerbande tagja azonban teljes körű beismerést tett, és első fokon három év fegyházbüntetést kapott.