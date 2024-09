Terrorizmussal és embercsempészettel vádolt fogvatartottakért kampányol Ilaria Salis

A súlyos testi bántalmazás vádjával Budapesten letartóztatott olasz nő korábban a Magyarországot vádolta, hogy nem tartja tiszteletben az emberi jogokat a börtönökben. Hazájába visszatérve rádöbbent, hogy Olaszországban sokkal drámaibb a helyzet. Salis politikai karrierje elején két szimbolikus személy megmentését tűzte ki céljául – számolnak be az olasz napilapok.

Az egyik egy Calabriában embercsempészet vádjával letartóztatott 28 éves iráni származású nő. Őt az olasz hatóságok tavaly decemberben fogták el, mivel 77 személyt juttatott illegálisan Olaszországba.

Salis szerint az embercsempészet valójában nem is létezik, csak azért találták ki, hogy büntethessék a migrációban részt vevő személyeket. A baloldal európai parlamenti képviselője szerint egész egyszerűen engedélyezni kellene mindenkinek a szabad mozgást. Az embercsempész kiszabadításáért küzdő Salis egy terrorizmus vádjával börtönben lévő férfi esetét is az európai intézmények figyelmében állítja. A szicíliai férfit azért vették őrizetbe, mert 2022-ben molotov koktéllal dobált meg egy közintézményt, több személy testi épségét fenyegetve ezzel.

A radikális baloldal képviselője újabb kezdeményezéssel állt elő. Azt javasolja, hogy töröljék el az embercsempészet, vagyis az illegális bevándorlás segítésének bűntettét, hiszen szerinte a szegény csempészek valójában nem tesznek semmi rosszat. Ellenkezőleg, jótékony tevékenységet folytatnak – számol be az Il Giornlae napilap.

Salis egyébként rögtön azzal kezdte politikai karrierjét, hogy feltárta azon elképzelését, miszerint mások otthonának vagy magántulajdonának illegális elfoglalását teljesen legálissá kellene tenni. A híradások szerint ő maga is elfoglalt lakásban élt, és több ezer euróval tartozik a milánói Alernek. Természtesen az állampolgárság kérdéséről is megvan a véleménye. Az elmúlt napokban ugyanis erőteljes vita alakult a külföldiek állampolgárságának jóváhagyásával kapcsolatban. Salis szerint az állampolgárságot egyszerűen el kellene törölni, így senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés – számol be az Il Giornale napilap a baloldali politikus elképzeléseiről. A börtön túlzsúfoltságának problémájához is hozzászólt. Az új európai parlamenti képviselő ebben az esetben a börtönök bezárását javasolja. Az olasz lap hozzáteszi, nincs ebben semmi meglepő, hiszen Salis azt hirdeti, hogy „nem minden helyes, ami törvényes”.

Az olasz jobboldali politikusok aggasztónak és veszélyesnek tartják Ilaria Salis kampányát, melynek valójában nem sok köze van a börtönkörülményekhez, sokkal inkább politikai indíttatású. Sajnálatosnak tartják, hogy Salis nem bízik az olasz igazságszolgáltatásban.

Bár több fogva tartási intézményt felkeresett és felemelte szavát a fogvatartottak embertelen körülményei miatt, a börtönökben szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját egyetlen szóval sem méltatta. Tiszteletteljesebb lenne az adófizetőkkel szemben, ha az újonnan megválasztott képviselő inkább azokért az olaszokért harcolna az európai intézményekben, akiknek nehézséget jelent a lakbér kifizetése – írják az olvasók az Il Giornale lap hasábjain.

Borítókép: Ilaria Salis 2024. május 24-én (Fotó: AFP)