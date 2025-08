A baloldali milliárdos útja Horn Gyulától Gyurcsány Ferencéken át Magyar Péterig

Orbán Viktor kihívóját pénzelte

Hogy a pénzügyi manőverek és a botrányos ügyek miatt, vagy azoktól függetlenül, de Bige László már a 2022-es választások előtt is a kormányváltásra törő politikai szereplőket támogatta: az Orbán-kormány aktuális kihívóját, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert pénzelte. Márki-Zay különféle nyilatkozataiból derült ki, hogy Bige tízmillió forintnál is többet adott neki és kifizetett egy hatvanmilliós közvélemény-kutatást.

Erdélyi kisvállalkozóból a 21. leggazdagabb magyar

És ha már politikai kapcsolatok: érdemes áttekinteni, miként is lett Bige László a 21. leggazdagabb magyar. A nagyváradi születésű Bige üzleti pályafutása – az Origó 2013-ban megjelent portrécikke és az Agronline riportja szerint – még Romániában kezdődött. Egyetemi évei alatt sokat keresett azzal, hogy társaival előbb Jimi Hendrix-szitanyomattal kereskedett, később sportmárkák emblémáit szitázták pólókra. Bige – édesanyját követve – 1984-ben költözött Magyarországra. Kajak-kenu-edző volt éveken át Dombrádon, de közben visszatért a kereskedelemhez: Hollandiából, autóval hozott be használt ruhákat. A Mandiner portrécikkében az is szerepel, hogy később, amikor a ruhabizniszben túl nagy lett a konkurencia, barterüzletbe fogott: autógumikat cserélt bárányhúsra Romániában, végül műtrágyával és mosószer-alapanyagokkal kezdett el kereskedni.

Előbb Horn, aztán Medgyessy…

Az összegyűlt vagyonával tovább akart lépni, és a kereskedelem mellett a gyártásban is részt kívánt venni. Kapóra jött számára, hogy ekkor kezdődött a Tiszamenti Vegyiművek (TVM) privatizációja. Nagy nehézségek árán – állítólag az akkori miniszterelnöknél, Horn Gyulánál sikerült lobbiznia – végül az övé lett a cég. Egybehangzó vélekedések szerint azonban ezt részben korábbi barátjának, Csányi Sándornak köszönhette. Az OTP tulajdonosa állítólag óriási hitelt biztosított neki a cég megvásárlásához.

Bige a kilencvenes és a kétezres években jó kapcsolatot ápolt mások mellett Medgyessy Péter egykori szocialista kormányfővel, Hagyó Miklós utóbb elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, és évtizedes barátság kapcsolja Veres János volt pénzügyminiszterhez.

Előbbit némelykor csak egyszerűen Péterkémnek szólította.