Külföldi információk hozhatnak fordulatot Bige Lászlóék bűnügyében

Jogsegély keretében fordult az egyik külföldi hatósághoz a Bige László szolnoki cégét érintő büntetőeljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – derült ki a nyomozás felügyeletét ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség lapunknak adott tájékoztatásából. A főügyészség hozzátette: a megkeresésre eddig csak részben érkezett válasz.

Azt a vádhatóság nem árulta el, hogy melyik országtól és pontosan mit szeretne beszerezni az NNI. Ez lehet akár tanúvallomás, illetve valamilyen okirati bizonyíték is, melyek előmozdíthatják az eljárást. Adott esetben egy olyan részinformációról is szó lehet, aminek beszerzése után be tudják fejezni a nyomozást, az aktákat pedig vádemelési javaslattal át tudják adni az ügyészségnek.

Több embert is gyanúsít a rendőrség

Az ügy előzménye, hogy még 2018 novemberében nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyár területén. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai valósággal megszállták a szolnoki gyárat.

Végül nyilvánosságra került, hogy az NNI veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértésének bűntette miatt folytat eljárást a Bige Holding Kft.-vel összefüggésben. A nyomozásban első körben három személyt gyanúsítottak meg a rendőrök, majd később még két emberrel bővült az érintettek köre. Úgy tudjuk, ők mindannyian Bige vállalkozásához köthető személyek, és mindenki szabadlábon védekezhet.