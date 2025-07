Fülöp Attila: Berg Dánielnek le kell mondania

Alpolgármesterként nem vállalt felelősséget tetteiért Berg Dániel – írta közösségi oldalán Fülöp Attila, reagálva Berg korábbi bejegyzésére, amiben elismerte, hogy szenvedélybeteg, és mindenkitől bocsánatot kért.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy ezt elmúlt két hónapban a II. kerület testületi ülésein megtehette volna.

– Csupán egy újságcikk miatt derült fény minderre.

A felelősségvállalás egyetlen formában képzelhető el: ha Berg Dániel lemond alpolgármesteri megbízatásáról.

Bár a balliberális oldalon nem szokás felelősséget vállalni a tettekért, de most példát mutathat másoknak is, ha megkezdi ezt a sort – fogalmazott Fülöp Attila, aki mindemellett jobbulást, és mielőbbi felépülést kívánt Berg Dánielnek.

Részegen balhézott

Mint arról többször beszámoltunk, Berg Dániel, a II. kerület momentumos alpolgármestere, Cseh Katalin szintén momentumos országgyűlési képviselő férje részegen balhézott egy rendezvényen a Marczibányi téri Szabadidőközponthoz tartozó kávézóban még májusban. A momentumos politikus több emberrel is üvöltözött, és a hatalmát fitogtatta. Úgy tudni, nem ez volt az alpolgármester első balhéja az elmúlt időszakban. A történtek után Őrsi Gergely polgármester (aki azóta is hallgat az ügyről) javaslatára Berg hosszabb betegszabadságra ment, és orvosi segítséget is kért.