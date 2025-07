Megszólalt a balhéja után Berg Dániel, de a lemondást meg sem említi

Hosszú idő után szólalt meg a többször részegen tomboló Berg Dániel, és a közösségi oldalán magyarázza balhéit. A II. kerület momentumos alpolgármestere hosszan részletezi, hogy ő bizony felismerte: milliókhoz hasonlóan egy krónikus betegséggel küzd, és segítségre van szüksége. Ha nem tudnánk, hogy pontosan mi történt, azt is hihetnénk, hogy magas a vérnyomása, hiszen az a leggyakoribb krónikus betegség, azonban itt nem erről van szó.

Cseh Katalin – aki a hazáját elárulni jár Brüsszelbe – férje kitért arra, hogy

eluralkodott rajta a szenvedélybetegség, de még mindig nem mondja ki, hogy pókerfüggő vagy esetleg láncdohányos-e.

Hozzáteszi, hogy félt a megbélyegzéstől, talán jobban is, mint magától a betegségtől. „Ez a félelem sokáig megbénított. Két hónappal ezelőtt viszont elérkeztem egy pontra, ahol szembe kellett néznem azzal, hogy változtatnom kell. Nem úgy viselkedtem, ahogy azt magamtól elvárom vagy ahogy egy tisztségviselőtől joggal elvárható. Felelősséget vállalok érte, és őszintén bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam” – írta az alpolgármester.

Állítása szerint most orvoshoz és terápiára is jár.

Megírtuk, hogy Berg részegen balhézott és vállalhatatlanul viselkedett a Marczibányi Téri Művelődési Központban működő kávézó május végi rendezvényén.

A momentumos politikus több emberrel is üvöltözött, és a hatalmát fitogtatta. Úgy tudni, nem ez volt az alpolgármester első balhéja az elmúlt időszakban. A történtek után Őrsi Gergely polgármester (aki azóta is hallgat az ügyről) javaslatára Berg hosszabb betegszabadságra ment, és orvosi segítséget is kért.

Berg Dániel panaszkodik, magyarázkodik,

csak éppen arról nem ír, hogy egyáltalán megfontolta-e a lemondását.

És arról sem, hogy elment-e volna orvoshoz, ha a főnöke nem küldi el pihenni, vagy folytatná a részeg ámokfutását.