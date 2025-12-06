Felpörgött a hitelpiac, sorban állnak a vállalkozások a fix 3 százalékos kölcsönért

2025 novemberében a hazai vállalkozások finanszírozási aktivitása látványosan erősödött, a Széchenyi Kártya likviditási célú hitelek iránti kereslet érezhetően megugrott, miközben a beruházási igények is stabil növekedést mutattak. Történelmi léptékű növekedést mutatott 2025 novemberében a vállalkozások likviditási hiteligénye: a befogadott ügyletek száma egyetlen év alatt 225 százalékkal emelkedett, így a 2024 novemberi 1.635 darabról 5.316 darabra nőtt az igénylések száma. A havi dinamika sem elhanyagolható: 2025 októberéhez képest a növekedés 27 százalékot tett ki, ami a hazai vállalkozások év végi forrásigényének jelentős erősödésére utal – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.

Szabados Richárd: A 3%-os fix kamat több mint egy pénzügyi kedvezmény: világos üzenet arról, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseit, növekedését és munkahelyteremtő erejét/Fotó: Vémi Zoltán

A beruházási hitelezés ezzel párhuzamosan kiegyensúlyozottabb, de szintén kedvező irányú tendenciát mutat. A 2025. novemberi befogadási volumen 4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, tehát nem csökkent a lendület a tavaly novemberi kamatcsökkentés óta. Az előző hónappal történő összevetésben pedig látványosabb, 23 százalékos bővülés következett be, amiből jól látszik, hogy a beruházási aktivitás fokozatosan helyreáll, és egyre szélesebb körben indulnak új projektek.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „a magyar vállalkozások ma ismét képesek hosszú távra tervezni, mert számíthatnak a kormány intézkedései által megteremtett segítő gazdasági környezetre. A 3%-os fix kamat több mint egy pénzügyi kedvezmény: világos üzenet arról, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja a hazai kkv-k fejlesztéseit, növekedését és munkahelyteremtő erejét.”

A legfrissebb adatok alapján a vállalkozások finanszírozási stratégiájában egy kettős mintázat rajzolódik ki. Egyrészt a likviditási hitelek kiemelkedő bővülése azt jelzi, hogy a kedvezőbb díjazású finanszírozási lehetőség jelentősen élénkítette a hitelfelvételi hajlandóságot, a vállalkozások a működésbiztonságot és a cash-flow stabilitást helyezik előtérbe a változékony külső gazdasági környezetre reagálva. Másrészt a beruházási hitelek havi szintű erősödése arra utal, hogy a vállalkozások újraindítják fejlesztéseiket, és egyre több ágazatban jelennek meg energiahatékonysági, digitalizációs vagy termelésbővítő beruházások.