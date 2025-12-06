Volodimir ZelenszkijNógrádi GyörgyEurópai BizottságUrsula von der Leyen

Globál Nógrádi Györggyel – Ítéletre vár Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből Brüsszelben, miközben az ukrán állami vezetés is összeomlani látszik a mocskos, piszkos ügyek miatt. De honnan és mikor érkezhet a kilövési engedély Von der Leyenre és Zelenszkijre? Nógrádi György elemzi a háborús helyzetet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyugat-Európa még mindig abból indul ki, hogy előbb voltak uniós tagok, ezért a kisebb, keleti tagállamokat mindenben kioktathatják és megdorgálhatják őket. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. A szakértő ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy a németek és a franciák is erős kritikával illették Orbán Viktort, amikor a kormányfő Moszkvába látogatott. Nógrádi György leszögezte, hogy soha nem tekintettek egyenrangú partnerként sem Magyarországra, sem Szlovákiára, vagy a többi kelet-európai tagállamra.

Brüsszeli–ukrán közös nevező a korrupció

Eközben akkora korrupciós botrány rázta meg a brüsszelitákat, hogy mindenki fejvesztve próbálja elkerülni a bilincset. Ursula von der Leyen legközelebbi embereit is elérte a brüsszeli botrány, az Európai Bizottság elnöke most attól retteg, hogy a nyomozók az ő szekrényeibe is benéznek.

Ennek kapcsán Nógrádi György felidézte, hogy Von der Leyen politikai pályafutását végigkísérte a korrupció, hiszen már német védelmi miniszterként sem kerülték el az ilyen botrányok. 

Felmerül a lehetősége annak, hogy az Európai Bizottság elnöke azért ment bele egy olyan üzleti megállapodásba az Egyesült Államokkal, ami súlyos terhet ró az európaiakra, hogy megússza a bilincset.

Hasonló cipőben jár Volodimir Zelenszkij is, sorra hullanak a legközelebbi bizalmasok fejei. A következő ajtó, amin bekopoghatnak a hatóságok, az Zelenszkijé lehet.

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán állami vezetés sorsa kizárólag Donald Trump kezében van. Kiemelte ugyanakkor, hogy míg Zelenszkijt megbuktatni egyetlen pillanatba telne, addig annál bonyolultabb lenne a helyére tenni valakit.

A műsorban szó esik még arról is, hogy az elmúlt napokban ismét megrekedtek a béketárgyalások az ukrajnai háborút illetően, az egyeztetések ugyanakkor intenzívebbek, mint korábban bármikor. Ezalatt Vlagyimir Putyin orosz elnök Indiába látogatott, ahol milliárdos üzleteket kötött a két ország. 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu