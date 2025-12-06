Globál Nógrádi Györggyel – Ítéletre vár Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Nyugat-Európa még mindig abból indul ki, hogy előbb voltak uniós tagok, ezért a kisebb, keleti tagállamokat mindenben kioktathatják és megdorgálhatják őket. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. A szakértő ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy a németek és a franciák is erős kritikával illették Orbán Viktort, amikor a kormányfő Moszkvába látogatott. Nógrádi György leszögezte, hogy soha nem tekintettek egyenrangú partnerként sem Magyarországra, sem Szlovákiára, vagy a többi kelet-európai tagállamra.

Brüsszeli–ukrán közös nevező a korrupció

Eközben akkora korrupciós botrány rázta meg a brüsszelitákat, hogy mindenki fejvesztve próbálja elkerülni a bilincset. Ursula von der Leyen legközelebbi embereit is elérte a brüsszeli botrány, az Európai Bizottság elnöke most attól retteg, hogy a nyomozók az ő szekrényeibe is benéznek.

Ennek kapcsán Nógrádi György felidézte, hogy Von der Leyen politikai pályafutását végigkísérte a korrupció, hiszen már német védelmi miniszterként sem kerülték el az ilyen botrányok.

Felmerül a lehetősége annak, hogy az Európai Bizottság elnöke azért ment bele egy olyan üzleti megállapodásba az Egyesült Államokkal, ami súlyos terhet ró az európaiakra, hogy megússza a bilincset.

Hasonló cipőben jár Volodimir Zelenszkij is, sorra hullanak a legközelebbi bizalmasok fejei. A következő ajtó, amin bekopoghatnak a hatóságok, az Zelenszkijé lehet.

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán állami vezetés sorsa kizárólag Donald Trump kezében van. Kiemelte ugyanakkor, hogy míg Zelenszkijt megbuktatni egyetlen pillanatba telne, addig annál bonyolultabb lenne a helyére tenni valakit.

A műsorban szó esik még arról is, hogy az elmúlt napokban ismét megrekedtek a béketárgyalások az ukrajnai háborút illetően, az egyeztetések ugyanakkor intenzívebbek, mint korábban bármikor. Ezalatt Vlagyimir Putyin orosz elnök Indiába látogatott, ahol milliárdos üzleteket kötött a két ország.