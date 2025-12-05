A nyomozás alapján dokumentumok bizonyítják, hogy a képviselő közvetlenül részt vett a pénz követelésében. A gyanú szerint a kért összegért cserébe befolyásolni próbáltak bizonyos hivatalos eljárásokat.
Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség házkutatást tartott Anna Szkorohod parlamenti képviselőnél, miután egy szervezett bűnözői csoport vezetésével gyanúsítják. Az eljárás során a hatóságok azt vizsgálják, hogy Szkorohod és társai 250 ezer dollárt követeltek egy vállalkozótól.
Szkorohod korábban a Nép Szolgája frakció tagja volt, 2019 novemberében azonban konfliktusba került a pártvezetéssel.
Akkor azt állította, hogy férjét, Olekszij Aljakint azért vették őrizetbe, mert ő nem a frakció irányvonalának megfelelően szavazott egy törvényjavaslatról. A párt vezetése viszont azzal vádolta, hogy pénzt ajánlott képviselőknek, illetve bizonyos üzleti körök érdekeit képviselte a parlamentben – írja a Pravda.
A botrány után Szkorohodot kizárták a frakcióból. Ezt követően a Jövőért képviselőcsoporthoz csatlakozott, amely több elemző szerint Ihor Kolomojszkij ukrán oligarchához köthető.
A folyamat jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják az érintett üzleti megkereséseket és a feltételezett befolyásolási kísérleteket. Az ügyben hivatalos vádemelés még nem történt, a nyomozás eredményeit később ismertetik.
Borítókép: Anna Szkorohod parlamenti képviselő (Forrás: Telegram)
