Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le

Akkor azt állította, hogy férjét, Olekszij Aljakint azért vették őrizetbe, mert ő nem a frakció irányvonalának megfelelően szavazott egy törvényjavaslatról. A párt vezetése viszont azzal vádolta, hogy pénzt ajánlott képviselőknek, illetve bizonyos üzleti körök érdekeit képviselte a parlamentben – írja a Pravda.

A botrány után Szkorohodot kizárták a frakcióból. Ezt követően a Jövőért képviselőcsoporthoz csatlakozott, amely több elemző szerint Ihor Kolomojszkij ukrán oligarchához köthető.