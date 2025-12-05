NABUSAPOUkrajnakorrupcióházkutatás

Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség házkutatást tartott Anna Szkorohod parlamenti képviselőnél, miután egy szervezett bűnözői csoport vezetésével gyanúsítják. Az eljárás során a hatóságok azt vizsgálják, hogy Szkorohod és társai 250 ezer dollárt követeltek egy vállalkozótól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:59
Anna Szkorohod parlamenti képviselő (Forrás: Telegram–képernyőfotó)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozás alapján dokumentumok bizonyítják, hogy a képviselő közvetlenül részt vett a pénz követelésében. A gyanú szerint a kért összegért cserébe befolyásolni próbáltak bizonyos hivatalos eljárásokat.

Házkutatást tartottak Anna Szkorohod parlamenti képviselő ingatlanában (Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto)
Házkutatást tartottak Anna Szkorohod parlamenti képviselő ingatlanában. Fotó: NurPhoto

Szkorohod korábban a Nép Szolgája frakció tagja volt, 2019 novemberében azonban konfliktusba került a pártvezetéssel. 

Akkor azt állította, hogy férjét, Olekszij Aljakint azért vették őrizetbe, mert ő nem a frakció irányvonalának megfelelően szavazott egy törvényjavaslatról. A párt vezetése viszont azzal vádolta, hogy pénzt ajánlott képviselőknek, illetve bizonyos üzleti körök érdekeit képviselte a parlamentben – írja a Pravda.

A botrány után Szkorohodot kizárták a frakcióból. Ezt követően a Jövőért képviselőcsoporthoz csatlakozott, amely több elemző szerint Ihor Kolomojszkij ukrán oligarchához köthető.

A folyamat jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják az érintett üzleti megkereséseket és a feltételezett befolyásolási kísérleteket. Az ügyben hivatalos vádemelés még nem történt, a nyomozás eredményeit később ismertetik.

 

Borítókép: Anna Szkorohod parlamenti képviselő (Forrás: Telegram)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Zelenszkijék bajban, szabadon engedték a nyomozót

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu